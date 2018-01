Stiri pe aceeasi tema

- Jaf la un magazin de arme din Statele Unite. Trei barbati mascati au reusit sa fure peste 30 de arme de diferite calibre. Incidentul a fost surprins de camerele de supraveghere instalate in magazin.In imagini se vede cum suspectii intra si sparg vitrinele in care sunt expuse armele.

- Polițiștii Biroului Ordine Publica din Drobeta Turnu Severin au depistat, in aceasta dimineata, un barbat in varsta de 37 de ani, din municipiu, in timp ce conducea pe strada Cicero din localitate, un autoturism fiind sub influenta bauturilor alcoolice. Conducatorul ...

- Mircea Radu parasește emisiunea “Femei de 10, Barbați de 10”, pe care o prezenta, la TVR 2, alaturi de Marina Almașan, și va debarca la vechea dragoste, Antena 1. Prezentatorul n-a rezistat ofertei pe care a primit-o de la Antena 1, postul TV de care se leaga marele sau succes, emisiunea “Din dragoste”,…

- O bataie între doi barbați începuta pe trotuar s-a mutat în mijlocul drumului printre mașini. Incidentul a avut loc duminica dimineața la ora 4.30. “A fost o intervenție a polițiștilor la o agresiune pe trotuar în centrul municipiului Cluj-Napoca. O…

- Antrenorul Simone Inzaghi protesteaza dupa eșecul cu Torino, 1-3. "Acest Lazio le provoaca dureri de cap unora, de aceea suntem pedepsiți! Nici n-au folosit arbitrajul video la penalty. Doar la eliminare, insa și Burdisso mi-a spus ca n-a fost nimic". De-abia s-a aflat ca FCSB va intalni Lazio in "16"-imile…

- Miercuri, 6 decembrie, s-a deschis Norberto Fashion, cel mai nou magazin cu imbracaminte casual și eleganta pentru barbați, din Pitești. Norberto Fashion se afla in incinta Complexului Auchan Bradu – Galeriile Auchan și vine cu un nou concept privind vestimentația masculina. Aici gasiți produse de calitate,…

- La ora actuala, in Cheveresu Mare sunt 30 de asistati social, majoritatea dintre ei oameni tineri, apti de munca. Cornelia Varga, asistent social in cadrul primariei din comuna, ne-a precizat ca nu o data au venit reprezentantii companiilor multinationale pentru a cauta forta de munca. „Din pacate,…

- Doi barbati au fost arestati duminica in legatura cu crima de la Bucovat. Surse din cadrul anchetei au declarat pentru Lugoj Info.ro ca politistii au reusit sa puna mana pe doi suspecti care au fost audiati. Dupa cateva ore si administrarea de probe, Lupulescu Rafael Isai si Magu Bujor Alin au fost…

- Scandal fara precedent la Targul Gaudeamus, acolo unde omul de afaceri Dan Voiculescu și-a lansat o noua carte. Evenimentul a fost unul care a starnit multa agitație, in jurul standului lui Dan Voiculescu.La evenimentul de lansare al lui Dan Voiculescu a venit și fostul premier Adrian Nastase,…

- Claudiu Niculescu a vorbit detaliat despre motivele care l-au determinat sa nu accepte oferta lui Dinamo, apoi a dezvaluit cum a reusit sa depaseasca, pe vremea cand era jucator, unul dintre momentele dificile traversate in "Stefan cel Mare". "Am trecut si eu cand eram la Dinamo prin perioade dificile.…

- Scene incredibile s-au petrecut duminica dimineata pe DN 17, la intrarea in Sadova dinspre Campulung Moldovenesc. Un tanar in varsta de 28 de ani a intrat in plin intr-o alta masina, dupa care a coborat si a tabarat pe tanara de la volanul celeilalte masini. Agresorul i-a smuls tinerei parul din…

- Felix Baumgartner le-a aratat tuturor ce e ]n stare sa faca de dragul persoanei iubite. Felix Baumgartner, care are o relație de trei ani cu Mihaela Radulescu , este un celebru sportiv austriac. Parașutistul este topit dupa cea care este supranumita diva de la Monaco, care anul acesta a implinit 48…

- Noi masuri luate de oficiali in plin scandal al citricelor stropite cu pesticide care ne pot pune sanatatea in pericol. Comerciantii vor fi obligati sa puna afise mari langa lamai, mandarine sau portocale, care sa contina mesajul: „Coaja nu este recomandata consumului uman”.

