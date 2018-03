Stiri pe aceeasi tema

- Este scandal la CSM! Judecatoarea Gabriela Baltag vrea ca CSM sa ceara explicații din partea Comsiei Europene cu privire la celebre „liste negre”. Doua judecatoare s-au opus, potrivit Antena3. Este vorba despre Andreea Chiș și Mariana Ghena. „Solicitari care ar trebui, in opinia mea, sa le…

- Apar noi "liste negre" de la Bruxelles. De aceasta data este vorba despre un document care vorbește despre incompatibilitațile demnitarilor. Documentul a fost prezentat la "Sinteza Zilei", Antena 3. Pe aceasta lista se regasesc nume importante precum cele ale lui Klaus Iohannis, Victor Alistar și Mircea…

- Scandalul "liste negre" prin care oficialii de la Bruxelles se interesau de soarta unor dosare de coruptie, in cadrul mecanismului MCV. Victor Alistar, membru CSM din partea societatii civile, remarca un detaliu grav si explica de ce a cerut Consiliului Superior al Magistraturii sa intervina. Miercuri…

- Mircea Diaconu a vorbit in emisiunea „Sinteza Zilei” despre apariția sa pe listele negre prezentate in exclusivitate de Antena 3. „N-am știut ca sunt așa de important, imi da o satisfacție neagra, sunt onorat ca sunt pe aceeași lista cu Iohannis. Au trecut ani și am scapat cu viața. Este monstruos ce…

- Fugarul Sebastian Ghita a declarat, in partea a treia a interviului realizat de Ion Cristoiu de la EVZ, ca nu au existat „liste negre” cu lideri ai PSD care ar fi urmat sa fie arestati. „Teoria cu listele cu baroni, listele cu PSD-isti facute la o bauta cu Coldea, cu Ponta si Maior este falsa”, […]

- Europarlamentarul Claude Moraes, președintele Comisiei de Drepturi și Libertați, i-a raspuns Sabinei Iosub, in urma dezvaluirilor facute de Antena 3, privind ”listele negre” de la Bruxelles. ”Ca...

- Viorica Dancila a declarat miercuri ca Ministerul Justitiei a raspuns solicitarii cu privire la documentul Comisiei Europene (CE) din octombrie 2012, confirmand existenta unor astfel de cereri din partea institutiei Europene. Premierul a precizat ca solicitarea numelor si a situatiilor dosarelor pe…

- Jacek Czaputowicz, care si-a prezentat in Parlament viziunea asupra politicii externe a Varsoviei, a confirmat implicit ca raspunsul Poloniei la recomandarile Bruxellesului, transmise in urma cu o zi, nu anunta modificari semnificative la reformele controversate. Seria de schimbari in justitie…

- Consiliul Superior al Magistraturii a decis, marti, inaintarea unei solicitari catre Ministerul Justitiei pentru a comunica cum a raspuns solicitarii formulate de Comisia Europeana in 2012, referitoare la o lista cu dosare de coruptie la nivel inalt. Plenul CSM a decis "transmiterea unei…

- Consiliul Superior al Magistraturii cere Ministerului Justitiei sa ii comunice modalitatea in care a raspuns solicitarii formulate in anul 2012 de catre Comisia Europeana, facand referire la un anumit punct care ar viza dosare de coruptie la nivel inalt. CSM a luat, in sedinta de plen de marti, mai…

- Scandalul listei negre prezentata de Antena 3- lista in care apareau in clar nume propuse pentru a fi verificate și anchetate cat mai repede - nu a ramas fara ecou și fara reacții. Reprezentanta Comisiei Europene a precizat o prima reacție, urmare dezvaluirilor, precizand ca nu comenteaza despre documente…

- Prezentarea listei negre de la Comisia Europeana- lista in care apar in clar nume de persoane ce ar trebui rapid verificate- nu a ramas fara ecou. Mai exact, liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni, la finalul ședinței BPN, ca premierul Viorica Dancila va cere explicații Comisiei Europene cu privire…

- In contextul in care Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a admis recent solicitarea lui Daniel Horodniceanu de a reveni la DIICOT Iasi dupa incetarea mandatului de procuror-sef al acestei structuri, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a reactionat.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a comentat, vineri seara, motivarea avizului negativ dat de Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) cererii sale de revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, Toader sustinand ca aceasta este “in oglinda” cu…

- "Convingerea mea este ca CSM-ul practic a luat cele 20 de puncte prezentate de mine, a luat raspunsurile procurorului sef, le-a sucit, le-a cosmetizat, le-a schimbat un pic modul de prezentare si le-a luat de bune, in rest nu a facut absolut nimic. (...) Am citit si eu cu atentie toate raspunsurile…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat vineri ca Daniel Horodniceanu trebuie sa se inscrie in procedura de selectie daca va mai dori un mandat la conducerea DIICOT. "Eu am vorbit recent cu domnul procuror Horodniceanu. Nu am abordat acest subiect, pentru ca daca va mai dori un mandat, calea…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a admis solicitarea lui Daniel Horodniceanu de a reveni la DIICOT Iasi dupa incetarea mandatului de procuror-sef al acestei structuri. Șefului anti-mafia ii expira actualul mandat in luna mai, iar Tudorel Toader il pune la punct.…

