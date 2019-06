Scandal la Spitalul Floreasca. Medic agresiv: O să te văd când am eu chef Cel care a filmat totul a fost chiar pacientul care i-a atras atenția medicului ortpoed ca un alt barbat a intrat inaintea lui, desi el aștepta deja de 40 de minute. Barbatul care a intrat inaintea lui ar fi fost chiar sotul asistentei doctorului, scrie a1.ro. Potrivit pacientului, medicul i-ar fi aruncat telefonul la coșul de gunoi si i-ar fi sucit mana. „Daca e soțul doamnei asistente eu trebuie sa stau sa mor langa...?", l-a intrebat pacientul pe medic. „Da. Eu trebuie sa fac ordinea in camera de garda! Asta nu ințelegi tu! O sa te vad cand am eu chef! Mergi pe hol,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

