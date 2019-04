Stiri pe aceeasi tema

- Ionel Danca, purtatorul de cuvant al PNL, a fost, din nou, in centrul unui scandal petrecut in timpul unei emisiuni televizate! Dupa ce a fost dat afara din emisiunea lui Mihai Gadea de la Antena 3, Danca a avut contre și la Romania TV, cu Codrin Ștefanescu.Aflat in studiou, Danca l-a intrerupt…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a venit sustinut de Codrin Stefanescu luni la sedinta PSD in care se valideaza lista de candidati pentru alegerile europarlamentare. Aceasta este prima aparitie publica a sa dupa problemele pe care le-a avut cu coloana si pentru care a fost spitalizat.

- Prima vizita a candidaților PNL la europarlamentare, Rareș Bogdan și Daniel Buda, a avut loc vineri, 15 martie 2019, in județul Valcea. Vineri, ora 11.00, la sediul PNL Valcea s-a desfașurat conferința de presa la care a participat președintele PNL Valcea, Cristian Buican, senatorul Romulus Bulacu,…

- Presedintele PNL Maramures, Ionel Bogdan, ii transmite liderul PSD Maramures, Gabriel Zetea, ca liberalii au candidati foarte buni si oameni profesionisti la alegerile europarlamentare din luna mai. “Ii dau o veste proasta domnului Gabriel Zetea, care este foarte preocupat de lista PNL pentru alegerile…

- Partidul Național Liberal voteaza, joi, lista finala cu candidații pentru alegerile europarlamentare. La cele doua foruri ale partidului va participa și realizatorul TV Rareș Bogdan, inscris recent in partid și vehiculat ca fiind primul de lista, scrie Mediafax.Liberalii decid joi cine va…

- Partidul National Liberal a batut in cuie lista candidatilor pentru alegerile europarlamentare. Intr-un final, presedintele PNL, Ludovic Orban, a batut palma cu jurnalistul Rares Bogdan, acesta urmand sa ocupe primul loc pe lista la alegerile din 26 mai. The post PNL si-a decis candidatii pentru europarlamentare.…

- Jurnalistul Realitatea TV Rares Bogdan a fost testat de PNL in sondaje pentru Primaria Capitalei, sustin surse politice pentru Adevarul. Pana la alegerile locale, Rares Bogdan va deschide lista PNL pentru alegerile europarlamentare din mai. Anuntul oficial va fi facut joi.

- "Da, aceasta chestiune s-a discutat din cate cunosc, intre reprezentantii PNL si consultantii lor. Ma bucur daca cineva s-a gandit la mine, sunt flatat. Pentru un barbat care este interesat de destinul tarii sale, nimic nu poate fi mai onorant decat sa o faca in umbra Bratienilor, visand la realizarile…