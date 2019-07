Scandal la nivel mondial din cauza statuii lui Tutankhamon Sculptura lui Tutankhamon, veche de aproximativ 3.000 de ani, care a fost vanduta pentru 6 milioane de dolari de Christie's la Londra, pe 4 iulie. Autoritatile egiptene au cerut returnarea sculpturii deși aceasta facea parte dintr-o colecție privata. Numele cumparatorului sculpturii nu a fost facut public. Citeste mai multe pe DC BUSINESS. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

- Autoritatile egiptene au cerut Interpol sa localizeze o sculptura reprezentand capul regelui Tutankhamon, veche de aproximativ 3.000 de ani, care a fost vanduta pentru 6 milioane de dolari la o licitatie organizata de casa Christie's la Londra, pe 4 iulie.

- Tensiunile diplomatice dintre Egipt și Marea Britanie se acutizeaza. Bustul de piatra al lui Tutankhamon, care are 3 mii de ani, a fost vandut cu sase milioane de dolari la o licitație organizata de casa Christie's din Londra.

- Un portret sculptat al faraonului Tutankhamon s-a vandut, joi seara, la o licitație organizata in Londra, cu 5,3 milioane de euro. Vanzarea a starnit un val de contestații din partea autoritaților egiptene. Sculptura realizata in cuartit brun, cu o vechime de peste 3.000 de ani si o inaltime de 28,5…

- Ambasada Egiptului la Londra a cerut Ministerului britanic de Externe sa impiedice vanzarea unui portret sculptat al lui Tutankhamon, propus spre vanzare in cadrul unei licitatii pe care Christie's o va organiza in luna iulie, in vederea returnarii sale autoritatilor de la Cairo, informeaza AFP.…

