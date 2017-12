Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o ora in care consilierii locali ramași in Primarie s-au cinstit cu un pahar de șampanie in cinstea lui Mihai Ștefan care și-a serbat ziua de naștere, ședința de indata convocata de grupul PSD a inceput cu intonarea Imnului Național.

- Reprezentanții pretinselor structuri de forta transnistrene continua sa tensioneze situatia in Zona de Securitate. La sedinta Comisiei Unificate de Control prezidata de delegatia Republicii Moldova, au avut loc discuții aprinse in legatura cu acțiunile provocatoare ale reprezentanților pretinselor structuri…

- Sedinta cruciala a coalitiei astazi. Sunt tensiuni mari între PSD si ALDE din cauza legii Casei Regale. Asta dupa ce Guvernul ar pregati evacuarea familiei regale din Palatul Elisabeta. Mihai Tudose sustine ca România este republica, nu monarhie, asa ca membrii familei regale nu pot pretinde…

- Ședința de joi a plenului Senatului, unde se dezbate și voteaza Legea 317/2004 privind funcționarea CSM, a debutat cu un schimb dur de replici intre șeful Camerei superioare a Parlamentului, Calin Popescu Tariceanu, și senatorul PMP, Traian Basescu. Marul discordiei a fost aderarea Romaniei la Uniunea…

- Sedinta plenului Senatului a debutat joi cu o serie de luari de cuvant in contradictoriu intre reprezentantii grupurilor parlamentare, pornind de la o declaratie facuta de senatorul USr Radu Mihail, care a spus ca Romania risca sa fie sanctionata de catre Uniunea Europeana precum Polonia din cauza…

- In or. Moscova, a avut loc cea de-a 76-a ședința a Consiliului Economic al Comunitații Statelor Independente, la care au participat reprezentanti ai celor 11 țari-membre ale CSI. Prin Dispoziția Guvernului RM nr.109-d din 16 noiembrie 2017, la ședința CE al CSI au fost delegati Ambasadorul Republicii…

- Scandal in Senatul Romaniei, marti dimineata. Motivul il reprezinta legile Justitiei. Mai exact, dezbaterea Legii 303, Legea Statutului Magistraților, care astazi este la vot final, la Senat.

- Parlamentarii liberali s-au declarat nemultumiti de faptul ca sedinta de luni a plenului comun in care se dezbate proiectul de buget pe anul 2018 se desfasoara in paralel cu sedinta de plen a Senatului. "Cred ca nu s-a inteles cu exactitate ce s-a intamplat incepand cu ora 15,00. As vrea sa va informez…

- Sedinta comuna a Comisiei pentru transporturi ale celor doua Camere, unde a fost dezbatut proiectul de buget al Ministerului Transporturilor pentru anul 2018, s-a lasat cu scandal. Opozitia a dorit dezbaterea amendamentelor depuse, in PSD a propus ca acestea sa fie trimise in bloc la Comisia de buget-finante.

- Nici nu au inceput dezbaterile in Comisia de Buget pe proiectul bugetului de stat pentru anul 2018 ca avem parte și de primul scandal. Ședința este comuna intre Camera Deputaților și Senat, iar conducerea ședinței era asigurata de Viorel Ștefan, președintele Comisiei de Buget din Camera Deputaților…

- Preluarea celor mai bune practici în domeniul administrarii vamale și consolidarea cooperarii internaționale în domeniul antifrauda au constituit scopul vizitelor de lucru întreprinse de catre reprezentanții Serviciului Vamal în Turcia în perioada 30 noiembrie -1 decembrie…

- A fost scandal monstru in Braila dupa ce pacienti proaspat operati au fost plimbati pe holurile Spitalului Judetean de Urgenta, printre vizitatori. Managerul Spitalului Judetean de Urgenta Braila a fost amendat cu 1.000 de lei de catre inspectorii DSP. O amenda de 500 de lei a primit si asistenta…

