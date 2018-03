Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier mortal s-a petrecut sambata seara, 31 martie, pe centura care face legatura intre Cluj-Napoca și Apahida. Potrivit polițiștilor, un conducator auto, in varsta de 23 de ani, care se circula cu un autoturism Ford, dinspre Cluj-Napoca spre Apahida, a incercat sa efectueze o depașire…

- Un motociclist de 41 de ani, din Bucuresti, a murit sâmbata în urma accident rutier produs pe Valea Oltului (DN7), în zona Lotrisor, dupa ce motocicleta sa a intrat sub un TIR, a anuntat purtatorul de cuvânt al Inspectoratului de

- Un accident grav s-a produs in aseara pe o strada din sectorul Botanica al capitalei. Soferul unui microbuz a iesit la depasire, nu s-a asigurat si a lovit doua masini. In urma impactului o persoana a fost transportata la spital. Potrivit martorilor, totul s-a intamplat in aseara pe…

- Șoferul unui autoturism Skoda a suferit o criza de diabet si nu a mai putut urma soseaua, intr-o curba, intrand frontal intr-o Dacie Logan care venea regulamentar din sens opus.Pasagerul din dreapta din Logan a murit pe loc.

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in comuna Francești, cauza probabila fiind consumul de alcool, potrivit IPJ Valcea. Un sofer, de 50 de ani, din Francesti, a condus un autoturism pe DC Cosani spre DJ 649 ...

- Compania de dezvoltare imobiliara AFI Europe, proprietara mallului AFI Palace Cotroceni din Bucuresti, a anunțat ca David Hay a demisionat din funcția de director executiv al subsidiarei din Romania, dupa șapte ani la conducerea operațiunilor locale.

- O femeie a murit luni in urma ranilor suferite dupa ce a fost lovita de un vehicul al Uber care se conducea singur, in Arizona. Compania a anuntat ca a suspendat programul sau pentru vehicule autonome in SUA si Canada. Acciden...

- O femeie a murit in urma ranilor suferite dupa ce a fost lovita de un vehicul al Uber care se conducea singur, in Arizona, a anuntat luni politia, citata de Reuters. Compania a anuntat ca a suspendat...

- Un tanar de 22 de ani a murit, iar altul de 21 ani a fost grav ranit, in urma unui accident produs in noaptea de sambata spre duminica in localitatea gorjeana Carbești, comuna Draguțești. Mașina a ieșit de pe carosabil ...

- Accident in Chisinau. O masina a Politiei a fost lovita, din spate, de un alt automobil. Impactul a avut loc in jurul orei 13:00 la intersectia strazilor Calea Iesilor cu Ceucari. Soferul masinii are insa o alta versiune.

- In cursul acestei seri, ora 19.30, un barbat, in varsta de 61 de ani, din Constanta, a condus un autoturism pe strada Constantei, din Navodari, unde la intersectia cu strada Midiei, acesta nu ar fi acordat prioritate, intrand in coliziune cu un autoturism care circula din sens opus.Potrivit IPJ Constanta,…

- In aceasta dupa-amiaza, pe DN 2, in interiorul localitatii Sascut, s-a produs un eveniment rutier in care a fost implicata o ambulanta. Potrivit politistilor care au facut cercetari la fata locului, la volanul autosanitarei se afla un barbat de 47 de ani, din Podu Turcului, care nu ar fi adaptat viteza…

- Un sofer în vârsta de 77 de ani care nu s-ar fi asigurat la schimbarea directiei de mers, provocând un accident pe DN 7 în localitatea Crângurile din judetul Dâmbovita, a murit.

- Cantareața de muzica populara a fost implicata intr-un accident rutier aseara. „Am avut accident cu taxiul, chiar in drum spre emisiune. O alta masina a intrat in taxiul in care ma aflam, lovitura a fost din spate. Va dati seama ca m-am speriat ingrozitor, nu stiam ce s-a intamplat, ce am…

- Un barbat si-a pierdut viata, marti dupa-amiaza, dupa ce a fost lovit violent de un autovehicul. Accidentul a avut loc in... The post Barbat accidentat mortal pe trecerea de pietoni. Soferul este politist si era baut appeared first on Renasterea banateana .

- Grav accident rutier petrecut ieri in parcarea unui centru comercial din Ramnicu Valcea, soldat cu decesul unei persoane. Potrivit IPJ Valcea, un sofer, de 34 de ani, din Bragadiru, judetul Ilfov, aflat la volanul unei autoutilitare, a efectuat manevra de ...

