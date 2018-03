Stiri pe aceeasi tema

- Lora a fost deranjata dupa ce Liviu Varciu a spus anumite cuvinte urate despre ea in reality-show-ul Asia Express. Lora a vorbit și despre episodul „panarama perversa”, cantareața afirmand ca cineva i-a spus ca ar fi numit-o așa Liviu Varciu. „Liviu m-a injurat in momentul ala, eu aveam un turban pe…

- La limita scandalului, in platoul emisiunii "XNS". Cu fiecare episod ce trece de la "Asia Express, discutiile intre concurenti se aprind. Situatia s-a tensionat intre Liviu Varciu si Lora, cea din urma simtindu-se jignita de vorbele colegilor ei.

- Concurenții nu au timp de relaxare pentru ca primesc de la Gina Pistol o noua destinație la „Asia Express”! Liviu și Andrei sunt ultimii care pleaca la drum și se lasa cu un schimb savuros de replici!

- Monica Gabor a rabufnit, dupa ce Andrei Ștefanescu a facut glume despre fiul lui Mr. Pink. Totul a pornit de la o imagine in care fosta soție a lui Irinel Columbeanu apare impreuna cu baiatul ei vitreg. Andrei, care acum este și prezentator la Antena Stars, a comentat pe marginea faptului ca baiatul…

- Presedintele american Donald Trump a folosit la adresa jurnalistului Chuck Todd, gazda emisiunii "Meet the Press” de la NBC, o expresie injurioasa in timpul unui miting care a avut loc sambata, in Pennsylvania.Trump l-a numit pe Todd "a sleeping son of a bitch” ("un fiu de catea adormit”,…

- Lora și Ionuț Ghenea au vorbit despre aventurile de care au avut parte in emisiunea „Asia Express”. Pe același subiect, Lora a raspuns și la afirmațiile facute la adresa ei de catre echipa Liviu Varciu – Andrei Ștefanescu, pe timpul emisiunii. „Varciu incontinuu se plange și barfește pe toata lumea.…

- Cel mai dur reality show, ,,Asia Express”, a fost pana in acest moment o provocare continua pentru echipele implicate, insa testul este departe de a se fi incheiat. Cele opt vedete ramase in competiție au parcurs deja jumatate din maratonul de 5000 kilometri, timp in care și-au depașit limitele și s-au…

- Oana Roman și fiica ei au caștigat prima ediție “Aici eu sunt vedeta” a noului sezon, prezentata de Cosmin Seleși, la Antena 1. Mama și fiica au facut echipa in cel mai sincer show al momentului și au demonstrat, pe parcursul savuroaselor probe pe care le-au avut de trecut, ca se cunosc foarte bine…

- Scandal total in justitia din Romania. Dupa ce ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a cerut revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, politicienii ies la atac. Desi presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca nu sunt motive de revocare ale lui Kovesi, cei de la PSD s-au dezlantuit.Citeste si:…

- Gabi Tamaș (34 de ani) s-a calificat in finala Cupei Israelului cu Hapoel Haifa, dupa ce a trecut in penultimul act de Maccabi Haifa, scor 3-3 la general, dar echipa romanului a profitat ca a facut 2-2 in deplasare. Fundașul roman nu s-a bucurat alaturi de colegii sai, ci a intrat intr-un conflict deschis…

- Andrei Ștefanescu a vorbit despre taierea moțului celui mic și mancarea din Asia. Artistul s-a destainuit, inainte de a incepe emisiunea Star Matinal de weekend, pe care o va prezenta alaturi de colega lui Nasrin.

- Razvan Burleanu e atacat din toate parțile, in plina campanie inainte de alegerile pentru șefia fotbalului romanesc! Unul dintre candidati face acuzatii incredibile.Marcel Puscas sustine ca actuala conducere de la Casa Fotbalului ii constrange pe cei care nu vor sa voteze cu Razvan Burleanu…

- Andrei Ștefanescu și Liviu Varciu, prietenie pe marginea prapastiei, la "Asia Express". S-au certat intre ei, dar si cu alti concurenti, și-au vandut obiecte personale de pret doar ca sa supravietuiasca, au rezistat cu greu in iadul asiatic si au fost la un pas sa cedeze!

- Adrenalina, suspans, nervi și tensiune, dar și experiențe de neuitat, in Laos, la "Asia Express". Ultimele minute din cursa catre victorie le-a dat emoții mari lui Liviu Varciu si Andrei Stefanescu.

- Drumul lung al vedetelor care au acceptat provocarea ,,Asia Express” continua in Laos. In cea de-a doua proba, Ana și Raluka pleaca la drum cu un "handicap", oferit fetelor de echipa Liviu Varciu și Andrei Ștefanescu.

- In cadrul emisiunii “Asia Express”, vedetele participante au avut parte de o experiențe inedite, acestia au trecut prin numeroase provocari si au trebuit sa faca fata unor lucruri mai putin placute.

- Ruta impusa de Gina le-a dat batai de cap vedetelor. Gasirea transportului in Vietnam este o misiune imposibila. Marea provocare a fost ca cele șapte echipe au trebuit sa faca autostopul pe 150 de kilometri.