- Scandal fara precedent in cadrul ședinței ordinare a Consiliului Județean de joi, 23 noiembrie 2017. In cadrul intalnirii, consilierii Opoziției au lansat acuzații publice la adresa conducerii instituției și a directorului Drumuri și Poduri SA Ialomița, Cristi Stan. In replica, președintele Victor Moraru…

- Scandal la o garsoniera ANL din cartierul Sud deținuta cu chirie de consilierul liberal Ana Maria Dimitriu. O echipa de control de la Primarie, formata dintr-un inspector de la Corpul de Control și un polițist local, a batut miercuri la ușa pentru a vedea cine locuiește acolo, a raspuns…

- PMP a parasit, miercuri, sedinta de plen a Senatului, in semn de protest fata de respingerea propunerii Opozitiei de a se introduce pe ordinea de zi o dezbatere privind declaratia comuna semnata in numele Parlamentului de presedintii celor doua Camere, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, informeaza…

- De aceasta data, activitatea Formatului 5+2 privind reglementarea transnistreana a fost impulsionata nu la nivelul Tiraspolului sau Chișinaului, dar de la Viena. Aceasta opinie a fost exprimata de catre fostul membru al Comisiei Unificate de Control, Ion Leahu, in cadrul emisiunii „Fabrika” de la postul…

- Sedinta ordinara a Consiliului Local Targoviste a debutat intr-o atmosfera tensionata. Si asta pentru ca alesii PNL au solicitat, prin vocea consilierului Honorius Motoc, amanarea a doua proiecte de hotarare, poate cele mai importante, aflate pe ordinea de zi. Pe motiv ca este nevoie de lamuriri suplimentare…

- Proiectele legilor Justitiei sunt dezbatute, miercuri, in cadrul Comisiei speciale conduse de Florin Iordache, fost ministru al Justitiei si autorul OUG 13. Pana la sfarstiul saptamanii, draftul acestor legi ar urma sa fie gata.

- ”Marioneta lui Dragnea, Tudose, a mai aratat o data ca nu are pic de respect fata de democratie si fata de cetatenii romani absentand de la citirea motiunii de cenzura, motiune care ii era adresata in primul rand domniei sale ca si sef al Guvernului. Obrazul gros vad ca se poarta la PSD”, a declarat…

- Dupa doua ore de scandal, directorul Aeroportului International Cluj, David Ciceo, s-a ridicat și a parasit ședința, acuzând ca s-a saturat de jignirile aduse. ”Cu ce drept domul președinte își bate joc de noi și de familiile noastre, facându-ne jeguri?”, a întrebat…

- "Incercarea de a convoca rezervistii si de a verifica capacitatile militare ne provoaca nu doar noua ingrijorare, ci si celorlalti parteneri, inclusiv celor implicati in procesul de reglementare (a diferendului din Transnistria). Acest subiect a fost abordat in cadrul Comisiei Unificate de Control,…

- La 16 noiembrie curent, in or.Bender, a avut loc sedinta Comisiei Unificate de Control (CUC), prezidata de delegatia Federatiei Ruse (FR). Ordinea de zi a cuprins doua subiecte: chestiuni organizatorice, audierea si aprobarea rapoartelor Comandamentului Militar Intrunit (CMI) despre situatia din Zona…

- Ionuț Dobre, de 31 de ani, și Adonis Dobre, de 36 de ani, frații batauși care s-au dat in spectacol la un botez, lunea trecuta, unde au facut prapad pe fondul unui scandal legat de dedicatiile de la lautari, au fost prezentați, vineri, Parchetului de pe langa Judecatoria Pitești, cu propunere de arestare…

- Hip hop-erii urmau sa concerteze in localul clujean, insa patronii clubului au decis sa anuleze show-ul din cauza unui manifest transmis in urma cu cateva zile de Sișu și Puya, membrii La Familia. "Credem in Dumnezeu, credem in neam, mandrie naționala și patrie, credem in famila compusa doar…

