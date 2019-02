Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul portughez Jose Mourinho, care a pregatit echipa de fotbal Real Madrid in perioada 2010-2013, a primit marti, din partea unui tribunal spaniol, o condamnare la un an de inchisoare cu suspendare si o amenda de 2,2 milioane euro pentru o evaziune fiscala de 3,3 milioane euro, relateaza agentia…

- Seful Serviciului Public Comunitar Regim Permise Auto si Inmatriculari Hunedoara, Ovidiu Martin, a fost agresat in timp ce isi plimba catelul pe o strada din Deva, victima fiind lovita de mai multi tineri a caror identitate urmeaza sa fie stabilita."Politia municipiului Deva s-a sesizat din…

- Antrenorul echipei Arsenal, Unai Emery, a fost amendat cu suma de 8.000 de lire sterline de catre Federatia Engleza de Fotbal (FA), pentru faptul ca a sutat intr-un recipient de plastic cu apa catre spectatori, la meciul cu Brighton (1-1), din data de 26 decembrie, scrie agerpres.ro.

- Team managerul echipei de fotbal Dinamo Bucuresti, Ionel Danciulescu, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca ii e imposibil sa creada ca Dinamo poate retrograda si spera ca antrenorul Mircea Rednic sa redreseze corabia. ''Nu trebuie sa dramatizam. Se vorbeste ca Dinamo va retrograda,…

- Antrenorul echipei de fotbal FC Rapid, Daniel Pancu, a declarat, marti, ca prezenta fostului actionar George Copos la evenimentul organizat de Primaria Sectorului 1 si cadourile pe care le-a facut jucatorilor pot anunta "anumite lucruri pentru viitor", facand referire la o posibila revenire a acestuia…

- Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Nicolae Dica, a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa, ca formatia sa trebuie sa castige partida din deplasare cu CSM Poli Iasi de duminica dupa ce in sezonul trecut a pierdut titlul in urma infrangerii suferite acolo in finalul play-off-ului. …

- Antrenorul formatiei saudite Al Shabab, Marius Sumudica, a declarat, vineri, pe Aeroportul Henri Coanda, ca a primit o oferta de a prelua echipa de fotbal CFR Cluj, dar a precizat ca a refuzat pentru moment. "Am avut niste discutii cu domnul Varga (n.r. - patronul clubului CFR Cluj, Nelu Varga). Probabil…