- Accident pe strada Ismail din Capitala. Un automobil a derapat de pe carosabil si a sarit peste pod. Acesta a fost la un pas sa cada peste liniile de cale ferata. Soferul spune ca a derapat, deoarece a incercat sa evite impactul cu un alt automobil, care a inceput sa faca niste manevre periculoase pe…

- Tanarul de 22 de ani care a accidentat mortal duminica seara o femeie de 37 de ani, pe raza localitații Valea Lupșii din Munții Apuseni, a fost reținut, luni, de polițiști, dupa ce a fost audiat. ”Fața de șoferul autoturismului a fost luata masura reținerii pentru 24 de ore sub aspectul comiterii infracțiunilor…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca judetul Cluj, pe DN1 Huedin – Oradea, la kilometrul 544+100 de metri, traficul este blocat din cauza unui accident in care au fost implicate doua autoturisme si un autotren. Potrivit primelor informații, un autoturism marca…

- O mașina a poliției a intrat ieri seara, în jurul orei 23:00, într-un gard al unui bloc de locuit de pe strada Alba Iulia 75/22, din sectorul Buiucani al Capitalei. Imaginile cu mașina avariata au fost plasate pe o rețea de socializare. Deocamdata nu se cunoaște cum…

- Camerele de supraveghere dintr-o gara din Marea Britanie au surprins imagini cu un barbat in stare de ebrietate care a reusit sa scape ca prin minune de un accident mortal de tren intinzandu-se intre sine, relateaza vineri Press Association. Derek Acton, in varsta de 44 de ani, a fost…

- Un accident grav a avut loc, joi dimineața dupa ora 7, pe DN2 (E85), in județul Vrancea. Doua TIR-uri și un autoturism s-au ciocnit și au fost aruncate in afara carosabilului. Șoferul din autoturism și-a pierdut viața, potrivit primelor informații. Conform realitatea.net, șoferul din autoturism a…

- Un teribil accident rutier, in care o persoana și-a pierdut viața, s-a produs marți dimineața, pe DN 73, in localitatea Cristian. Un tanar de 30 ani, fara carnet și sub influența alcoolului, a urcat la volan, iar intr-o curba a pierdut controlul volanului, s-a izbit de un parapet, apoi autoturismul…

- Accident deosebit de grav in aceasta dimineata pe Vales Oltului. Patru persoane au fost ranite intr-un accident rutier petrecut luni dimineata pe DN7, pe Valea Oltului, in localitatea Balota. Totul dupa ce soferul unui autoturism a adormit la volan si a intrat pe contrasens, lovind frontal o alta masina,…

- Un Audi, care venea dinspre Podul de Piatra, a intrat pe contrasens si a lovit in lateral o betoniera. Masina germana a fost avariata serios. Soferul autorismului Audi ar fi un avocat cunoscut in Iasi. El s-a lovit la cap, la fel si pasagerul din dreapta sa.

- Incidentul a avut loc in cartierul Balduina din Roma in jurul orei 18:00, au anuntat pompierii care au fost chemati la fata locului.Craterul a aparut pe strada Livio Andronico langa un santier de constructii. 'Trotuarul s-a scufundat circa 10 metri, inghitind vehiculele parcate', au afirmat…

- Trei tineri au ajuns, joi, la spital, dupa ce au fost raniti intr-un accident rutier la Darmanesti, autoturismul in care se aflau izbindu-se de un tir stationat pe carosabil, potrivit ISU Suceava. Dupa impact, soferul tirului, un cetatean turc, s-a urcat la volan si a parasit locul accidentului, fiind…

- Un accident rutier grav s-a produs in aceasta dimineata, in jurul orei 8, pe DN 101P, in sat Bobolia din Poiana Campina. Potrivit IJP Prahova, un barbat in varsta de 50 de ani a fost lovit mortal de masina in timp ce vroia sa traverseze strada prin spatele unui autobuz. Soferul autoturismului…

- Un batran de 82 de ani si-a pierdut viața in dimineața de 10 februarie a.c., intr-un accident rutier pe DN 7, Milcoiu, km. 159+950 m, pe fondul traversarii neregulamentare. Victima de 82 de ani din comuna Milcoiu a murit la scurt timp la spital. Soferul e cetațean strain.

- Coloana oficiala a premierului Canadei, Justin Trudeau, a fost implicata intr-un accident in Statele Unite, in urma caruia, 3 oameni, printre care si un ofiter de politie, au fost raniti. Potrivit martorilor, o femeie aflata in masina cu fiul ei, a virat brusc stinga in fata coloanei oficiale. Ea a…

- Un incident cumplit a avut loc la o spalatorie din apropiere de Moscova. Unul dintre angajați a primit un pumn care l-a ucis din partea unui client nemulțumit. Un șofer de 24 de ani s-a dus sa-și spele BMW-ul acolo, insa in loc de asta, a ajuns sa ia viața angajatului. Suparat ca angajații…

- Compania de Transport Public Iasi a facut publice imaginile in care adolescentul este injunghiat de un barbat mai in varsta, pentru ca mananca seminte in mijlocul de transport public. "Un angajat al Companiei de Transport Public Iași a contribuit la prinderea barbatului care a ranit cu…

- Polițistii de la IP Telenești au identificat automobilul și șoferul acesteia, care a lovit mortal un biciclist in seara zilei de 31 ianurie, curent. Accidentul s-a intamplat in satul Țințareni, Telenești.