- Mobilizarea generala anunțata de autoritațile separatiste din stanga Nistrului pentru maine, 17 noiembrie, starnește ingrijorarea autoritaților de la Chișinau și a partenerilor din formatul de negocieri ”5+2”, a declarat vicepremierul pentru Reintegrare, George Balan. Acest subiect a fost discutat in…

- Mobilizarea generala anunțata de autoritațile separatiste din stanga Nistrului pentru maine, 17 noiembrie, starnește ingrijorarea autoritaților de la Chișinau și a partenerilor din formatul de negocieri ”5+2”, a declarat vicepremierul pentru Reintegrare, George Balan. Acest subiect a fost discutat in…

- In aceasta seara a avut loc ședința Biroului Politic Judetean al PSD, unde s-a discutat despre rezultatele alegerilor parțiale de la Deva, din 5 noiembrie. Ședința a fost tensionata, s-au cautat vinovați și țapi ispașitori, in vreme ce membrii PSD Deva cer demisia liderilor organizației județene.…

- Sedinta de Guvern dedicata modificarilor fiscale a inceput cu un mare scandal legat de accesarea fondurilor europene. "Am o intrebare cttre dl ministru Nica - La AM Competitivitate, cine se ocupa? Ca inteleg ca mai avem un pic si mai pierdem niste bani din fondurile europene?. a declarat premierul…

- Se anunța o ședința furtunoasa la PSD, pentru ca este scandal mare pe modificarile la Codul Fiscal, care prevad trecerea contribuțiilor de la angajat la angajator.Președintele PSD, Liviu Dragnea, a convocat grupurile reunite ale parlamentarilor PSD, intr-o ședința care va avea loc, luni, de…

- Doua femei din Iasi au fost plasate sub control judiciar de catre reprezentantii Parchetului de pe langa Judecatorie dupa ce, in prealabil, si-au petrecut 24 de ore in spatele gratiilor. Cele doua sunt acuzate de fapte de distrugere, amenintare si tulburarea ordinii si linistii publice, pentru o fapta…

- Pe 02 noiembrie curent, în or.Bender, s-a desfasurat sedinta ordinara a Comisiei Unificate de Control (CUC), prezidata de delegatia Republicii Moldova. Conform agendei, în ordinea de zi au figurat doua subiecte: chestiunea organizatorica si raportul Comandamentului Militar Întrunit…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii ia in discutie, marti, raportul Inspectiei Judiciare (IJ) asupra activitatii DNA. Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, spunea ca este nedumerit de ce trei dintre membrii echipei de control a IJ au o concluzie, iar ceilalti trei au alta…

- Patru persoane au fost arestate si un minor este cercetat sub control judiciar dupa ce saptamana trecuta au provocat un scandal in judetul Olt, acestea aruncand cu pietre in casa vecinului si distrugandu-i partial gardul, iar la sosirea oamenilor legii ei au continuat sa fie agresivi, iar la un moment…

- Aflat de ani buni intr-o stare deplorabila, Stadionul Municipal din Zalau a intrat in vara acestui an intr-un proces de reabilitare, iar autoritatie locale preconizeaza ca lucrarile vor fi finalizate in 2019. Proiectul privind “modernizarea, dezvoltarea si echiparea Stadionului Municipal” a fost aprobat…

- La Bender a avut loc sedinta Comisiei Unificate de Control (CUC), prezidata de delegația transnistreana, iar in agenda de lucru au fost incluse doua subiecte, printre care intrebarea organizatorica si raportul Comandamentului Militar Intrunit privind situatia din Zona de Securitate. Totodata, in cadrul…

- Profesorul Valeriu Cerba, supranumit „salvator al satului Palanca”, dupa ce a salvat aceasta localitate de o explozie devastatoare ce avea sa se produca din clipa în clipa în timpul razboiului de pe Nistru, s-a nascut pe 26 octombrie 1956, în s. Jora de Jos, r-l Orhei. …

- La Bender a avut loc sedinta Comisiei Unificate de Control (CUC), prezidata de delegația transnistreana, iar in agenda de lucru au fost incluse doua subiecte, printre care intrebarea organizatorica si raportul Comandamentului Militar Intrunit privind situatia din Zona de Securitate.

