- Deputatii grupului USR au declansat, marți, un protest spontan in sala de plen a Camerei Deputatilor. Au tricouri cu mesajul „fara penali” și protesteaza la tribuna fața de modificarile aduse la...

- Parlamentarii USR protesteaza in cadrul ședinței pentru adoptarea modificarilor aduse legilor justiției. USR a anunțat inca de ieri ca se pregatește de protest avand in vedere faptul ca schimbarile au fost trecute pe ordinea de zi a Camerei Deputaților, chiar daca inca nu aveau avizul comisiei speciale.…

- Protest inedit in Parlament Romaniei! Deputații USR poarta astazi tricourile campaniei „Fara penali in funcții publice” la ședința de plen in care vor fi din nou votate legile justiției.Parlamentarii din Comisia pentru Legile Justitiei au dat marti raport de admitere, in ansamblu, pentru modificarea…

- ”Colegii mei au intors spatele monstruoasei coaliții care incearca sa distruga justiția in Romania, aproape au reușit. (...) Suntem penibili? Penibili suntem? De ce credeți ca suntem penibili?” a spus deputata USR Cosette Chichirau. ”Opoziția va fi crancena. Lupta va continua” a spus Stelian…

- Presedintele Comisiei speciale care se ocupa de legile Justitiei, Florin Iordache, i-a reprosat, in cadrul sedintei de luni, senatorului PSD, Serban Nicolae, colegul sau de partid, ca a depus amendamente la legile Justitiei noaptea, la ora 23:00, iar azi a avut pretentia sa fie votate. „Domnul Serban…

- "Mai multe legi am discutat (cu Liviu Dragnea – n.r.), aflate in procedura parlamentara, si despre legile Justitiei, impreuna cu presedintele comisiei, Florin Iordache, ideea a fost sa avem un calendar in care sa nu ne grabim. Am avut ieri o prima sedinta a comisiei, am luat fiecare text in parte.…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, sambata, ca legile justitiei si madificarile la codurile penale vor fi adoptate pana la finalul actualei sesiuni parlamentare.”Asa cum spus si anul trecut, pana la finalul sesiunii legile justitiei sa fie adoptate si au fost adoptate, dar asta nu…

- Grupul parlamentar al PNL din Camera Deputatilor ii solicita presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, sa ceara un punct de vedere Comisiei de la Venetia pe modificarile la legile justitiei si sa suspende dezbaterile in Comisia speciala pana la primirea acestui punct de vedere. "Grupul parlamentar…

- ​Comisia pe legile justitiei, condusa de deputatul PSD Florin Iordache, isi reia activitatea pentru prima data pe anul 2018 miercuri dupa-amiaza sau joi, potrivit unor surse parlamentare, dupa ce marti este asteptata motivarea Curtii Constitutionale pe ultima sesizare privind a treia lege din pachet,…

- Iata ce a semnat președintele Romaniei, potrivit anunțului facut de Administrația Prezidențiala: Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 47/2016 privind unele masuri pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat vineri, 2 martie a.c., urmatoarele decrete:Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale si a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001. Decret privind promulgarea…

- Noua misiune de evaluare a MCV: Se cer informatii despre legile Justitiei O delegatie a misiunii pentru evaluarea Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV) va veni la Bucuresti in perioada 14-16 martie, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, cerand Camerei Deputatilor informatii privind legile justitiei.…

- Ambasadorul SUA, Hans Klemm, a fost primit, in aceasta dimineata, de liderul PSD Liviu Dragnea, in biroul acestuia de la Camera Deputatilor. Potrivit unor surse politice, Klemm si Dragnea discuta despre legile Justitiei, pe care Parlamentul trebuie sa le puna in acord cu decizia CCR. Camera Deputatilor…

- Comisia de Aparare din Camera Deputatilor a respins marti, cu opt voturi “pentru” si 11 voturi „impotriva” propunerea de audiere a presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, in legatura cu acuzatiile aduse la adresa SPP. Deputatii PSD-ALDE au votat impotriva audierii lui Dragnea,…

- Comisia de Aparare din Camera Deputatilor a respins marti, cu opt voturi "pentru" si 11 voturi "impotriva" propunerea de audiere a presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, in legatura cu acuzatiile aduse la adresa SPP. Deputatii PSD-ALDE au votat impotriva audierii lui Dragnea, in timp ce deputatii…

- Ambasadorul SUA, Hans Klemm, a fost primit, in aceasta dimineata, de liderul PSD Liviu Dragnea, in biroul acestuia de la Camera Deputatilor. Potrivit unor surse politice, Klemm si Drganea discuta despre legile Justitiei, pe care Parlamentul trebuie sa le puna in acord cu decizia CCR.

