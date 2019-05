Stiri pe aceeasi tema

- Chris Hughes, cel care l-a ajutat pe Mark Zuckerberg sa transforme rețeaua sociala dintr-un proiect de camera intr-o afacere reala, spune ca este timpul ca autoritațile de reglementare sa sparga Facebook și sa separe Instagram și Whatsapp. Intr-un editorial publicat joi de New York Times, Hughes spune…

- Florin Calinescu a atras atenția ca pe retelele de socializare ar fi aparut o fotografie a sa insoțita cu indeamnul ca pe data de 26 mai – ziua alegerilor europarlamentare – romanii sa se duca sa voteze cu USR. Lucru absolut fals, a explicat vedeta de la Pro TV pe Facebook. „Va mulțumesc pentru…

- Scandal pe piata telefoniei mobile dupa ce un operator important a anuntat ca mareste tarifele unilateral. Declaratiile sale vin dupa ce vineri Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a anuntat ca a dispus, prin ordin al presedintelui, incetarea unei practici comerciale incorecte…

- Facebook capata o infatisare noua, dezvaluita de creatorul sau, Mark Zuckerberg. Schimbarea nu va fi doar de aspect, ci va incerca sa raspunda si criticilor adresate in ultimii ani...

- Deputatul PMP Robert Turcescu a afirmat duminica, pe Facebook, ca unul dintre bunicii sai a fost inchis zece ani inchis la Aiud, iar cei care l-au ucis erau și in anii '50 tot niște "rotițe" intr-un mecanism al opresiuni, aidoma cu alte rotițe, din anii '60, din anii '70, din anii '80, potrivit Mediafax.Citește…

- Contul de Facebook a devenit o arma politica pentru liderii lumii de mai mulți ani. Acum vreo cațiva ani postarile pe rețeaua de socializare erau socotite obligatorii pentru un demnitar care vrea sa ajunga direct la votanții sai. Exista insa oameni puternici ai lumii care se pot dispensa de acest…

- Internetul are nevoie de noi reglementari pentru a combate propagarea discursului urii, pentru protejarea confidentialitatii si a informatiilor, precum si pentru a preveni amestecul in procesul electoral, a precizat duminica Mark Zuckerberg, cofondatorul si directorul executiv al Facebook, potrivit…

- Membra familiei Kardashian in varsta de 21 de ani a facut avere din compania de cosmetice Kylie Cosmetics, pe care a infiintat-o in urma cu trei ani si care a generat in ultimul an venituri din vanzari de 360 de milioane de dolari. Jenner a depasit pragul de 1 miliard de dolari mai devreme decat Mark…