- Ședința cu scandal joi seara la Consiliul Local Motru. Potrivit unor surse, a fost o cearta in toata regula intre viceprimarul Cosmin Morega și patronul de la barul Academie, Danuț Simionescu. Barul are unele probleme cu autorizațiile și...

- Ședința de consiliu de astazi a fost probabil una dintre cele mai penibile și injositoare ședințe care s-au desfașurat la Campia Turzii. Se pare ca a ajuns o obișnuința pentru membrii consiliului local sa adopte comportamente iresponsabile in cadrul unor ședințe importante, și prin comportament iresponsabil…

- Ies la iveala noi amanunte incendiare de la Comisia de Control a SRI. Presedintele comisiei, Claudiu Manda a devoalat ce s-a discutat cu fostul secretar de stat, Ovidiu Putura. Fostul șef din Ministerul de Justiției provoaca un adevarat cutremur in sistem cu dezvaluirile sale.Citește și: Ședința…

- Plenul Senatului ar putea dezbate, luni, propunerea legislativa a unor parlamentari UDMR prin care ziua de 15 martie este consacrata ca sarbatoare a comunitatii maghiare din Romania, urmand ca angajatilor maghiari sa li se acorde o zi libera pentru a participa la manifestari, conform Agerpres.Citeste…

- Liderii PSD și ALDE se pregatesc pentru o noua ședința a coaliției la care trebuie sa decida soarta mai multor proiecte importante, printre care și Legile Justiției. Cel puțin trei legi importante vor fi stabilite luni la ședința de coaliție. Este vorba de pachetul de legi pe Justiție, de…

- Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse pe agenda sedintei Guvernului Romaniei din 11 octombrie 2017, ora 15.30I. PROIECTE DE LEGI 1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea si completarea Legii nr.111/1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a declarat, marti, ca premierul Mihai Tudose e suparat ca unele lucruri nu functioneaza în Guvern, dar ca nu a fost niciun scandal, ci sunt discutii. „Nu a fost niciun scandal, sunt discutii. (...) Premierul e extrem de suparat…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a declarat, marti, ca premierul Mihai Tudose e suparat ca unele lucruri nu functioneaza în Guvern, dar ca nu a fost niciun scandal, ci sunt discutii. „Nu a fost niciun scandal, sunt discutii. (...) Premierul e extrem de suparat…

- Liderii PSD din teritoriu l-au criticat foarte dur pe premierul Mihai Tudose in sedinta Biroului Permanent de azi. Principalele reprosuri: nu-i revoca pe Liviu Pop si pe Marius Dunca, „management defectuos“ si cota dezastruoasa de incredere la care a ajuns (27%), cota care trage automat intreg partidul…

- Liderii PSD din teritoriu l-au criticat foarte dur pe premierul Mihai Tudose in sedinta Biroului Permanent de azi. Principalele reprosuri: nu-i revoca pe Liviu Pop si pe Marius Dunca, „management defectuos“ si cota dezastruoasa de incredere la care a ajuns (27%), cota care trage automat intreg partidul…

- Liderii PSD din teritoriu l-au criticat foarte dur pe premierul Mihai Tudose in sedinta Biroului Permanent de azi. Principalele reprosuri: nu-i revoca pe Liviu Pop si pe Marius Dunca, „management defectuos“ si cota dezastruoasa de incredere la care a ajuns (27%), cota care trage automat intreg partidul…

- Puterea si Opozitia sunt in conflict si in interiorul Comisiei parlamentare de control a activitatii SRI. Dupa ce liberalul Cezar Preda a dezvaluit aspecte din audierea secreta a locotenent-colonelului Daniel Dragomir, iar acesta din urma a solicitat comisiei sa sesizeze procurorii, presedintele…