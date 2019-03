SCANDAL la ședința PSD: „Ați trădat țara!” Zeci de oameni protesteaza, duminica dimineața, in fața sediului PSD Braila, unde au loc alegeri in filiala județeana. Liderii PSD au intrat pe o ușa din spate, pentru a evita manifestanții. Un barbat a și intrat in sala de ședințe și i-a huiduit pe cei prezenți. „Ați tradat țara” a strigat acesta, inainte sa fie scos cu forța din sala. „Ieși afara, nesimțitule!”, i-a strigat cineva. Zeci de protestatari au așteptat ca liderul PSD, Liviu Dragnea, sa ajunga la alegerile conducerii filialei județene a partidului, insa acesta nu a mai plecat din București din cauza problemelor de sanatate, transmite… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca Liviu Dragnea nu a mai ajuns la Braila, protestatarii nu au stat acasa. Mai mulți cetațeni i-au întâmpinat pe liderii PSD cu un cântec hip-hop plin cu injurii la adresa partidului.

- Zeci de oameni protesteaza, duminica dimineața, in fața sediului PSD Braila, unde au loc alegeri in filiala județeana. Liderii PSD au intrat pe o ușa din spate, pentru a evita manifestanții. Un barbat a și intrat in sala de ședințe și i-a huiduit pe cei prezenți. "Ați tradat țara" a strigat acesta,…

- Zeci de oameni protesteaza, duminica dimineata, in fata sediului PSD Braila, unde au loc alegeri in filiala judeteana. Protestatarii au asteptat ca Liviu Dragnea sa ajunga la alegerile conducerii filialei judetene a partidului, insa acesta nu a mai plecat din Bucuresti din cauza problemelor de sanatate.…

- Social-democratii au fost intampinați, duminica, in fata sediului PSD Braila, de zeci de protestatari. Liderii partidului au intrat in sediu pe usa din spate, pentru a evita protestatarii. Un barbat a reusit sa intre in sala unde au loc alegeri pentru filiala judetean, provocand n scandal in timpul…

- Președintele PSD Liviu Dragnea va participa sâmbata și duminica la alegerile din filialele PSD Ilfov și Braila. Acesta va fi însoțit la evenimente de secretarul general al PSD Codrin Ștefanescu și coordonatorul de campanie al partidului Mircea Draghici, transmite Mediafax.Pentru șefia…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, va participa sambata și duminica la alegerile din filialele PSD Ilfov și Braila. Acesta va fi insoțit la evenimente de secretarul general al PSD, Codrin Ștefanescu, și coordonatorul de campanie al partidului Mircea Draghici.Pentru șefia PSD Ilfov candideaza…

- PSD se reuneste, astazi, la Palatul Parlamentului, in prima sedinta a Comitetul Executiv din acest an. Este prima aparitie publica a lui Liviu Dragnea in 2019. Liderul PSD va prezenta proiectul de buget, dar si strategia pentru a bloca valul de plecari spre partidul lui Victor Ponta. Sedinta este programata…

- Social-democrații gorjeni au stabilit, la intalnirea de marți, ca 500 de delegați sa participe la conferința județeana de alegeri. Florin Carciumaru a anunțat ca, acum, se așteapta ca liderii de la București sa stabileaca data alegerilor pentru noua conducere a PSD Gorj. Liderul social democraților…