- Procuratura Generala a refuzat sa porneasca o urmarire penala pe numele liderul democraților, Vlad Plahotniuc, acuzat de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) de uzurparea puterii in stat. Intr-un raspuns oferit de procurorul Denis Rotaru de la Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate…

- O agresiune intre trei barbați, un furt de aur neprelucrat obținut din zona Roșia Montana și o urmarire cu mașina poliției sunt „ingredientele” unui scandal transformat in dosar penal și finalizat cu o decizie definitiva in justiție. Curtea de Apel Alba Iulia a hotarat in 26 octombrie 2017 condamnarea…

- "Majestatea Sa este tinuta departe de supusii sai, prin decizia Familiei Regale restranse, singura care ne informeaza, cand crede de cuviinta, atat in legatura cu deciziile Regelui, cat si cu evolutia starii sale de sanatate", adauga reprezentantii Conventiei Nationale pentru Monarhie Constitutionala.…

- Nicoleta Cirjan, femeia care sustine ca are un copil cu nepotul regelui Mihai, spune ca nu a refuzat sa faca test ADN, precizand ca a cerut sa il faca in doua locuri diferite. Reactia vine dupa ce Nicolae Medforth-Mills a spus ca aceasta nu a dorit sa faca un test de paternitate. „Pentru ultima oara,…

- Redactorul șef al Gazetei Sporturilor, Catalin Tolontan, a luat poziție dupa scandalul care macina Casa Regala a României, fix când Regele Mihai, 96 de ani, suferind, trece prin cea mai importanta cumpana a vieții sale.

- Marcel Popescu, conducatorul lui CSU Craiova, a anunțat gruparea pe care o reprezinta are exclusivitate sa foloseasca stadionul de 60 de milioane de euro timp de 11 ani. Scandal MONSTRU legat de noul stadion din Craiova. Marcel Popescu: "Avem contract de exclusivitate cu Primaria" "In…

- Dosare penale intocmite pentru infracțiuni rutiere. Toleranța zero pentru consumul de alcool la volan. O echipa de polițiști din Plopeni au oprit ieri, pentru verificari, in jurul oriei 03.50, un autovehicul care se deplasa pe o strada din localitate. La volan a fost depistat un…

- Marsul organizat de USR si Platforma 100 a lui Dacian Ciolos sub genericul” Nu vrem sa fim o natie de hoti” arata ca opozitia nu reuseste sa depaseasca etapa penalilor. Mizand pe aceeasi tema, care i-a fost fatala PNL-ului in ultima campanie electorala, USR a avut de castigat. Aintrat in parlament ca…

- Steaua impus in fața rivalei Dinamo cu 36-20, intr-un meci disputat in Complexul Ghencea, contand pentru Cupa Romaniei, care a inceput la ora 13:00. Meciul nu a fost unul lipsit de evenimente. In jurul ore 14, aproximativ 100 de fani ai lui Dinamo au venit in Complexul Ghencea și au intrat in conflict…

- O batrana de 65 de ani a fost agresata fizic și jefuita in seara zilei de 28 octombrie curent, in timp ce mergea pe str. Academiei de la Telecentru. Un individ a atacat-o in jurul orei 20.00 și i-a luat femeii pormoneul cu bani și actele de identitate. Un echipaj al Poliției a ajuns rapid la victima,…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a vorbit despre situația de la Dinamo și despre jucatorii echipei roș-albe care au baut inainte de meciul din Cupa Romaniei, 1-0, cu Aerostar Bacau. "La mine nu s-a intamplat niciodata ca la Dinamo. Poate doar cate un caz izolat, dar nu in grup. Sau cate doi. Daca se intampla…

- O fetița de 12 ani a fost protagonista unei intamplari incredibile in Etiopia. Trei lei au salvat o fetița etiopiana de 12 ani, pe care un grup de barbați o rapisera pentru a o forța sa se casatoreasca.