- Presedintele USR, Dan Barna, va vorbi, la Adevarul Live, de la ora 14.00, despre incercarea de a modifica Constitutia, in sensul in care persoanele cu probleme penale sa nu poata ocupa functii publice, o campania demarata de USR alaturi de personalitati publice ca Mihai Sora sau Gabriel Liiceanu. De…

- Foto: Președintele USR, Dan Barba; Deputatul USR de Dambovița, Dumitru Lupescu Astazi a fost autentificat la notariat Grupul de inițiativa Post-ul USR susține inițiativa cetațeneasca “Fara penali in funcții publice”. Se vor strange semnaturi pentru modificarea Constituției apare prima data in Gazeta…

- Luni a fost autentificat la notariat Grupul de initiativa al campaniei “Fara penali in functii publice”, care isi propune sa stranga jumatate de milion de semnaturi pentru modificarea Constitutiei. Initiativa, sustinuta de USR, vrea sa introduca in legea fundamentala interdictia ocuparii de functii…

- Luni s-a constituit oficial la notariat Grupul de inițiativa „Fara penali in funcții publice”, care și-a propus sa stranga o jumatate de milion de semnaturi pentru modificarea Constituției. In aceeași zi, premierul Viorica Dancila a anunțat ca-l va pastra pe Darius Valcov in funcția de consilier de…

- USR anunta crearea grupului de initiativa a campaniei “Fara penali in functii publice”. Din grup fac parte personalitați notabile precum scriitorii Mihai Șora și Garbiel Liiceanu, dar și membri ai grupului “Rezistenta”. USR a anunțat crearea grupului de inițiativa a campaniei “Fara penali in funcții…

- Doi deputati ai USR, prezenti intr-o conferinta de presa la Slatina, au anuntat, sambata, 10 februarie 2018, ca formatiunea din care fac parte va lansa, luni, o initiativa cetateneasca de schimbare a Constitutiei, astfel incat condamnatii penal sa nu mai poata ocupa functii si demnitati publice.

- Din 21 februarie, parlamentarii vor beneficia de sistem de vot electronic si la sedintele comune, au decis marti Birourile permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului. „Am aprobat un lucru foarte important, asteptat de mult timp. Lucrurile sunt avansate, secretarii generali de la Camera…

- Modificarile aduse legilor justitiei din Romania s-au aflat miercuri dupa-amiaza in centrul unei dezbateri care a durat mai bine de o ora in plenul Parlamentului European la Strasbourg, eurodeputatii romani care au luat cuvantul avand schimburi de replici pe aceasta tema. Comisarul european pentru…

- Roberta Metsola (PPE) a spus ca romanii isi doresc eradicarea coruptiei, motiv pentru care au si iesit in strada, iar partidele care castiga alegerile nu au dreptul sa divizeze o tara. Josef Weidenholzer (S&D) a precizat ca "statul de drept, democratia si drepturile omului stau la baza democratiei"…

- Trimisul special al AGERPRES, Ionut Mares, transmite: Parlamentul European, reunit in sesiune plenara la Strasbourg, va discuta miercuri dupa-amiaza modificarile la legile justitiei din Romania, in prezenta ministrului Justitiei, Tudorel Toader. Dezbaterea, intitulata 'Amenintari la…

- Daca veți circula pe șoselele din Romania fara sa platiți taxa de drum, e bine sa știți ca amendat pentru rovinieta s-ar putea prescrie in patrul luni. Asta prevede un proiect legislativ care ar putea primi, marți, votul decisiv in Camera Deputaților. In momentul de fața, prescrierea intervine in șase…

- Fostul premier Victor Ponta susține ca legile justiției, in forma actuala, nu modifica nimic esențial, in mod special nu rezolva problema abuzului in serviciu. Ponta a declarat ca in februarie sau martie se va da Ordonanța de Urgența pentru definirea pragului la abuzul in serviciu, pentru a-i rezolva…

- Prim-vicepresedintele PNL, deputatul Raluca Turcan, a declarat, miercuri, pentru Agerpres, ca pozitia venita miercuri, de la Comisia Europeana, arata ca premierul desemnat, Viorica Dancila, a mintit public atunci cand a afirmat ca prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, sustine modificarile…

- Curtea Constituționala a decis marți, 23 ianuarie, ca modificarile la Legea 304/2004, privind organizarea judiciara, sunt doar in parte neconstituționale. Au fost admise doar 4 argumente de la ICCJ, iar argumentele PNL au fost respinse. Chestiunile de procedura au fost declarate constituționale.…

- Obiectiile de neconstitutionalitate formulate de ICCJ si PNL referitoare la modificarile aduse legilor Justitiei, adoptate de Parlament la finalul anului trecut, figureaza pe ordinea de zi a CCR de marti. Astfel, judecatorii CCR sunt asteptati sa se pronunte asupra a sase dosare, in conditiile in…

