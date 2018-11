Stiri pe aceeasi tema

- Aflat in Pasajul Vulturul Negru, veteranul Lord’s Pub și-a inchis oficial porțile pentru prima data de la deschidere. Intrat in insolvența in luna noiembrie 2017, pub-ul ar fi inchis pe o perioada de 2-3 luni pentru renovare. Pentru ca ițele sunt mult mai complicate de atat, Cristian…

- Scandal la o piata din orasul Falesti. Comerciantii se plang ca sunt obligati si presati sa achite taxe neoficiale asociatiei, care pana anul trecut a administrat spatiile de vanzare.

- Colonelul Constantin Moșincat nu accepta ca, dupa ce in anii ’90 a inițiat și a strans fonduri pentru amplasarea statuii Viteazului in Piața Unirii, „pentru totdeauna”, acum statuia sa fie mutata, din dorința expresa a primarului Ilie Bolojan. Moșincat a anunțat deja ca Asociația „Mihai…

- CFR e pe primul loc in Liga 1, dar apele sunt in continuare involburate la campioana en-titre. Echipa e lovita de un scandal intern cu 24 de ore inaintea meciului din Cupa Romaniei de la Mediaș DE UNDE A PORNIT TOTUL "Feroviarii" nu s-au mai intors la Cluj dupa victoria cu Sepsi de duminica, 2-1, și…

- In urma cu nici o saptamana, intrebat de JB&Bihon daca Primaria va pune la dispoziția susținatorilor referendumului prismele publicitare, primarul Ilie Bolojan refuza sa dea un raspuns clar. „Pentru referendum, Primaria Oradea, in limita spațiilor pe care le avem, vom pune la dispoziție…

- Marko Lasica, fost jucator la Poli Timisoara, in prezent component al echipei Besiktas Istanbul, sustine ca atat el, dar si alti jucatori au fost pacaliti in sezonul trecut, in sensul ca gruparea din Banat nu le-a mai platit primele de joc pentru care au semnat si s-au emis si...

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a vorbit la Antena 3 despre conflictul dintre primarul Capitalei, Gabriela Firea, și președintele PSD, Liviu Dragnea. Fifor este convins ca cei doi vor trece peste neințelegeri. Mihai Fifor crede ca Liviu Dragnea și Gabriela Firea se vor impaca și ca tot conflictul…

- Tinerii care au cazut prada drogurilor de orice fel, chiar si etnobotanicelor, si vor sa scape de dependenta primesc ajutor gratuit la Centrul Antidrog Oradea. Doar ca pentru acest lucru trebuie ca ei sa se deplaseze la sediu, situat in Pasajul Vulturul Negru. Reprezentanții CPECA (Centrului…