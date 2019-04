Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Laza, primarul localitații Sanmartin, din județul Bihor, a provocat miercuri un accident rutier, dupa ce a intrat cu mașina instituției pe care o conduce intr-o autoutilitara. "Veneam de la Prefectura si trebuia sa merg la o alta intalnire. Am avut un pic de viteza. Era un camion in fata. Cand…

- Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta a precizat miercuri, in urma aparitiei in spatiul public a unei inregistrari video cu o altercatie in care au fost implicati un barbat care a traversat neregulamentar si mai multi politisti, ca interventia acestora a fost conform normelor legale in…

- PROBLEME… Necaz mare pentru secretara comunei Lunca Banului! Anisoara Silitra, cea care este la conducerea comunei de ani de zile, din postura de paznic al legalitatii, tocmai ce a fost gasita de ANI in stare de incompatibilitate. Inspectorii Agentiei de Integritate sustin ca secretara de la Primaria…

- Primarul general, Gabriela Firea, a fost supusa, in cursul noptii de joi spre vineri, unei interventii chirurgicale pentru remedierea unei afectiuni a aparatului gastro-intestinal. Interventia a avut loc la Spitalul “Doctor Ioan Cantacuzino”, pacienta fiind sub supraveghere.

- Primarul social-democrat al comunei timișene Parța, Mihail Petricaș, a fost oprit in trafic de catre polițiștii rutieri, in noaptea de joi spre vineri. Edilul, care era beat la volan, le-a spus oamenilor legii a baut doar o bere, deși etilotestul a indicat o alcoolemie de 0,72 miligrame de alcool pur…

- Gabriela Firea a anuntat, marti, ca vor fi mai multe proiecte asumate de la inceputul mandatului care vor fi afectate ca urmare a schimbarilor prevazute de proiectul de buget. Edilul Capitalei sustine ca Guvernul Dancila este primul Executiv "din istoria post PCR-ista" care ia aceasta masura.Primarul…

- Polițiștii au deschis o ancheta la Primaria din Albeni, din județul Gorj, dupa ce contabila a sunat la 112 și spus ca primarul Ionuț Stan a lovit-o. Scandalul dintre edil și contabila a fost filmat de un alt angajat al instituției, scrie Mediafax.Primarul comunei Albeni, Ionuț Stan, este acuzat…

- Pompierii de la Garda de interventie nr.2 Farcasa, impreuna cu pompierii voluntari ai comunei Farcasa, au actionat pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casa, de pe strada Livezii, din satul Buzesti, se arata intr-o postare pe pagina de Facebook Comuna Farcasa Maramures . Cauza incendiului provine,…