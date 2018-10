Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea de Petrol Gaze din Ploiesti, cu singura facultate din Romania care pregateste specialisti in domeniul exploatarii zacamintelor de petrol, se confrunta cu o grava criza de profesori. Pana si decanul facultatii trebuia sa se pensioneze de 2 ani, dar nu are cine sa-l inlocuiasca.

- Cincisprezece facultati din cadrul Universitatii din Bucuresti pun la dispozitia candidatilor un numar de 2.426 de locuri pentru studii universitare de licenta, dintre care 367 de locuri la buget si 2.059 de locuri la taxa.

- Vremea in care un post de economist sau jurist era cel mai cautat la orice universitate la care existau aceste specializari pare sa fi apus. Tinerii absolventi de bacalaureat se pare sa si-au dat seama ca trebuie sa se adapteze cererii de pe piata muncii. Aceasta s-a vazut si in ceea ce priveste numarul…

- Universitatea de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa" din Iasi (UMF) va organiza o sesiune de admitere si in toamna, dupa ce in urma admiterii din vara au ramas 21 de locuri libere la Farmacie, la buget, si inca 7 bugetate la aceeasi facultate destinate studentilor din mediul rural, care au absolvit…

- Documente atasate: Rezultate admitere medicina 2018, lista admisi UMF Bucuresti Lista admisi cu taxa Admitere 2018 UMF CAROL DAVILA, lista rromi Lista admisi liceu rural Rezultate admitere Medicina 2018 Carol Davila. Aproape 3.000 de candidati au sustinut ieri, 25 iulie, examenul de admitere la Universitatea…

- Universitatea din Bucuresti ofera anul acesta in total peste 9.000 de locuri la facultati, dintre care 4.250 de locuri la buget. Cele mai multe locuri sunt la facultatile de Geografie, de Limbi Straine, Matematica, Sociologie si Psihologie, care sunt si cele mai cautate in fiecare an. In acelasi timp,…

- Inscrierile candidatilor la facultatile si specializarile de master din cadrul Universitatii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia au inceput de marti, 10 iulie si vor continua pana in 23 iulie. Sunt disponibile 690 de locuri finantate de la buget, pentru studii universitare de licenta, 1012 cu taxa si…

- Liviu Gavrilescu, profesor la Universitatea de Nord, fost consilier al prefectului si consilier IT la Prefectura Maramures, a murit in aceasta dimineata. Se pare ca ar fi fost victima uni scandal domestic.