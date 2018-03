Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, i-a primit marti pe sefii delegatiilor participante la prima Reuniune a ministrilor Apararii a Formatului Bucuresti (B9), care reuneste inalti oficiali din Bulgaria, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacia si Ungaria, precum si…

- Boiko Borisov l-a sunat pe Vladimir Putin ca sa-l informeze despre mersul proiectelor energetice din Bulgaria, anaunța agentia Novinite din Sofia. Premierul bulgar a propus recent , la o intalnire a...

- Grupul elen Sarantis anunta in urma cu mai putin de cinci ani ca inchide fabrica locala in care erau realizate cosmeticele sub brand romanesc Elmiplant, mutand productia in tara-mama, Grecia. Un model similar au aplicat si alti jucatori straini, astfel ca Unilever produce inghetata Napoca in Bulgaria,…

- Conform orarului de zbor, avionul trebuia sa aterizeze pe Aeroportul Oradea in jurul orei 10:50, iar dupa 25 de minute, la 11:15, sa decoleze spre Germania. Avionul a ajuns la Oradea, insa nu a aterizat și și-a continuat zborul pana la Sofia, in Bulgaria. Momentan nu se cunosc…

- Premierul Boiko Borisov trebuie sa gestioneze un nou scandal in care s-a vazut atras si ministrul Energiei, Temenujka Petkova. Aceasta si-a dat demisia dupa vanzarea considerata controversata a uneia din cele trei regionale energetice ale Bulgariei, cu cifra de afaceri de aproape 1 miliard euro, unei…

- Este pentru a doua oara cand TUIASI este gazda acestei competitii, in Iasi fiind asteptati sa ajunga inca de pe 27 februarie zeci de studenti de la 21 de universitati din sapte tari - Argentina, Bulgaria, Cehia, Grecia, Romania, Rusia si Turkmenistan. Deschiderea oficiala a competitiei va avea loc miercuri,…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a incheiat un acord cu Expat Asset Management pentru licentierea indicelui BET-BK, care include 25 de companii de la Bucuresti, creat si administrat de BVB, care va fi folosit ca suport pentru ETF-ul Expat Romania BET-BK UCITS, tranzactionat la Sofia.…

- Sudul Romaniei s-a cutremurat in miez de noapte! Un cutremur de magnitudine 4,6 a avut loc in aceasta dimineata in Bulgaria, in apropiere de orasul Asenovgrad din sudul tarii.Seismul s-a petrecut in jurul orei 1:40, la o adancime de doar 10 kilometri, destul de aproape de suprafata. Citește…

- Romania participa cu sapte sportive la turneul international de box Strandja, de la Sofia, ajuns la editia a 69-a, insa nu are niciun reprezentant la masculin. La cat. 48 kg, Steluta Duta va boxa direct in sferturile de finala cu multipla campioana mondiala Mery Kom Hmangte Chungneijang (India), in…

- "In primul rand cred ca am pus bazele dimensiunii europene a guvernarii. Cred ca deschiderea, abordarea transparenta cu liderii europeni pot aduce plusvaloare, mai ales ca noi vom detine presedintia CE din ianuarie 2019. Pentru a avea o presedintie de succes si sa raspundem provocarilor, avem nevoie…

- Presedinta Comisiei de politica externa din Camera Deputatilor, Biro Rozalia, a declarat marti, la Oradea, ca Uniunea Europeana trebuie sa-si intareasca rolul de actor global pe scena politicii mondiale. Deputata UDMR a prezentat, intr-o conferinta de presa, concluziile Conferintei interparlamentare…

- Sute de persoane din diverse tari au participat, sambata seara, la Sofia, la un mars organizat in onoarea unui general bulgar care a condus o organizatie pro-nazista in anii 1930-1940, relateaza News.ro. Ministrul bulgar de Externe a condamnat manifestarea, tragand un semnal de alarma asupra faptului…

- Ultima semifinala Eurovision Romania 2018 are, duminica, la Sighisoara. Dupa premiera de la show-ul precedent, cand concursul s-a desfasurat la 90 de metri sub pamant, in Salina Turda, duminica, participantii la concurs vor canta pe scena unde, in urma cu aproape noua decenii, George Enescu sustinea…

- Marius Copil a urcat pe locul 74 ATP. Și-a egalat cea mai buna performanța a carierei. Finala de la ATP 250 de la Sofia, pierduta duminica in fața bosniacului Mirza Basic , i-a asigurat aradeanului o urcare de 19 locuri in topul mondial. Inaintea turneului din Bulgaria, prima racheta a Romaniei era…

- Istoricul de arta Petre Oprea scria ca, in anii ’70 – ’80, s-a organizat in Bulgaria o retrospectiva Lucian Grigorescu. In timp ce pictorul Gheorghe Ionescu si alti prieteni de-ai maestrului de la Cassis si Balcic panotau expozitia, in sala a navalit atasatul nostru cultural la ambasada din Sofia. “Ce…