- Legea celor șase zile bonus acordate la o luna de detenție efectuata in condiții improprii i-a pus imediat la treaba pe deținuții care și-au calculat la virgula data exacta la care vor pași in libertate. Numai ca, in cazul multora dintre ei, socoteala de dupa gratii, din celule, nu prea s-a potrivit…

- Actorul Kevin Sorbo, celebru în anii ’90 pentru rolul lui Hercule într-un serial TV, susține ca a fost hartuit de celebrul designer Gianni Versace și a avut de pierdut pentru ca i-a refuzat avansurile, relateaza Adevarul.

- Un fost conducator al federației guatemaleze de fotbal, care pledase vinovat la acuzațiile de primire de mita in scandalul de corupție din cadrul Federației Internaționale de Fotbal (FIFA), a fost condamnat, miercuri, de un judecator federal din New York la opt luni de inchisoare,

- Serviciul de Stat pentru Migrație al Ucrainei a respins cererea de acordare a statutului de refugiat lui Mihail Saakașvili, a anunțat procurorul general al Ucrainei, Iuri Luțenko. Procurorul general a precizat ca Saakașvili nu a contestat decizia in instanța, ceea ce inseamna ca „nu mai exista circumstanțele…

- Scandalul in care este implicat Cristian Pomohaci nu a luat sfarșit și se pare ca acesta a afectat și pe cineva care a existat in trecutul preotului. Este vorba despre fosta soție a preotului, care a fost chemata in fața procurorilor.

- Guvernul trebuie sa justifice de ce introduce taxa de solidaritate 2% si ce destinatie va da statul acestor resurse suplimentare, a precizat, joi, Platforma Romania 100, care a mentionat ca nu exista o directiva europeana care sa oblige Romania sa introduca o asemenea taxa."Platforma Romania…

- Cornel Dinu a vorbit despre situația lui Denis Alibec, exclus din lotul FCSB din cauza ieșirii nervoase din finalul meciului cu FC Voluntari. "Procurorul" este de parere ca nu jucatorul este de vina, ci Gigi Becali, finanțatorul FCSB, care a decis sa-l puna capitan pe atacantul de 25 de ani, fara ca…

- Mihai Stoica, director sportiv la FCSB, a vorbit și despre situația lui Denis Alibec, dupa ce Gigi Becali a anunțat ca antrenorul Nicolae Dica l-a exclus din lotul formației roș-albastre. "Este foarte important cum gandește el, daca realizeaza ca trebuie sa se schimbe. Are 26 de ani, e momentul in care…

- Un reprezentant al ministerului rus de externe a apreciat vineri ca refuzul experților ONU de a colecta mostre din baza aeriana Shayrat este scandalos, transmite AFP. Patru experți ai ONU au vizitat saptamâna aceasta baza de la Shayrat, de unde se pare ca a fost lansat în…

- Leul s-a întarit marți, la cursul de referința al Bancii Naționale a României (BNR), în raport cu principalele valute, a doua zi dupa ce au aparut divergențe între liderul PSD Liviu Dragnea și premierul Mihai Tudose.

- Au fost odata prieteni buni, ba chiar s-au și inrudit, caci Andreea Banica și soțul ei, impresarul Lucian Mitrea, au devenit nașii de cununie ai lui Alex Velea și a fostei lui soții, Ana. Lucrurile pareau unse cu miere, insa acum au degenerat, iar asta din cauza banilor. Solistul și-a dat nașul in judecata…

- Imunizarea copiilor prin vaccinare impotriva rujeolei intampina din nou piedici, de data aceasta sub forma asa-numitului refuz mascat. Directorul executiv al Directiei de Sanatate Publica Suceava (DSP), dr. Catalina Zorescu, a informat, ieri, ca potrivit datelor raportate de medicii de familie, in ...

- Fostul ofiter SRI Daniel Dragomir a scos la iveala un document exploziv care dezvaluie faptul ca Emilian Schwartzenberg, fost patron la Realitatea TV, s-a aflat pana in mai 2015 sub stricta supraveghere, in baza unui mandat de siguranța naționala.

- Scandalul dintre Maria Constatin și Marcel Toader este departe de a se fi incheiat. Cei doi soți continua sa se razboiasca de la distanța, iar in acest conflcit s-au implicat și alte persoane mai mult sau mai puțin apropiate de protagoniști