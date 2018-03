Stiri pe aceeasi tema

- Santiago Santos, selectionerul echipei de rugby a Spaniei, a acuzat arbitrajul "tendentios" al romanului Vlad Iordachescu, in cursul meciului pierdut surprinzator de iberici duminica, la Bruxelles (10-18), informeaza presa spaniola. "Astazi nu a pierdut Spania, astazi a pierdut rugby-ul",…

- Vlad Iordachescu a arbitrat meciul care ne-a trimis la Cupa Mondiala! Spaniolii l-au alergat pe teren ca sa-l bata! Scandal de proporții la Bruxelles, unde a avut loc meciul de rugby Belgia – Spania, scor 18-15, care ne-a asigurat calificarea directa la Cupa Mondiala. La finalul jocului, enervați de…

- Selectionata Romaniei, care a obtinut duminica biletul pentru Cupa Mondiala de rugby editia 2019, va disputa partida de deschidere a acestei competitii, impotriva reprezentativei tarii gazda, Japonia. Meciul va avea loc in data de 20 septembrie, pe stadionul Ajinomoto din Tokyo, in cadrul Grupei A,…

- Deși Romania pierduse trofeul „Rugby Europe International Championship”, dupa 16-25 cu Georgia (la Tbilisi), RUGBY EUROPE CHAMPIONSHIP 2018 League Table P W D L P+/- Pts Georgia 5 5 0 0 188/35 23 Romania 5 3 0 2 198/80 15 Spain 5 3 0 2 146/74 13 Russia 5 2 0 3 142/84 11 Belgium 5 2 0 3 106/182 9 Germany…

- Romania s-a calificat la Campionatul Mondial, dupa eșecul surpriza al Spaniei, 10-18 in Belgia. Ibericii insa ne acuza de jocuri de culise, dupa ce partida de la Bruxelles a fost arbitrata de un roman! "Stejarii" merg cu scandal la Mondiale. Asta dupa ce spaniolii acuza arbitrajul de la partida pierduta…

- Meciul international de rugby Romania – Belgia, disputat sambata la pranz, pe stadionul „Gloria”, in campania de calificare la Cupa Mondiala din Japonia 2019, a adus in tribunele arenei din Crang o asistenta numeroasa. In jur de 2.000 de suporteri, localnici, dar si din judetele invecinate, au venit…

- Fanii si echipa Fiorentina au adus un omagiu fostului capitan al formatiei Davide Astori, duminica, la meciul de pe Stadionul Artemio Franchi, cu Benevento, din etapa a XXVII-a a campioantului italian de fotbal.Jucatorii echipei gazda au intrat pe teren imbracati toti in tricoul cu numarul…

- Antrenorul principal al nationalei Romaniei, Lynn Howells, antrenorul care pregateste treisferturile, Rob Moffat, si cel al pachetului de inaintare, Massimo Cuttitta, au demisionat, sambata, dupa meciul castuigat de "stejari", la Buzau, cu Belgia, informeaza FR Rugby.

- Naționala de rugby a Romaniei a oferit celor 5000 de buzoieni prezenți duminica in tribunele arenei din Crang un rugby de calitate, concretizat cu o victorie clara. Stejarii au pus presiune pe adversari inca din startul partidei și, in mod firesc, eseurile nu au intarziat sa apara. Dupa cum anticipam,…

- Naționala feminina a Romaniei va juca impotriva Rusiei, in grupa a patra din preliminariile CE 2018 la sfarșitul acestei luni. Mai intai va fi meciul de la Togliatti, pe 21 martie, iar apoi returul de la Cluj Napoca, pe 25 martie. Selecționerul Ambros Martin și secundul Horațiu Pașca au anunțat joi…

- La final de saptamana, reprezentativa de rugby a Romania va juca la Buzau contra Belgiei, intr-un meci din cadrul celei de-a patra etape a Rugby Europe Championship ediția 2018. Pentru duelul cu „diavolii negri” tehnicianul galez Lynn Howells impreuna cu cei doi secunzi Massimo Cuttitta (antrenor cu…

- Partida dintre echipa lui Razvan Lucescu, PAOK Salonic, si formatia Asteras Tripolis a fost marcata, duminica, dupa fluierul final, de violente pe teren in care au fost implicati mai multi jucatori si oficiali. Jucatorii si oficialii s-au incaierat dupa meci. Ravan Lucescu a fost implicat in incidente,…

- Romania a cazut in infern dupa infrangerea cu Spania. Echipa nationala de rugby si-a diminuat serios sansele de calificare la Cupa Mondiala si e nevoita acum sa priveasca si spre alte rezultate, dar, cel mai probabil sa treaca si printr-un baraj de promovare. Nu a mers nimic in Spania si lucrul acesta…

