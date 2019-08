Scandal la magazinul „Mondial”, din Târgu-Jiu

Doi tineri au ajuns la Poliție, miercuri seara, in urma unui scandal care a avut loc la magazinul „Mondial”, din Targu-Jiu. Deocamdata, polițiștii nu au stabilit de la ce a pornit altercația. „Poliția Municipiului Targu-Jiu a fost sesizata cu privire la faptul ca la o societate comerciala din municipiu a avut loc un conflict spontan intre mai multe persoane. Polițiștii au intervenit pentru aplanarea starii conflictuale, fiind identificați doi tineri care au fost conduși la sediul Poliției Municipiului Targu-Jiu.

Se continua cercetarile in vederea identificarii… Citeste articolul mai departe pe gorj-domino.ro…

Sursa articol si foto: gorj-domino.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Patru tineri au fost filmați in timp ce stau pe capota unei mașini care strabate Transfagarașanul, se prind de crengile de pe marginea drumului și iși pun viața in pericol. Imaginile au ajuns pe Facebook, iar polițiștii incearca sa afle identitatea șoferului, potrivit Mediafax.Polițiștii din…

- Baia Mare gazduieste pentru cateva zile tineri, studenti si elevi din toata tara, cu ocazia celei de a XVII-a editii a concursului national de eseuri pe tema orientarii in cariera Next Generation, organizat de catre Inspectoratul Scolar Judetean Maramures. Marti, 16 iulie, s-a dat startul concursului,…

- Un barbat in varsta de 33 de ani din Vințu de Jos a fost reținut de polițiști dupa ce a agresat un tanar din localitate și a provocat un scandal. Polițiștii din Vințu de Jos l-au reținut pe un barbat care, sambata dupa-amiaza, a agresat un alt barbat și a provocat un scandal. Potrivit IPJ […] Citește…

- Scandal uriaș, marț dupa-amiaza, in centrul municipiului Buzau. Totul a pornit de la o intalnire a unui cunoscut vlogger roman, originar din Giurgiu, cu fanii sai din Buzau, in Piața Dacia. Pentru ca au considerat-o ca fiind o manifestație neautorizata, polițiștii locali au intervenit in forța și l-au…

- Terasa unui local public s-a transformat in ring de box, dupa ce doi tineri s-au luat la harța cu un barbat, in data de 30 iunie, exercitand acte de violența asupra sa. Ieri, oamenii legii i-au reținut pe cei doi agresori și-au introdus in arestul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj. Polițiștii…

- Trei tineri din Complexul Studențesc, care au baut mai mult decat trebuia, s-au luat la bataie in noaptea de joi spre vineri și a fost nevoie de intervenția polițiștilor locali pentru a liniști apele. Ei au ajuns la sediul poliției și s-au ales cu cate o amenda de 1.000 de lei.

- Miercuri seara, doi tineri au fost aduși cu ambulanța la Spitalul din Vulcan, in urma unui eveniment rutier soldat cu victime. Din cercetarile efectuate de catre polițiștii vulcaneni a rezultat ca, in jurul orei 17:30, un tanar de 18 ani, care nu deținea permis de conducere, a condus un ATV pe DJ…

- Un autoturism s-a rasturnat joi la amiaza in Copou. Un echipaj SMURD a fost trimis la fata locului. Politistii fac cercetari pentru a stabili circumstantele in care s-a produs accidentul. Deocamdata nu avem detalii. FOTO: Facebook (Esti din Iasi daca...)