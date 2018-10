Stiri pe aceeasi tema

- Caz incredibil, in plina strada! Mai mulți oameni au sarit sa-l bata pe un altul, iar nimeni n-a sarit in ajutorul celui agresat, a anunțat pulse.ng . Oamenii au fost purt și simplu șocați de ceea ce s-a gasit asupra victimei și toți au considerat aceasta pedeapsa ceva normal. Totul s-a intamplat in…

- Romanii care au emigrat masiv in ultimii ani din țara, la „concurența” cu sirienii alungați din țara lor de starea confictuala existenta acolo, au dus cu ei și obiceiurile de acasa, a anunțat observator.tv . Rudele și prietenii unui tanar roman au facut pe o margine de drum un altar in memoria unui…

- Un imens scandal a izbucnit in ultimele zile dupa ce Victor Ciorbea, Avocatul Poporului, a plecat in concediu fix dupa ce s-a dat OUG pe legile justiției. Victor Ciorbea nu și-a delegat competențele nimanui, astfel ca instituția practic nu mai e funcționala pana nu se intoarce acesta din concediu. Sunt…

- Alina Stan, o tanara din Constanța, care a intrat in coma in urma cu trei zile, a murit azi dimineața, informeaza cancan.ro . Alina Stan avea 25 de ani, lucrase la Moscow State Circus din Londra, dar anul trecut s-a maritat șia și nascut-o pe micuța Miruna Nicoleta. Alina a intrat in coma cu trei zile…

- Un tanar din Zalau, județul Salaj, i-a acordat primul ajutor unui șofer francez care a provocat un teribil accident rutier, zburand cu mașina peste delimitatorul inalt de peste un metru dintre sensurile de mers. Adrian Mica, un tanar de 25 de ani din Zalau, care lucreaza ca șofer in Franța, mergea la…

- Un incendiu a avut loc azi dimineața la Manastirea Sfantul Pantelimon din Siliștea Gumești, județul Teleorman. Locașul de cult a fost construit intr-o fosta unitate militara dezafectata, iar din 2014, de cand se spune ca icoanele au plans cu mir, mii de credincioși viziteaza locul, a anunțat mediafax.ro…

- Fostul concurent de la Faimoși va reveni in mijlocul echipei roșii pentru a-i motiva și mai mult pe acestia, iar Ionuț Jaguarul va avea misiunea de a-i antrena pe Razboinici și a-i conduce spre rezultatele mult dorite. „Este o provocare uriașa pentru mine pentru ca acum ma duc acolo in alta postura,…