- Un incident a avut loc in aceasta dupa amiaza la Primaria Municipiului Medgidia. Din primele informatii un consilier local a avut parte de un schimb de replici cu primarul Valentin Vrabie si a considerat necesar sa solicite interventia politistilor pentru aplanarea situatiei. Incidentul a fost confirmat…

- Mai sunt doar trei zile pana la premiera celui mai dur reality show, Asia Express, care va ține telespectatorii cu sufletul la gura incepand din 12 februarie la Antena 1 de la ora 20:00. In cei 5000 de kilometri parcurși, vedetele au adunat o mulțime de amintiri, unele foarte frumoase, altele dureroase,…

- Mai sunt doar trei zile pana la premiera celui mai dur reality show, Asia Express, care va tine telespectatorii cu sufletul la gura incepand din 12 februarie la Antena 1 de la ora 20:00. In cei 5000 de kilometri parcursi, vedetele au adunat o multime de amintiri, unele foarte frumoase, altele dureroase,…

- Fetița lui Liviu Varciu a cucerit internetul. De data asta, realizatorul tv a postat pe contul de socializare, o fotografie in care fetița lui doarme. Alaturi de poza, acesta a scris și un mesaj. „Liniștea mea!❤️❤️❤️” a scris acesta in drepul fotografiei, care i-a cucerit definitiv pe prietenii virtuali.…

- Parlamentul European (PE) dezbate miercuri, in plenul de la Strasbourg, situatia justitiei din Romania, ca urmare a modificarilor la legile justitiei facute de coalitia PSD-ALDE. Inainte de dezbatere, eudodeputatul PSD Dan Nica le-a trimis colegilor din PE un raport despre „statul mafiot“ din Romania.

- Dorian Popa pare pregatit pentru orice incercare, insa la show-ul Asia Express, de la Antena 1, a avut de furca. Artistul a marturisit ca a fost cam „terfelit” din punct de vedere psihic. Dorian Popa este unul dintre participanții de la show-ul „Asia Express”, de la Antena 1. Dorina Popa a participat…

- Liviu Varciu și Andrei Ștefanescu au facut echipa la Asia Express, emisiunea unde au fost nevoiți sa parcurga 5000 de kilometri pe teritoriul a patru țari. Aceasta aventura a insemnat pentru ei cinci saptamani departe de familie, lucru care nu a fost deloc ușor, avand in vedere ca amandoi au acasa bebeluși.…

- Liviu Varciu și Andrei Ștefanescu au slabit 15 kg la filmari, in Asia! Cei doi ne-au povestit prin ce aventuri extreme au trecut in Laos, Cambodgia, Vietnam și Thailanda, unde s-a turnat emisiunea “Asia Express”. Vedetele au facut foamea și setea, au dormit chiar și sub cerul liber, au calatorit in…

- In ultimele luni, Betty Salam a aparut des in tabloide din cauza faptului ca s-a pufosit. Pentru kilogramele luate in plus, artista a fost aspru criticata de fani, iar in cadrul unui interviu, ea a povestit ce fel de mesaje a primit de la acestia, dar, mai ales, cum au reusit sa o uimeasca unii dintre…

- Andrei Stefanescu, care a format echipa cu Liviu Varciu in cadrul celui mai asteptat reality-show al primaverii de pe Antena 1, Asia Express, a facut marturisiri sincere despre experienta care a durat mai bine de o luna.

- Andrei Stefanescu a format alaturi de Liviu Varciu una dintre echipele ce au luat parte la cursa nebuna de la Asia Express, show difuzat de Antena 1 in primavara anului 2018. Filmarile s-au terminat, iar Andrei a ramas cu gandul tot pe taramuri exotice.

- Acuzatii grave la adresa patronului Million Dolars din Resita si a mai multor apropiati dupa ce doua vedete din lumea manelelor sustin ca au fost la un pas sa fie agresate. Carmen de la Salciua si Culita Sterp sustin chiar ca trei colegi de-ai lor au fost loviti de apropiati ai patronului. ”Dragi prieteni…

- Deputatul Liviu Plesoianu iese din nou la atac. De aceasta data, in colimator a intrat chiar premierul Mihai Tudose. Plesoianu a taxat dur declaratiile facute recent de primul ministru, care a amenintat cu demisia in cazul in care liderii social-democrati nu vor accepta o restructurare a Guvernului.Citeste…

- Andrei Ștefanescu a facut o declarație surprinzatoare despre Liviu Varciu dupa experiența Asia Express. Proaspat intors de pe taram asiatic, Andrei Ștefanescu, care a format echipa cu Liviu Varciu in cadrul show-ului Asia Express, de la Antena 1 a facut marturisiri sincere despre experiența care a durat…

- Proaspat intors de pe taram asiatic, Andrei Ștefanescu, care a format echipa cu Liviu Varciu in cadrul celui mai așteptat reality-show al primaverii de pe Antena 1, Asia Express, a facut marturisiri sincere despre experiența care a durat mai bine de o luna și a presupus un tur prin patru țari- Laos,…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, miercuri, ca a fost lansata o campanie de denigrare si defaimare impotriva ei si a municipalitatii, dar ca acest lucru nu o sperie pentru ca este „tabacita” si a mai trecut prin asta. Edilul sustine ca sunt angajate firme de PR ca sa denigreze Primaria…

- Andrei Ștefanescu și Liviu Varciu sunt topiți de dorul copiilor. Asia Express este o experienta unica pentru toate cele 14 vedete care au acceptat aceasta provocare. Aflati la mii de kilometri departare de casa, incercand sa se descurce cu doar un Euro pe zi, Andrei Ștefanescu și Liviu Varciu incearca…

- Liviu Varciu si Andrei Stefanescu spun ca dorul de copii este cel mai greu de suportat si abia asteapta sa se intoarca acasa. Cei doi se afla in competitie cu alte 6 cupluri de vedete pentru a caștiga marele premiu de 30 de mii de euro.

- Liderul sindicatului din Politie, Dumitru Coarna, sustine ca autoritatile au comis o greseala majora, eroare care a condus la decesul celei de-a doua tinere atacate la metrou. Coarna a marturisit intr-o interventie la Antena 3 ca plangerea facuta de tatal primei fete atacate nu a fost luata in seama…