- „Exista, intr-adevar, o anumita diferențiere pe anumite poziții fundamentale ale Uniunii Europene (UE), in care țarile din Europa Centrala și de Est, cum e Polonia, au opinii diferite. Una din aceste teme, pe care o știm cu toții, este problema imigranților și a cotelor pentru primirea de imigranți.…

- Grupul Penta este un grup specializat in investiții pe termen lung, avand investiții in diferite domenii, precum: jocuri de noroc, servicii financiare, servicii farmaceutice (prin Grupul Dr. Max), productie, investiții imobiliare, retail sau media. A&D Pharma este un grup integrat vertical,…

- ”Detentia lor de catre Spania constituie o insulta la adresa drepturilor omului si este menita sa-i impiedice sa-si joace rolurile de reprezentanti ai poporului catalan”, a declarat intr-o conferinta de presa Ben Emmerson, avocatul presedintiilor asociatiilor separatiste Jordi Sanchez si Jordi Cuixart,…

- Potrivit unui raport al ”fericirii mondiale” - ”World Happiness Report”, o inițiativa a ONU, statul cu cea mai fericita populație este Norvegia. Țara nordica a obținut cel mai bun scor la toate aspectele luate în considerare de analiști, printre care venitul real…

- Ieri, Comisia Europeana a convocat pentru un summit privind calitatea aerului, la Bruxelles, ministrii Mediului din 9 tari, printre care si Romania, Franta, Germania si Marea Britanie, considerati „elevii rai” din UE la acest capitol, scrie AFP, preluata de Hotnews.ro. Acest sumit este „ocazia si ultima…

- Procurorii bulgari au anuntat, luni, ca ii vor investiga pe detinatorii de case si masini de lux, pentru a demonstra Uniunii Europene ca autoritatile de la Sofia vor sa combata coruptia, transmite...

- Discounterul german de moda Kik se afla deja intre cele mai mari cinci branduri de moda din Ungaria si Cehia, iar acum isi pregateste intrarea in Romania. Grupul si-a infiintat filiala locala si a adus jumatate de milion de euro la capitalul societatii, un prim pas pentru dezvoltarea locala.…

- Datoria guvernamentala a Romaniei se situa, la sfarsitul trimestrului trei din 2017, la 35,7% din PIB, in scadere fata de nivelul de 36,3% din PIB inregistrat in perioada similara din 2016, arata datele publicate de Oficiul European de Statistica, Eurostat. Comparativ cu trimestrul trei din 2016, trei…

- Tratatul de la Dublin privind refugiatii nu functioneaza asa cum ne dorim. El nu doar separa, ci divizeaza literalmente Europa, a spus premierul bulgar, Boiko Borisov, la sfarsitul intalnirii pe care a avut-o cu premierul ceh, Andrej Babis, la Sofia. Invitatul ceh a criticat de asemenea Acordul de la…

- Tarifele platite intre operatori pentru portarea numerelor de telefon ar putea scadea cu pana la 66%, potrivit unei propuneri a Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM supusa dezbaterii publice. “Ţinând cont de volumul semnificativ de numere portate…

- ♦ O presedintie reusita a Consiliului Uniunii Europene este una care se desfasoara fara probleme si in conformitate cu planurile, evitand capcanele unor subiecte neplacute si aratand lumii fereastra frumos vopsita a unei cladiri subrede sau este una care aduce o schimbare tangibila? …

- In capitala bulgara Sofia a inceput miercuri mult asteptatul proces pentru atacul din 2012 asupra unui autobuz cu turisti israelieni, soldat cu sase morti, informeaza dpa si BTA. Cei doi acuzati - australianul Meliad Farah si canadianul El Hajj Hassan, ambii fiind si cetateni libanezi - continua…

- Guvernul Babis va ramane in functie ca executiv interimar pana la formarea unui nou cabinet, insa negocierile ar putea dura saptamani sau chiar luni in conditiile in care partidele parlamentare refuza sa colaboreze cu miliardarul ceh, acuzat de frauda din fonduri ale Uniunii Europene. Babis,…

- In cadrul turneului sau in sase state europene, premierul japonez, Shinzo Abe, s-a intalnit duminica, la Sofia, cu omologul sau bulgar, Boiko Borisov, a carui tara detine in acest semestru presedintia Uniunii Europene. Cei doi sefi de guvern au convenit sa isi continue colaborarea pentru implementarea…

- Legea anticoruptie, ceruta de mai mult timp de Comisia Europeana, a fost adoptata fara nicio modificare, in favoarea ei pronuntandu-se 146 de deputati, iar impotriva 76. Grupul parlamentar socialist a fost singurul care a sprijinit veto-ul presedintelui Radev, votand impotriva legii.La…

- Adunarea Nationala bulgara (parlamentul tarii) a votat vineri, pentru a doua oara, legea privind combaterea coruptiei si confiscarea averilor dobandite ilegal, dupa ce presedintele Rumen Radev respinsese prin veto acest text, transmit BTA si Novinite. Legea anticoruptie, ceruta de mai…

- Criminalul din Bulgaria, care a ucis-o, in noaptea de Revelion, pe fosta sa iubita, dar și familia acesteia s-a sinucis. Acesta a fost gasit intr-o casa parasita din Sofia, cu un pistol in mana.

