Stiri pe aceeasi tema

- Cinci persoane au fost ranite, luni dimineata, intr-un accident produs pe DN 21, in localitatea braileana Valea Canepii, dupa ce un sofer care a adormit la volan a lovit doua masini de pe contrasens, potrivit news.ro.Potrivit Politiei Judetene Braila, un barbat din Galati conducea, luni dimineata,…

- Trei tineri, cu varsta cuprinsa intre 19 si 28 de ani, au fost retinuti de politisti dupa ce au provocat scandal pe o strada din Galati, urmand sa fie propusi astazi la arestare preventiva.

- Un barbat de 51 de ani, din Galati, este cercetat pentru conducere a unui vehicul sub influenta bauturilor alcoolice si conducere fara permis dupa ce politistii l-au testat alcoolscopic, constatand ca avea o alcoolemie de 1,08 mg/l in aerul expirat.

- Un sofer in varsta de 21 de ani a provocat un accident in timp ce depasea o coloana de masini, patru persoane fiind ranite. Accidentul a avut loc duminica, la ora 18.33. In timp ce conducea un autoturism pe DN 29, din comuna Dumbraveni, un tanar de 21 de ani, din comuna Fantanele, s-a angajat in ...

- Un accident grav a avut loc in apropiere de o cale ferata din Cluj. Un șofer nu a respectat semnalele acustice și luminoase, a forțat trecerea, iar mașina in care se afla alaturi de o alta persoana, a fost lovita in plin.

- Un șofer care a intrat in Romania, prin Vama Nadlac 2, cu o mașina care avea numere false, a fost urmarit pe autostrada A1. Ca sa il opreasca, polițiștii au tras mai multe focuri de arma. The post Urmarire și focuri de arma pe autostrada A1! Un șofer a forțat trecerea frontierei appeared first on…

- Imaginile socante au fost surprinse sambata in zona localitatii Sulina, scrie Ziarul de Tulcea. Herghelia de cai traversa un canal, iar animalele au fost dezorientate de o barca ce probabil incerca sa ii grabeasca. Mai multi cai au fost luati de curent si s-au inecat. Videoclipul poate fi vazut AICI!

- Un barbat de 58 de ani este cercetat pentru conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului dupa ce a efectuat un viraj intr-o intersectie din Galati, dar din cauza starii avansate de ebrietate in care se gasea nu a mai reusit sa redreseze masina.