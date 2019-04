Stiri pe aceeasi tema

- Republica Ceha este pregatita sa sustina o amanare a datei Brexit-ului la apropiatul Consiliu European, a anuntat miercuri premierul ceh Andrej Babis, citat de Reuters preluata de Agerpres. ''Suntem gata sa sprijinim amanarea Brexit-ului dincolo de data de 29 martie, Regatul Unit trebuie sa…

- Acordul pentru Brexit propus de premierul Theresa May parlamentului britanic a fost respins cu 391 de voturi la 242. Premierul britanic Theresa May a declarat, imediat dupa vot, ca "regreta profund" faptul ca parlamentarii au optat sa voteze împotriva înțelegerii Brexit.…

- Iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana ar putea fi amanata cu doua luni, potrivit cotidianului Telegraph, de la Londra. Guvernul condus de Theresa May a elaborat cateva optiuni pentru cazul...

- Prim-ministrul britanic Theresa May a anunțat ca va amâna votul din Parlament al acordului Brexit „pâna în data de 12 martie, cel târziu”, acțiunea fiind criticata de parlamentari, deoarece votul trebuia sa aiba loc saptamâna aceasta, relateaza BBC citat de…

- Premierul britanic Theresa May va continua sa incerce sa modifice acordul de Brexit negociat cu UE pentru a se asigura ca Marea Britanie parasește Blocul comunitar pe 29 martie, a declarat un purtator de cuvant al Guvernului de la Londra, dupa o infrangere simbolica suferita de May in Parlament,…

- Membrii Camerei Comunelor pregatesc o motiune prin care sa amane procesul de iesire a Marii Britanii din Uniunea Europeana, dar premierul Scotiei si alti lideri politici cer un nou referendum. Pana atunci, premierul Theresa May trebuie sa faca fata, miercuri, unei motiuni de cenzura depuse de opozitie.

- Parlamentul britanic a respins BREXIT-ul, conform BBC. Votul din Camera Comunelor a fost de 432 la 202 pentru respingerea acordului propus de premierul Theresa May privind Brexit-ul. In acelasi timp,...

- Premierul britanic Theresa May a facut apel marti seara la deputatii britanici sa ''respecte'' rezultatul referendumului privind Brexit-ul si sa voteze în favoarea acordului de iesire pe care ea l-a încheiat cu Bruxellesul, relateaza AFP si Reuters.