- Proprietarul uneia dintre cele mai mari companii de lactate din Bulgaria a fost impuscat mortal luni in plina zi in fata biroului firmei la Sofia, au anuntat doua surse familiare cu acest caz, informeaza Reuters.Asasinatul a avut loc la doar cateva zile dupa ce Bulgaria, cea mai saraca si…

- Un bogat om de afaceri bulgar a fost impuscat mortal in fata sediului companiei sale, in capitala, Sofia, la o saptamana dupa ce Bulgaria a preluat presedintia semestriala a UE, scrie The Associated Press.

- Locuitorii din nord-vestul Bulgariei strang semnaturi pentru separarea regiunilor Vidin, Montana si Vrata de restul tarii. Oamenii spun ca vor autonomie sau... unirea cu Romania, anunta agentia de stiri Sofia din Bulgaria.

- Bulgarii vor ruperea de Sofia din cauza coruptiei din tara vecina si a lipsei de locuri de munca. In opinia lor, situatia din Romania e mai buna. In urma votului s-ar obtine independenta fata de Bulgaria dupa care Romania va fi intrebata daca doreste unirea, a declarat pentru publicatia Novinite…

- Bulgaria si-a inceput mandatul la sefia Uniunii Europene prin respingerea legii anticoruptie, pe care o cereau insistent oficialii de la Bruxelles. Presedintele Bulgariei, Rumen Radev, si-a folosit dreptul de veto pentru a refuza legea anticoruptie pe care o considera prea slaba si, mai mult, este de…

- Bulgaria, cea mai saraca membra a Uniunii Europene, criticata din cauza ineficientei sale in fata coruptiei endemice, va prelua in premiera, incepand de astazi, 1 ianuarie 2018, presedintia Consiliului UE. Bulgaria – care a intrat in Uniunea Europeana in 2007 – aspira sa arunce punti intre Estul si…

- Economia Ungariei poate functiona si fara fonduri UE deoarece motorul economic nu sunt banii europeni ci muncitorii maghiari, a declarat premierul maghiar Viktor Orban la un post de radio national, potrivit index.hu. Orban a spus, de asemenea, ca la cel mai recent summit UE de la Bruxelles…

- Grupul american Apple ar putea fi nevoit sa dea explicatii in fata tribunalului dupa ce a recunoscut ca incetineste, in mod intentionat, performantele iPhone-urilor mai vechi, informeaza Reuters, citat de Agerpres.

- Fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo (Real Madrid) a fost desemnat cel mai bun sportiv european al anului 2017, în ancheta agentiei poloneze PAP, în timp ce românca Simona Halep, numarul unu mondial în tenisul feminin, s-a clasat pe locul 13. Atacantul…

- Camera Deputatilor a adoptat, vineri, proiectul de modificare a Legii referendumului 3/2000 privind revizuirea Constitutiei, astfel incat acesta va avea loc in ultima duminica din perioada de 30 de zile de dupa adoptarea initiativei constitutionale. Proiectul a fost pus in accord cu o decizie de neconstitutionalitate,…

- Parlamentul de la Sofia a adoptat miercuri, cu doar cateva zile inaintea preluarii de catre Bulgaria a presedintiei semestriale a UE, o lege anticoruptie ceruta de mult timp de Comisia Europeana, informeaza Agerpres.

- Senatorii de la PMP au iesit din sala, iar senatorii USR au ridicat pancarte pe care sta scris "Toti pentru justitie". Cei de la PMP au cerut, prin vocea lui Traian Basescu, "ca Parlamentul sa lase aceaste legi pe perioada de vacanța in dezbatere, sa se poata trimite catre societate mesajul corect,…

- Parlamentul nu mai este organul reprezentativ al poporului, a declarat la RFI europarlamentarul Monica Macovei, care comenteaza propunerile de modificare a legilor justitiei si Codului de Procedura Penala. Fostul ministru al Justitiei critica evenimentele din Parlament: „Justitia in acest moment este…

- Romania se situeaza pentru al patrulea an consecutiv pe primul loc in topul regional al modificarilor legislative, cu peste un sfert (280 legi) din totalul de 1040 legi adoptate intre 1 august 2016 si 1 august 2017 in sase tari din Europa Centrala si de Est (ECE), arata raportul Grayling AcTrend…