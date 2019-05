Scene animate tridimensionale la One Night Gallery

Realitatea augmentată, o tehnologie curentă în cadrul edițiilor One Night Gallery prin intermediul aplicației dARe by Samsung, evoluează cu ocazia ediției aniversare cu numărul 10, într-o experiență imersivă care transpune privitorul in scene animate tridimensionale cu interacțiuni complexe cu mediul… [citeste mai departe]