- Soferul unui microbuz de ruta din municipiul Chisinau, in varsta de 37 de ani, a murit vineri seara, 2 februarie, in urma unui accident rutier produs in apropierea satului Razeni, raionul Ialoveni.

- Un barbat in varsta de 36 de ani, din judetul Tulcea, a murit, marti seara, dupa ce a coborat din masina sa pentru a repara ceva si a fost lovit de un autoturism, DN22, la iesirea din comuna constanteana Lumina, spre Tulcea.

- Un accident rutier a avut loc luni seara in jurul orei 18.15, la ieșire din Blaj spre Craciunel. O mașina marca Volkswagen, inmatriculata in Alba, s-a rasturnat pe carosabil. Se pare ca șoferul a pierdut controlul mașinii dupa ce un alt conducator auto, care venea din sens opus, ar fi avut pornita „faza…

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta seara pe DN22 Tulcea Constanta, la iesire din localitatea Mihail Kogalniceanu din judetul Tulcea catre Babadag. Potrivit unor martori doi cai lasati nesupravegheati au intrat pe sosea. Soferul unui autoturism Opel Astra a observat prea tarziu animalele de…

- Un accident rutier grav a avut loc pe DN 73D, in localitatea argeșeana Vulturești. Șoferul unui autoturism care se deplasa din direcția Campulung Muscel a pierdut controlul volanului și a lovit un copac. Conducatorul auto, un tanar in varsta de 23 de ani din Vulturești, care era singur in mașina, a…

- Un accident violent a avut loc in aceasta dimineata la Peresecina spre intrarea in localitatea Ivancea.Șoferul automobilului de model Mercedes nu s-a ispravit cu ghidajul, ieșind pe contrasens a lovit frontal un alt automobil de model Woltsvagen Cady.

- Un accident de circulație, soldat cu doua victime și o persoana decedata, s-a produs in aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 15:10, pe DJ108B, intre Dej și Bobalna, la ieșire din localitatea Razbuneni. Conform primelor informații, conducatorul unui autoturism marca Ford, inmatriculat in județul Cluj –…

- Un accident rutier grav s-a produs, duminica, pe Drumul National 66 A, la iesirea din Uricani. Soferul unei masini in care se mai aflau doi pasageri a pierdut controlul acesteia si s-a prabusit in raul Jiu. Doua dintre victime au murit.

- In urma cu puțin timp, un barbat de 56 de ani a fost lovit de un TIR la ieșire din Unirea, spre Livezile. Acesta circula pe marginea drumului, iar șoferul mastodontului spune ca i-a sarit in fața. Barbatul a fost declarat decedat de catre echipajul SMURD ajuns la fața locului.

- In noaptea de 10/11 ianuarie a.c., in jurul orei 02.30, Politia orasului Cugir a intervenit pentru solutionarea unui eveniment rutier produs pe strada George Coșbuc din oras. Din primele cercetari efectuate de politisti a rezultat ca un tanar de 28 de ani, din Cugir, in timp ce conducea un autoturism,…

- Un accident mortal s-a petrecut miercuri dimineata in comuna argeseana Stalpeni. In urma tragicului eveniment Dragos Stoican a incetat din viata, asta in ciuda eforturilor facute de medici pentru a-i salva viata. Ceea ce a socat si mai mult este faptul ca acesta petrecuse toata noaptea alaturi de…

- Accident mortal la Ceadar-Lunga. Un barbat de 61 de ani a decedat dupa ce bicicleta pe care o conducea a fost lovit de un automobil de model Citroen. Impactul a avut loc in jurul orei 18:00 in apropiere de satul Joltai.

- Un accident rutier soldat cu decesul unui sofer s-a produs in aceasta dimineata, in jurul orei 8, pe DN 1, la Comarnic, in zona Posada. Potrivit IJP Prahova, in accident cu fost implicate un TIR si un autoturism, iar din primele informatii se pare ca soferul autoturismului ar fi efectuat o…

- In imagini se vede cum batrana se asigura din partea stanga atunci cand traverseaza, insa nu se mai uita și in direcția opusa. Șoferul de 67 de ani, care circula cu viteza, nu a mai apucat sa franeze si a izbit-o in plin pe femeie. In urma impactului, batrana a fost aruncata peste mașina.…

- Accident mai puțin obișnuit, unde un șofer teribilist a intrat cu mașina intr-o cladire istorica din Iași, potrivit ziaruldeiasi.ro. Intregul accident a fost surprins de camerele de supraveghere din zona. Șoferul a reușit sa intre cu mașina in Casa Dosoftei din Iași, o cladire de patrimoniu…

- Un barbat a cazut victima propriei neglijente, in prima zi a anului 2018. El circula pe Calea Lugojului, pe bicicleta, in jurul orei 6, fara sa poarte vesta reflectorizanta. Soferul unui autoturism, care se indrepta spre Timisoara, dinspre Remetea Mare, nu a observat biciclistul la timp, lovindu-l.…