Stiri pe aceeasi tema

- Un medic din Craiova, care a devenit celebru dupa ce si-a lovit un coleg, este in centrul unui nou scandal. A fost filmat chiar de echipa medicala cand incerca sa intre, in haine civile, intr-o sala de operatii, in timpul unei interventii chirurgicale. Medicul acuzat sustine insa ca ar fi victima unei…

- Scandal intre medicii din Sectia de Urologie a Spitalului Judetean de Urgenta Craiova pornit chiar in sala de operatie, unde medicul Liviu Riza ar fi intrat in hainele de strada in blocul operator pentru a se certa cu colegii aflati in timpul unei interventii chirurgicale. Scadalul a continuat si in…

- Florin Prunea, fostul președinte al clubului, ii considera responsabili pe succesorul sau, Adrian Ambrosie, și pe antrenorul Flavius Stoican de pierderea atacantului de 34 de ani. Totul a pornit de la o amenda de 2.000 de euro. Antrenorul Flavius Stoican a recunoscut la intoarcerea din Antalya, intr-un…

- Scandal cat casa pe o strada din Iasi. Doi politisti au fost agresati de trei derbedei aburiti de aburii alcoolului sau a altor substante. Pe data de 19 ianuarie, un scandal monstru avea sa izbucneasca in jurul orei 17:00. Un iesean a mers la politie si a reclamat faptul ca trei tineri ce par a fi bauti…

- Un adolescent de 17 ani din Bagau (județul Alba), elev la un liceu din Ciumbrud, a fost lovit violent de un alt tanar, in varsta de 16 ani. Totul ar fi pornit de la o fata. Incidentul s-a produs luni in jurul pranzului, in apropierea unei stații de autobuz din Ciumbrud, unde cei doi tineri […] Citește…

- Mai mulți medici de la Spitalul Județean de Urgența din Craiova au anunțat ca nu vor mai manca la cantina unitații medicale, unde beneficiaza de masa gratuit, in semn de solidaritate cu medicii rezidenți, care sunt nevoiți sa iși plateasca mesele, in timpul garzilor.

- Un tren personal Bucuresti - Craiova a sosit la linie cu doua vagoane, in conditiile in care pe peron asteptau sute de calatori. Inghesuiti printre banchete, acestia nu au incaput in tren, iar cei ramasi pe peron s-au infuriat si s-au pus pe sine, in fata locomotivei. Mecanicul acesteia a…