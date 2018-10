Stiri pe aceeasi tema

- S-a intamplat din nou in Spitalul Județean de Urgența (SJU)din Craiova, la Secția de Urologie, mai exact in sala de operație. Potrivit Poliției, la inceputul acestei saptamani, urologul Mugur Riza a avut un scandal cu mai mulți medici, in blocul operator de la etajul VII al SJU Craiova. Colegii sai…

- Scandal la Primaria Țicleni. Un consilier local a fost amendat cu suma de 50 de mii de lei. Asta dupa ce și-ar fi construit casa fara a obține autorizație de construcție. Constantin Branescu susține ca deși edilul din Țicleni a trecut cu vederea lipsa autorizației in anul 2013, atunci cand acesta…

- Un barbat de etnie rroma din cartierul Meteor, Targu Jiu, este anchetat penal pentru ca a blocat o strada din oras cu un cort.Politisti din cadrul Biroului Rutier s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca un barbat, de ...

- Apar imagini noi cu momentul in care femeia jandarm, agresata in timpul protestelor de vineri seara, este scoasa din multime de colegii ei. In filmarea obtinuta de site-ul Libertatea.ro se poate observa cum tanara de 23 de ani ii critica pe colegii ei pentr ca au lasat-o in urma.

- Un barbat din Ploiesti a vrut sa ucida un politist care il amendase in trecut, apoi a amenintat mai multi jandarmi si agenti cu toporul. El a fost retinut pentru ultraj, dupa o noapte intreaga de audieri. In urma cu aproximativ o luna, barbatul in varsta de 37 de ani l-a vazut pe polițistul care il…

- Un tanar a fost amendat de polițiști cu 500 de lei dupa ce s-a urcat pe statuia ecvestra a lui Avram Iancu din Campeni, situata in fața primariei. Tanarul amendat cu 500 de lei pentru ca s-a urcat pe statuia lui Avram Iancu a ridicat mana dreapta, imitandu-l astfel pe eroul național. Pozele cu acesta…

- CIRC…Amendat pentru ca a parcat in statia de autobuz din fata magazinului Central, un vasluian cu un autoturism inmatriculat in Italia a facut un adevarat circ. A recunoscut ca a gresit si ca politistii locali l-au amendat pe buna dreptate dar s-a suparat foarte tare ca este singurul amendat. Fara sa…

- Inspectoratul General al Politiei Romane a transmis, vineri, ca un numar de 19 politisti si cinci jandarmi au intervenit pentru aplanarea conflictului dintre doua clanuri de romi, care s-au batut cu furci si topoare in Targu Neamt. Precizarile, dupa imaginile in care se vede un singur politist.