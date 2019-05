Stiri pe aceeasi tema

- Statul roman este obligat de instanța sa plateasca serviciile medicale private dupa ce un pacient s-a tratat la privat, iar CASMB a refuzat plata și a fost data in judecata. Obligarea CASMB la plata deconturilor medicale este o premiera, anunța Antena 3, decizia fiind luata de Judecatoria Sectorului…

- Georgiana Draghici, soția trezorierului PSD Mircea Draghici, deputat de Arges al PSD, a fost condamnata, marți, de Tribunalul București la trei ani de inchisoare cu suspendare pentru marturie mincinoasa, instigare la fals in inscrisuri sub semnatura privata, instigare la participație improprie la abuz…

- Tribunalul Bucuresti a decis incetarea procesului penal impotriva lui Dinu Pescariu si Caludiu Florica, in dosarul Microsoft 2, dupa o gafa de proportii a procurorului de caz, transmite Antena 3.Procurorul George Matei ar fi facut cercetari pe teritoriile altor state (Austria si Elvetia) fara…

- In prezent, pe rolul Curtii de Apel Alba Iulia se afla in derulare doua procese, unul prin care Kronochem solicita anularea unui act administrativ prin care s-a stabilit ca firma privata trebuie sa achite impozite in valoare de aproximativ 4 milioane de lei pentru perioada 2014 – 2018. Al doilea proces,…

- "Nu este nimic nou. De fiecare data cand Liviu Dragnea se prezinta la un termen pentru procesele domniei sale, avem acelasi spectacol demn de o tara de America Latina, nu de un stat din Uniunea Europeana. Este regretabil ca au loc aceste ambuscade, vociferari, acest circ in fata instantei pentru…

- Costica Halep, unchiul Simonei Halep, a starnit un conflict cu constanțenii dupa ce a elaborat un plan urbanistic zonal (PUZ) pentru realizarea unui proiect imobiliar intr-o zona protejata a orașului. PUZ-ul inaintat de Costica și George Halep a fost contestat de multa lume, vecinii formuland mai multe…

- Presedinta Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Cristina Tarcea, a declarat luni seara ca ''a cazut cerul'' pe ea in momentul in care a descoperit existenta unui protocol la Instanta suprema, insa a ''respirat usurata'' cand a vazut ca era vorba de un protocol din…