Stiri pe aceeasi tema

- Canalele media rusesti RT (Russia Today) si Sputnik nu vor putea sa participe la o conferinta internationala consacrata libertatii presei la Londra din cauza rolului lor activ in dezinformare, a anuntat luni guvernul britanic, citat de AFP. Mai multi ministri si circa 1.000 de jurnalisti si reprezentanti…

- Agitatie mare pe Aeroportul International Mihail Kogalniceanu din judetul Constanta. Oamenii sunt suparati si fac scandal pentru ca nu au reusit sa decoleze catre destinatie din pricina unor defectiuni, informeaza ZiuaConstanta.ro.Citește și: Mihai Tudose, atac virulent la adresa unor lideri…

- Tari din afara NATO au fost, de asemenea, informate despre amenintarile cibernetice rusesti de catre Centrul National de Securitate Cibernetica, care a fost infiintat in octombrie 2016."Consideram ca serviciile de informatii rusesti vizeaza infrastructura nationala critica a multor tari…

- Marea Britanie a ajutat 16 tari membre NATO sa contracareze "activitati cibernetice rusesti" in ultimul an si jumatate, potrivit unui discurs care va fi rostit joi la Londra de ministrul de externe britanic Jeremy Hunt in cadrul unei conferinte privind apararea cibernetica, relateaza The Press Association…

- Marea Britanie este ingrijorata de riscul unui conflict ”accidetal” la Golful Persic, din cauza reintensificarii tensiunilor intre Statele Unite si Iran, a avertizat luni, la Bruxelles, ministrul britanic de Externe Jeremy Hunt, relateaza AFP.

- Premierul britanic Theresa May l-a demis pe ministrul Apararii Gavin Williamson din cauza implicarii acestuia in scurgeri de informatii privind decizia guvernului britanic de a permite o participare a firmei...

- CHIȘINAU, 16 apr – Sputnik, Andrei Petric. Anual, Guvernul Federației Ruse aloca câte 500 de burse cu finanțare de la buget pentru candidații din Republica Moldova. Aceștia au posibilitatea sa acceada la studii în instituțiile de învațamânt superior din Rusia dupa ce…

- CHIȘINAU, 15 apr – Sputnik. În zona nou instituita cu emisii poluante ultra-joase (ULEZ), anumite vehicule vor trebui sa plateasca o noua taxa, în plus fața de cea pentru aglomerație (Congestion Charge). © AFP 2019 / MARTTI KAINULAINEN / LEHTIKUVA Moldovenii din Spania - In ce caz…