Scandal la dezbaterile din PE privind rezoluția care condamnă Pactul Ribbentrop-Molotov Eurodeputatul grec Nikolaou Alavanos a susținut, miercuri, ca rezoluția care condamna Pactul Ribbentrop-Molotov, ce urmeaza sa fie votata joi în plenul PE ar trebui respinsa, deoarece nu are legatura cu trecutul sau viitorul UE, ci da posibilitatea scoaterii în afara legii a partidelor comuniste, potrivit Mediafax. &"Rezolutia trebuie respinsa Dezbaterea de astazi nu are legatura nici cu memoria nici cu viitorul UE. Cred ca este vorba de un delir de argumente anticomuniste pentru ca toate soluțiile prezentate au un caracter anticomunist, provocator și ignora istoria. Rezoluția ar… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

