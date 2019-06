Scandal la Valea Uzului. Csaba Asztalos: Se aplică dublul standard în aplicarea legii "Ieri s-a vazut fata urata a Romaniei. Peste tot in lume, comemorarea victimelor celor doua razboaie mondiale se face la comun, dar noi suntem departe de o reconciliere istorica. Ar trebui sa se discute despre problema reala de acolo. Adica o unitate administrativ teritoriala, in speta primaria Darmanesti, ilegal a amplasat acele cruci ale eroilor romani, iar maghiarii spun ca acele cruci au fost amplasate pe morminte ale soldatilor din armata austro-ungara. Problemele se pot rezolva prin dialog, nu prin manifestari ca cea de ieri. Eu va spun un lucru. Daca ieri ceea ce s-a intamplat ar fi… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