- Fostul președinte Traian Basescu spune ca PNL, in ciuda afirmațiilor publice. Basescu mai spune și ca legea nr. 29/2018, promulgata de președintele Iohannis, il va avea printre beneficiari și pe Robert Negoița, acuzat de evaziune fiscala. Președintele Traian Basescu nu crede in sinceritatea discursului…

- "PNL a atacat in termen constitutional toate legile justitiei - 303, 304, 317 - si legea de modificare a ANI la Curtea Constitutionala, in termenul prevazut de lege. Asta ca le dam semnaturi si la altii... Pai parlamentari semneaza mai multe sesizari la Curtea Constitutionala? Doi: Este iesit din…

- Partidul National Liberal a inaintat marti o scrisoare adresata presedintelui Curtii Constitutionale, Valer Dorneanu, semnata de liderii grupurilor parlamentare ale PNL din Camera Deputatilor si Senat, in care solicita CCR sesizarea Comisiei de la Venetia inainte de a se pronunta asupra sesisarilor…

- Juristii Uniunii Salvati Romania au pregatit "sesizari foarte bine documentate" pentru a contesta la Curtea Constitutionala cele trei proiecte de modificare a legilor justitiei, informeaza un comunicat USR.

- Grupurile parlamentare ale PNL vor solicita CCR sa ceara Comisiei de la Venetia un punct de vedere fata de sesizarile de neconstitutionalitate formulate de PNL si de ICCJ cu privire la legile Justitiei, a declarat, luni, presedintele PNL, Ludovic Orban, dupa Biroul Executiv National.

- Grupurile parlamentare ale PNL vor solicita CCR sa ceara Comisiei de la Venetia un punct de vedere fata de sesizarile de neconstitutionalitate formulate de PNL si de ICCJ cu privire la legile justitiei, a declarat, luni, presedintele PNL, Ludovic Orban.

- Legile justiției, in forma in care PSD dorește sa le actualizeze sunt exact ca in Franța – asta susține europarlamentarul Maria Grapini, care este convinsa ca romanii care sunt nemulțumiți de modificarile votate in comisia condusa de Florin Iordache nu s-au documentat destul. Europarlamentarul este…

- Modificarile aduse legilor justitiei, legea privind salarizarea personalului din sectorul bugetar si cea referitoare la reducerea pedepselor executate in penitenciare in conditii improprii au fost cele mai dezbatute acte normative adoptate de Camera Deputatilor in anul 2017.

- Cele trei legi ale justitiei adoptate de Parlament – Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, Legea 304/2004 privind organizarea judiciara si Legea 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii – au fost traduse in limba engleza si ar urma sa fie trimise ambasadelor, dar…

- Presedintele Comisiei parlamentare speciale pentru legile Justitiei, Florin Iordache, a afirmat joi ca Ministerul Afacerilor Externe este cel care va avea un dialog, mai departe, cu mediul diplomatic despre modificarile la legile 303/2004, 304/2004 si 317/2004. "Pe site-ul Comisiei am…

- Presedintele Comisiei parlamentare speciale pentru legile Justitiei, Florin Iordache, a transmis joi ministrului Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, proiectele de acte normative prin care au fost modificate Legile 303 2004, 304 2004 si 317 2004 pentru a fi prezentate ambasadorilor, scrie Agerpres.…

- Se sparge monolitul PSD. Omul lui Dragnea de la Cluj nu sustine siluirea Codurilor Penale dorita de zeci de pesedisti Chiar inainte de Craciun, zeci de social-democrați au inițiat un proiect de lege prin care vor sa modifice substantial Codul Penal si Codul de Procedura Penala. Pesedistii vor…

- „Daca cineva iși imagineaza ca nu vor exista urmari (dupa adoptarea legilor justiției - n.r.) e pur și simplu cazut din luna. Nu vom fi mai respectați și nu se va considera ca am consolidat statul de drept”, a spus Klaus Iohannis in cadrul unei intalniri la Cotroceni cu jurnaliștii la Palatul Cotroceni,…

- PNL cere, din nou, oficial demisia lui Liviu Dragnea din functia de presedinte al Camerei Deputatilor si stoparea dezbaterilor pe Legile Justitiei, a declarat, miercuri, liderul deputatilor liberali, Raluca Turcan. Parlamentarii PNL au parasit sedinta Birourilor permanente reunite in semn de protest…

- Senatul urmeaza sa voteze, miercuri, alte doua legi din pachetul pe Justitie, ceea ce a dus la aparitia unui nou scandal. Deputatii USR au incercat sa asiste la lucrarile forului superior, dar nu au fost lasati, acestia acuzand Puterea ca ar fi in stare sa-i puna pe oamenii de ordine de la Senat sa-i…