Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat care si-a vazut sotia urcand intr-un taxi alaturi de un necunoscut a avut o reactie violenta, tabarand cu pumnii si cu picioarele asupra acestuia. Incidentul a avut loc in Arad si a fost nevoie de interventia jandarmilor pentru aplanarea conflictului.

- In aceasta seara, in jurul orei 20.00 Inspectoratul de Jandarmi Județean Arad a fost sesizat prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgența 112, ca in zona Boul Roșu multe persoane au provocat un scandal. Echipajul de jandarmerie aflat in serviciu a plecat de urgența și impreuna cu un echipaj…

- Un barbat din comuna Garbova, judesupectat ca si-a ucis mama in urma cu circa cinci luni a fost prins in Austria si adus in tara. Tribunalul Alba a admis miercuri, 2 octombrie, prelungirea mandatului de arest preventiv cu inca 30 de zile.

- Un barbat celebru din showbiz a creat un scandal urias in familia unui viitoare artiste. Tanara este indragostita nebuneste de misteriosul barbat, insa mama acesteia refuza sa fie de acord cu parerea fiicei.

- La finele saptamanii trecute, un scandal a izbucnit pe teresa unui bar din Ocnita - Ocnele Mari, din judetul Valcea. Un barbat care n-avea nici o legatura cu incidentul a murit. Doua persoane au fost arestate preventiv in urma acestei tragedii, iar o alta se afla sub control judiciar.

- Un incident șocat a avut loc, luni seara, in comuna Jidvei, județul Alba. Se pare ca totul a inceput dupa ce un barbat sa vina la masa unei familii, astfel incat, tatal familiei a inceput sa-l loveasca cu mesele și scaunele.

- Polițiștii clujeni au reținut, pentru 24 de ore, un barbat acuzat de comunerea mai multor infracțiuni de lovire și alte violențe.”La data de 30 august a.c., politistii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca - Sectia 2 Politie, cu sprijinul luptatorilor din cadrul Serviciului pentru Actiuni…

- Scandal monnstru, pe strada, in plina zi, la Arad. Un martor a surprins și a filmat o scena incredibila intre doua persoane aparent soț și soție, femeia agresandu-l pe barbat cu pumni și palme aplicate direct in figura. Filmulețul a fost postat pe Faceboo și Ytb. Dupa ce un martor a sunat la 112, Poliția…