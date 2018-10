Stiri pe aceeasi tema

- Referendumul pentru redefinirea familiei va avea loc in 6 și 7 octombrie. Secțiile de votare se deschid la ora 7 și se inchid la ora 21, in fiecare dintre cele doua zile. In județul Timiș sunt 597 de secții de secții de votare și 624.444 de cetațeni cu drept de vot. Fața de precedentele alegeri…

- "S-au retras aproximativ 4.000 de oameni la nivel national, nu este o cifra foarte mare, iar baza de date pusa la dispozitie de catre AEP presedintilor de tribunale este de aproape 60.000 de persoane. (...) Nu exista riscul sa nu fie deschise sectii de votare", a declarat, joi, Muhulet, dupa sedinta…

- La intalnirea Comisiei Tehnice judetene pentru organizarea si desfasurarea referendumului national pentru revizuirea Constitutiei din data de 6 si 7 octombrie au fost discutate aspecte cu privire la principalele actiuni, se arata intr-un comunicat al Prefecturii Maramures. In aceasta perioada au fost…

- Cel mai recent referendum (al șaselea de dupa 1989) a avut loc la 29 iulie 2012 și a avut ca obiect demiterea președintelui Traian Basescu. Chemați sa raspunda la intrebarea “Sunteți de acord cu demiterea Președintelui Romaniei, domnul Traian Basescu?”, 87,52% dintre cetațeni s-au pronunțat pentru demitere,…

- Sambata și duminica, pe 6 si 7 octombrie 2018, are loc referendumul național pentru revizuirea Constituției, care vizeaza definirea familiei. La Gherla se inființeaza pentru votanți un numar de 16 secții de votare, inclusiv la Baița, Hașdate și Silivaș. Potrivit listelor electorale, la Gherla sunt 19.225…

- Anunț important pentru toți bugetarii din Romania. Premierul Viorica Dancila a anunțat, miercuri, la Palatul Victoria, ca Guvernul a decis menținerea in anul 2019 a voucherelor de vacanța in valoare de 1.450 de lei, scrie Mediafax.„Am stabilit la nivelul Guvernului continuarea unei masuri…

- Sectiile de votare au fost deschise miercuri in Pakistan pentru alegeri parlamentare care vor avea loc in conditii de inalta securitate, dupa o campanie tensionata, marcata de atentate si acuzatii de interventie a armatei, relateaza AFP. Circa 106 milioane de alegatori, dintr-o populatie de 207 de milioane…

- Sectiile de chirurgie si ortopedie pediatrica de la Spitalul de Copii ”Grigore Alexandrescu” au ajuns in ultima vreme sa aiba și 300 de prezentari intr-o singura zi, de aceea a fost creat un sistem pentru organizarea pacienților la consultație și investigații in ambulatoriu, primul de acest fel din…