- Interviul acordat de "fugarul" Sebastian Ghita, de la Belgrad, provoaca primul scandal in Parlament. Doina Gradea, sefa interimara a TVR, a fost chemata sa dea explicatii in Comisia pentru cultura, arte, mijloace de informare in masa din Camera Deputatilor, dupa ce televiziunea publica a difuzat…

- Consiliului Superior al Magistraturii a inaintat o acțiune de disciplinara fata de inspectorul judiciar Elena Radescu, pentru savarsirea abateri prevazute de art. 99 lit. a) si lit. m) teza a II-a din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata.

- V. S. Cele trei dosare – acțiuni disciplinare – conexate la Secția pentru procurori in materie disciplinara din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii care l-au vizat pe fostul procuror al DNA Ploiești Mircea Negulescu au avut niște concluzii zdrobitoare la adresa celui cunoscut drept procurorul…

- Ani de zile procurorul Mircea Negulescu a fost protejat de la cel mai inalt nivel. Mihai Gadea a prezentat actul oficial care confirma dezvaluirile facute la Antena 3. Secția de procurori a CSM a recunoscut ca procurorul Negulescu era unul dintre cei mai nocivi oameni din sistem. Documentul…

- Antena 3 a prezentat, luni seara, raportul Consiliului Superior al Magistraturii in care fostul procuror Mircea Negulescu a fost cercetat disciplinar, in urma inregistrarilor aparute in spatiul public. Astfel, in raportul prezentat de Mihai Gadea, membrii CSM confirma abuzurile savarsite de "Portocala",…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) discuta marti solicitarea ministrului Justitiei de revocare a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. La sedinta sunt asteptati atat Kovesi, cat si ministrul Justitiei, Tudorel Toader. Peste o mie de magistrati au transmis,…

- Peste 65.000 de oameni au semnat o petiție impotriva revocarii Laurei Codruța Kovesi și ii cer președintelui Klaus Iohannis sa respinga solicitarea facuta de ministrul Justiției, Tudorel Toader, privind demiterea procurorului-șef al DNA. Petiția va fi trimisa, luni, la Palatul Cotroceni. Petiția a fost…

- (Dupa ce a fost acuzat ca a facut public un raport confidențial) Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, spune ca raportul Inspectiei Judiciare privind cercetarea disciplinara a Laurei Codruta Kovesi, publicat in sustinerea celui de revocare, este finalizat si nu are caracter confidential. Toader precizeaza…

- In context, el precizeaza ca s-a consultat cu specialisti in pastrarea datelor clasificate din minister inainte de a face public documentul. Replica vine dupa ce a fost acuzat ca a facut public un raport confidențial. "In primul rand, intr-o conferinta de presa cineva a folosit parti din…

- Iohannis, despre procedura de revocare: Doar presedintele poate decide Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri, intrebat fiind daca are obligatia sa o revoce pe Laura Codruta Kovesi, ca legea prevede ca e chestiune de oportunitate politica si ca decizia este la seful statului. "Am auzit…

- Parlamentul ungar a votat marti o rezolutie prin care isi exprima solidaritatea fata de Polonia, in contextul disputei pe tema statului de drept pe care Varsovia o are cu Comisia Europeana, care a activat recent impotriva Poloniei Articolul 7 din Tratatul Uniunii Europene. In textul rezolutiei…

- Reacția procurorul general Augustin Lazar, dupa atacurile la adresa DNA. Augustin Lazar dezavueaza campania desfasurata impotriva institutiilor justitiei, ”de persoane aflate in proceduri judiciare in curs, unele condamnate definitiv”. Procurorul generat atenționeaza ca prin actiunile de instigare publica…

- V. Stoica Cel mai nou scandal din sanul Direcției Naționale Anticorupție pare sa fie unul dintre cutremurele care ar putea sa zguduie din temelii modul in care sunt privite anchetele penale, culegerea de probe in anumite dosare aflate in instrumentare și activitațile legate de derularea cercetarilor…

- Ministrul Justitiei Tudorel Toader a declarat, referindu-se la acuzatiile vizand DNA, ca nu sesizeaza Inspectia Judiciara pentru ca ar insemna o intarziere, spunand ca are ca variante sa prezinte oricand raportul privind DNA sau sa prezinte in Parlament raprtul privind Ministerul Public, conform legii.…

