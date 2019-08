Stiri pe aceeasi tema

- Tonel Pop, avocatul familiei Luizei, este nemulțimit de modul in care anchetatorii iși fac treaba in cazul de la Caracal.In direct la Romania TV, aparatorul spune ca nu e posibil ca, in momentul in care polițiștii de la Omoruri și criminaliștii sunt la fața locului, in casa lui Gheorghe Dinca,…

- Un incident neasteptat a avut loc sambata, 3 august 2019, in fata casei suspectului de crima Gheorghe Dinca de la Caracal. Fratele temutului criminal Ion Ramaru a venit pentru o rafuiala cu un jurnalist care a acreditat ideea ca Gheorghe Dinca ar fi ruda cu Ion Ramaru.

- Surprizele neplacute se tin lant la Caracal! Astazi, in fata casei "monstrului" Gheorghe Dinca si-a facut aparitia un personaj controversat: fratele celui mai de temut criminal in serie pe care l-a cunoscut Romania, Ion Rimaru! Si n-a venit cu ganduri pasnice.

- Fratele criminalului in serie Ion Ramaru, cel care intre anii 1970-1971 a terorizat Bucureștiul ucigand patru femei și violand altele, l-a amenințat pe jurnalistul Ovidiu Zara, in fața casei monstrului Gheorghe Dinca din Caracal.Barbatul i-a reproșat ziarustului ca prezinta informații false…

- Romania este cu ochii pe Gheorghe Dinca, criminalul din Caracal care a rapit și a ucis doua tinere, Luiza Melencu și Alexandra Maceșanu. Poliția a fost acuzata ca nu și-a facut treaba cum trebuie. De curand, un nou scandal a izbucnit in acest caz!

- Coincidențe sinistre au ieșit la iveala intre criminalul in serie din Caracal, Gheorghe Dinca, și criminalul in serie Ion Rimaru, cunoscut și ca 'Vampirul din București', potrivit observator.tv. Cea mai stranie coincidența dintre cei doi criminali in serie care au ingrozit Romania…