- Romanii mai au de doi bani speranța ca vor ajunge la Cupa Mondiala direct din REC, dar au nevoie de mare noroc și de "ajutorul" Spaniei. Infrangerea de acum doua saptamani, din Spania, 10-22, a cazut ca o ghilotina pentru "tricolori", in tentativa lor de a obține calificarea directa la Cupa Mondiala…

- Nationala de rugby a Romaniei continua campania de calificare la Cupa Mondiala din Japonia 2019, urmand sa intalneasca sambata, 3 martie 2018, la ora 16:00, pe Stadionul Cluj Arena din Cluj, Rusia. Meciul conteaza si pentru etapa a treia a Rugby Europe International Championship, in urma…

- Meciul dintre Union Comercio și Deportivo Muncipial, 2-1, din prima liga din Peru a fost extrem de incins. In minutul 69, la scorul de 2-1, doi jucatori s-au luat la bataie. Dupa un duel mai tare, Adrian Zela, fundașul oaspeților, și Juan Morales, atacantul gazdelor, au inceput sa se bata. Fundașul…

- Nationala de rugby a Romaniei continua campania de calificare la Cupa Mondiala din Japonia 2019. Stejarii vor intalni pe 3 martie, la Cluj, pe Stadionul Cluj Arena (ora 16:00), Rusia, in etapa a treia a Rugby Europe Championship.

- Nationala de rugby a Romaniei a coborat o pozitie, de pe locul 15 pe locul 16, in clasamentul mondial, dupa infrangerea surprinzatoare in fata Spaniei, de duminica, din Rugby Europe International Championship (REIC). Potrivit World Rugby, Romania a pierdut 1,34 puncte dupa esecul de la…

- Nationala de rugby a Spaniei a invins reprezentativa Romaniei, scor 22-10 (13-3), in etapa a 2-a din Rugby Europe International Championship 2018, intr-o partida disputata la Madrid, „ste-jarii” pastrand sanse minime de calificare la Cupa Mondiala din 2019, din Japonia. Pentru a fi sigura de calificarea…

- Antrenorul nationalei de rugby a Romaniei, galezul Lynn Howells, a declarat duminica, intr-o scurta conferinta de presa dupa infrangerea ''Stejarilor'' in fata Spaniei, ca nu a fost surprins de agresivitatea gazdelor ci de faptul ca tricolorii nu au jucat. ''Astazi…

- Romania a suferit, duminica, o infrangere grea in etapa a 2-a din Rugby Europe International Championship (REIC), 10-22 cu Spania la Madrid. In urma acestui rezultat, Stejarii si-au diminuat drastic sansele de a se califica direct la Cupa Mondiala din 2019, programata in Japonia. Calculele…

- Nationala de polo a Romaniei a ratat, duminica, la turneul de la Kecskemet, calificarea la Turneul Final 8 al Europa Cup, dupa ce a fost invinsa de reprezentativa Spaniei, cu scorul de 10-4, in ultimul meci din grupa A.Scorul pe reprize a fost 3-0, 1-2, 4-1, 2-1, iar marcatorii tricolori Radu…

- Nationala de rugby a Romaniei continua campania de calificare la Cupa Mondiala din Japonia, duminica, 18 februarie, la Madrid, „stejarii” urmand sa intalneasca Spania, in etapa a doua a Rugby Europe Championship. Meciul are o miza uriasa, in cazul unei victorii, Romania poate obtine calificarea directa…

- Antrenorul CFR-ului, Dan Petrescu este optimist in privinta partidei pe care echipa lui Dica o joaca in aceasta seara. Cel care are aproape 100 de meciuri la prima reprezentativa spune ca Stefan Radu trebuie inteles si gasiti alti fotbalisti la nationala. Rivalul FCSB-ului din lupta la titlu…

- Antrenorul nationalei de rugby a Romaniei, Lynn Howells, spune ca partida de duminica, 18 februarie, contra Spaniei, din REIC 2018, va fi una dificila pentru tricolori, dar obiectivul este obtinerea celei de-a doua victorii din acest an in turneul care poate asigura calificarea primei reprezentative…

- Nationala de rugby seniori a Romaniei a inceput in forta noua editie din Rugby Europe International Championship, cu o victorie la scor in fata Germaniei. Stejarii s-au impus sambata, pe stadionul Cluj Arena, cu scorul de 85 – 6, la capatul unui meci in care au reusit nu mai putin de 13 ...