- Consiliul Superior al Magistraturii anunta ca presedintele intitutiei, judecatoarea Simona Camelia Marcu, va cere Inspectiei Judiciare sa faca verificari in urma inregistrarilor prezentate duminica seara de Antena 3."Ca urmare a informatiilor lansate in spatiul public la data de 11 februarie…

- Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii, Simona Marcu, va solicita Inspectiei Judiciare sa efectueze verificari cu privire la afirmatiile procurorului Mihaiela Moraru Iorga si ale fostului deputat Vlad Cosma. "Ca urmare a informatiilor lansate in spatiul public la data de 11…

- Noul președinte al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), judecatorul Simona Marcu, a reacționat dur dupa inregistrarile realizate de Vlad Cosma cu procurorii DNA Ploiești Lucian Onea și Mircea Negulescu, prezentate in premiera, duminica seara, la emisiunea “Sinteza Zilei”, de la Antena 3, dar și…

- Procurorul Mircea Negulescu a fost exclus din magistratura. Decizia apartine Sectiei pentru procurori in materie disciplinara din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Decizia nu este definitiva, ea putand fi atacata cu recurs. Pe 4 mai 2017, Inspectia Judiciara (IJ) anunta, in urma exercitarii…

- Procurorul Mircea Negulescu a fost exclus din magistratura. Decizia aparține Sectiei pentru procurori in materie disciplinara din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Decizia nu este definitiva, ea putand fi atacata cu recurs, anunța Antena3.Pe 4 mai 2017, Inspectia Judiciara…

- Judecatoarea Gabriela Baltag, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, sustine, intr-o "scrisoare adresata romanilor și celor de la Bruxelles", ca "Claude Junker și George Soroș se vad frecvent. In ultimii ani s-au vazut de cel putin patru ori. (...) Ultima data s-au vazut cu o luna și jumatate…

- Judecatoarea Gabriela Baltag, membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a transmis romanilor o scrisoare in care vorbește cu nostalgie despre ziua Unirii Principatelor pe care o privește tot prin ochii copilului de altadata, dar și despre faptul ca, astazi, romanii au uitat pașii horei.…

- Judecatoarea Gabriela Baltag, membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), le-a transmis romanilor, miercuri, de Ziua Unirii, o scrisoare, cu un mesaj impresionant. Scrisoarea – in care magistratul face referire inclusiv la “dezinformarile” legate de modificarea Legilor justiției, care au…

- Șeful executivului polonez urmeaza sa revina la Bruxelles in februarie pentru noi discutii pe acest subiect, informeaza agentiile PAP, EFE si DPA. 'I-am explicat (lui Juncker - n.red) ce inseamna pentru noi reformele in justitie', a spus Morawiecki in fata presei dupa discutia cu presedintele…

- Seful executivului polonez l-a informat pe presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, referitor la acceptarea in Polonia a refugiatilor ceceni, care au fost nevoiti sa-si paraseasca tara dupa doua invazii ale fortelor ruse.De asemenea, Morawiecki a adaugat ca i-a explicat 'foarte…

- "Am spus public ca am luat o decizie. Stiti bine ca nu ministrul revoca, el cel mult propune. De revocat, il intrebati pe presedinte", a declarat ministrul Justitiei, la iesirea de la CSM, unde a participat la sedinta de plen in care a fost aleasa noua conducere a institutiei, potrivit News.ro.…

- Simona Camelia Marcu este noul presedinte al CSM Judecatorul ICCJ Simona Marcu este noul presedinte al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), magistratul fiind singurul candidat pentru aceasta functie. Decizia a fost luata cu 11 voturi pentru si opt împotriva. La audieri,…

- Judecatoarea Gabriela Baltag, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, i-a spus vineri presedintelui Klaus Iohannis ca este dezamagita de discursul acestuia din cadrul sedintei CSM, sustinand ca factorul politic nu ar trebui sa existe in acest for. Judecatoarea Gabriela Baltag…

- Președintele s-a referit, in discursul sau, și la partidele politice și la Parlament. Judecatoarea Gabriela Baltag i-a atras atenția pentru ca Iohannis a introdus elementul politic in declarațiile sale. "Am nostalgia discursului susținut de dumneavostra la ședina CSM din 2015. Am sperat ca…

- Presedinele Inaltei Curti de Casatie si Justitiei (ICCJ), Cristina Tarcea, a vorbit in sedinta de plen a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) in care se prezinta raportul de bilant pe 2017 si se alege noua conducere, despre nerealizarile Consiliului, spunand ca, desi astepta unitate de la…

- Presedintele Klaus Iohannis va merge, maine, la sedinta Consiliului Superior al Magistraturii, sedinta in care urmeaza sa se stabileasca noua conducere a CSM. Va fi ales un nou presedinte, dar si un nou vicepresedinte, anunta Antena 3.La aceeasi sedinta urmeaza sa vina si ministrul Justitiei,…