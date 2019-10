Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele executiv al PSD, Eugen Teodorovici, a declarat ca varianta de buget a social-democratilor pentru anul 2020 este in faza de proiect si ca in zilele urmatoare poate fi prezentata, subliniind ca "va avea toate veniturile incluse in tot ceea ce inseamna angajament din partea noastra - si…

- Doina Gradea, șefa TVR, l-a acuzat pe Liviu Bratescu, membru al Consiliului de Administrație al SRTv, de partizanat politic pe motiv ca este membru PNL și ca, in cadrul unei ședințe, a comandat managerului de Resurse Umane ce angajari sa faca in TVR. Reacția Doinei Gradea vine dupa ce Bratescu a precizat…

- Președintele ALDE Calin Popescu Tariceanu a vorbit despre momentul in care ALDE a ieșit de la guvernare, spunand ca i-a cerut Vioricai Dancila mai multe reduceri pe personal: „mi-a spus ca nu poate sa reduca numarul de consilieri de la cabinetele parlamentarilor pentru ca se supara rudele lor”, potrivit…

- Președintele ALDE Calin Popescu Tariceanu a expus cateva dintre condițiile cu care ar susține un guvern bazat pe PNL: menținerea cotei unice de impozitare și a reformelor care s-au facut in domeniul Justiției, potrivit Mediafax.Vezi si: SURSE Paul Stanescu a luat foc la Vila Lac: 'Darius Valcov…

- Viorica Dancila, candidatul PSD la prezidențiale, a declarat, la lansarea programului de candidat, ca are 10 principii de la care nu se va dezice daca ajunge Presedinte, legate de dezvoltarea economica, incluziunea sociala, transparența instituției prezidențiale, infrastructura.Vezi si: SURSE…

- Fostul ministru al Muncii Lia Olguța Vasilescu a spus sambata, la Romexpo, la evenimentul de lansare a candidatului PSD la prezidentiale, ca opozitia se pregateste de taieri de pensii, salarii si vouchere de vacanta, pentru a mari bugetele serviciilor secrete si ale Administratiei Prezidentiale.Vezi…

- Liderul PSD Viorica Dancila a afirmat, intrebata cu ce a greșit Mihai Fifor de a fost schimbat din funcția de șef al campaniei electorale, ca acesta nu a greșit, insa PSD vrea ca mai mulți colegi sa se implice pentru a maximiza șansele partidului la prezidențiale.Vezi si: SURSE Paul Stanescu…

- Liderul PSD Olt, Paul Stanescu, a acuzat vineri seara, in ședința CEX de la Vila Lac, ca Darius Valcov ar fi stat in spatele unui puci prin care ar fi incercat sa-l instaleze pe Mihai Fifor in capul listei la viitoarele alegeri parlamentare și ca Valcov i-ar fi adus la București pe primarii PSD din…