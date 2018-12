Stiri pe aceeasi tema

- Tocmai publicația la care lucra jurnalistul Claas Relotius, Der Spiegel, a anunțat ca acesta se face vinovat de frauda jurnalistica la ”cel mai inalt nivel”, relateaza The Guardian. Der Spiegel spune ca din cauza incidentului, imaginea publicației a avut enorm de suferit, poate pentru cel…

- La inceputul lunii decembrie, Claas Relotius, in varsta de 33 de ani, a primit din nou premiul Reporterul Anului pentru un articol, publicat in iunie, despre tinerii sirieni care s-ar fi aflat la originea razboiului civil ce a izbucnit in tara lor in 2011. Duminica, Claas Relotius, care a…

- Jurnalistii cotidianului Le Figaro au publicat un material in care citeaza o serie de declaratii ale lui Ion Iliescu, care l-ar fi atacat pe Liviu Dragnea. Fostul presedinte a venit cu dezmintire si a spus ca nu a declarat nimic in Le Figaro. Surse din conducerea PSD sustin ca partidul va actiona in…

- Jurnalistul turc Kamil Demirkaya de la publicatia "Zaman" a declarat joi, la Curtea de Apel Bucuresti, ca nu doreste sa fie extradat in Turcia, deoarece Justitia de acolo nu functioneaza, iar jurnalistii si cadrele didactice sunt "o tinta". Ziaristul a mai spus ca a cerut azil in Romania,…

- Jurnalistii de la GSP care au scris despre asa-zisele abuzuri de la Federatia de Judo sunt iresponsabili si securisti, acuza presedintele Federatiei, Cozmin Gusa. Intr-o interventie in direct la Realitatea TV, acesta a explicat ca este vorba de informatii neverificate, iar adevaratele victime sunt…

- Si in acest an Scoala gimnaziala „Avram Iancu” din Alba Iulia a fost luata cu asalt de copii pasionati de sportul mintii, 102 de tineri sahisti din judetele Alba, Brasov, Cluj, Hunedoara, Maramures, Mures si Sibiu luand startul la Memorialul Mihail Breaz. Turneul este organizat in fiecare an in memoria…

- Publicația din Italia, Corriere dello Sport, scrie ca formația din Milano, Inter, nu și-a pierdut interesul pentru Luka Modric. Deși in perioada de mercato din iarna, cluburile nu obișnuiesc sa renunțe la jucatorii importanți, Inter e pregatita sa incerce din nou sa il aduca la echipa pe croat, scrie…