Stiri pe aceeasi tema

- Este scandal monstru intre Jennifer Lopez și fosta soție a iubitului ei, Alex Rodriguez. Tanarul se „dueleaza” cu Cynthia intr-un proces pentru stabilirea pensiei alimentare, pe care Rodriguez o vrea mai mica.

- E revolta printre locuitorii unei strazi din Timisoara. Acestia stau intr-o zona de case si s-au trezit, pe nepusa-masa, ca se ridica un bloc ... The post Scandal monstru la Timișoara! Cațiva locuitori s-au trezit cu un bloc intre case appeared first on Renasterea banateana .

- Senatoarea Alina Gorghiu prezice un mare scandal in PSD dupa emiterea OUG pentru modificarea Legilor justiției."Curand Romania ar putea avea parte de o noua ipocrizie juridica. Pelerina așa-zisei OUG pe legile justiției nu face decat sa confirme ca PSD nu ințelege cum funcționeaza relația…

- Jennifer Lopez și Alex Rodriguez sunt impreuna din februarie 2017, de atunci legatura lor pare indestructibila și sunt vazuți impreuna peste tot. Recent, Alex a dezvaluit faptul ca era fanul artistei inca de acum 17 ani.

- Vestea ca Misha și Connect-R divorțeaza a cazut ca un trasnet in lumea mondena. De la desparțirea celor doi, blondina a apelat la foarte multe schimbari de look și se reinventeaza, pe zi ce trece.

- Este oficial! Adrian Mutu s-a impacat cu Alexandra Dinu, iar CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, are detalii de ultima ora. “Briliantul” a ingropat securea razboiului cu fosta soție, in ceea ce privește plata datoriei de 140.000 de euro, pensia alimentara pentru Mario, primul copil al fostului internațional. (Super oferta de…

- Polițiștii clujeni au reținut, pentru 24 de ore, un barbat care a incalcat obligațiile ce i-au fost impuse printr-un ordin de protecție. La data de 1 octombrie, polițiștii din cadrul Secției 6 Poliție Rurala Florești au reținut, pentru 24 de ore, un barbat, in varsta de 46 de ani, din Gilau, pentru…