- Nationala de rugby a Romaniei a invins, sambata, pe Cluj Arena, cu scorul de 85-6, echipa Germaniei, in primul sau meci din editia 2018 a Rugby Europe International Championship.Citește și: Imagini emotionante cu Simona Halep: Ce a facut romanca la Cluj - anunt despre accidentare / FOTO…

- În anul în care se împlinesc 100 de ani de la Marea Unire, suporterii din Republica Moldova doresc sa organizeze un amical cu România. „Ar fi frumos sa jucam meciul frației la Iași sau la Chișinau", susțin microbiștii moldoveni, care considera ca în vara…

- Nationala de fotbal a României va debuta în noua competitie Liga Natiunilor pe 7 septembrie, când va întâlni pe teren propriu reprezentativa Muntenegrului, în cadrul Grupei a 4-a a Ligii C, conform calendarului stabilit de Uniunea Europeana de fotbal. Iata programul…

- Ianis Hagi s-a intors la Viitorul cu un alt moral. Fiul lui Gheorghe Hagi a primit banderola de capitan si spune ca s-a impus printre noii colegi, iar apoi a marturisit ca incearca mereu sa fie diferit. Hagi junior a mai spus ca s-a obinuit sa incerce executii imprevizibile. "Ai…

- Echipa nationala a Romaniei va disputa la 27 martie, pe teren propriu, o partida amicala cu prima reprezentativa a Suediei, informeaza, luni, site-ul oficial al Federatiei Romane de Fotbal. "Meciul va avea loc in afara Bucurestiului, orasul gazda urmand a fi anuntat in functie de disponibilitatea…

- Naționala Romaniei disputa pe 27 martie, pe teren propriu, o partida de verificare impotriva echipei Suediei. Meciul va avea loc in afara Bucureștiului, orașul gazda urmand a fi anunțat in funcție de disponibilitatea arenelor din celelalte orașe mari din Romania. FRF iși dorește ca echipa naționala…

- Nationala de handbal masculin a smuls punctul de care avea nevoie pentru a trece in urmatoarea faza a calificarilor pentru Campionatul Mondial din 2019. Romania si Ucraina au terminat 26-26, astfel ca tricolorii au castigat grupa preliminara de la Bolzano si vor juca in play-off-ul din luna ...

- Dupa 34-24 cu Italia, Romania a trecut și de Insulele Feroe, 28-20. Urmeaza insa decisivul cu Ucraina, sambata (19.15), meciul hotarator pentru a ajunge in play-off-ul calificarilor pentru Mondialul din 2019. Romania nu a avut emoții nici in al doilea joc din grupa de calificare de la Bolzano (Italia),…

- Campionatul Mondial de handbal masculin din 2019 impotriva Italiei, scor 34-24. Naționala noastra a condus de la un capat la altul, iar la pauza scorul arata 18-13 pentru reprezentativa pregatita de Xavier Pascual. Lotul Romaniei pentru acest meci: Iancu, Popescu, Simicu, Rotaru, Grigoras, Racotea,…

- Gabriel Bujor De la HC Vaslui, selecționerul Xavier Pascual l-a pastrat in lotul Romaniei pentru meciurile din Italia din preliminariile CM din 2019 doar pe Gabriel Bujor. Naționala de handbal masculin a Romaniei va participa, in perioada 11-13 ianuarie, la turneul de calificare pentru Campionatul Mondial…

- Croatul Robert Prosinecki (48 de ani), jucatorul legendar care de-a lungul carierei a evoluat la Real Madrid și Barcelona, a preluat joi postul de antrenor al naționalei Bosniei, luandu-i locul lui Mehmed Bazdarevic, demis dupa ratarea calificarii la Mondialul din 2018. Vizat direct de schimbarea hotarata…

- Nationala de handbal feminin a Romaniei va ramane, in perioada urmatoare, fara una dintre cele mai bune jucatoare defensive. Gabriella Szucs (33 de ani), interul stanga de la Dunarea Braila, a anuntat ca este insarcinata, motiv pentru care va sta departe de handbal o perioada buna. Potrivit…

- Chiar daca Romania nu va fi prezenta la Campionatul Mondial, toate gandurile duc la turneul final din Rusia, care va fi la vara, la TVR. "Franța are prima șansa" - crede Marica, in timp ce Torje mizeaza pe Argentina lui Messi.

- E iures in vestiarul fostei campioane a Romaniei, Astra Giurgiu! Jucatorii nu si-au primit salariile de aproape trei luni, iar antrenorul Edward Iordanescu nu stie cum sa le mai capteze atentia la antrenamente si chiar la jocuri. Astra a inceput greoi campionatul, date fiind plecarile masive din lot,…