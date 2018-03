Scandal la Congresul extraordinar PSD – Rezultatele votului

Stiri pe aceeasi tema

- Votul pentru alegerea noii conduceri a PSD s-a terminat. Cei peste 4.000 de delegati prezenti la Congresul extraordinar al PSD au votat candidatii pentru functiile de presedinte executiv, secretar general si vicepresedinti. Pentru functia de presedinte executiv al PSD si-au depus candidatura premierul…

- Senatorul PSD Claudiu Manda a afirmat, sambata, referindu-se la protestatarii din fata Salii Palatului, unde are loc Congresul extraordinar al social-democratilor, ca oamenii au dreptul sa protesteze, dar intr-un cadru legal. In context, el a dat exemplul Germaniei, ''unde e democratie'',…

- E scandal in toata regula la Congresul PSD, acolo unde Nicolae Banicioiu și Ecaterina Andronescu acuza jocurile de culise facute in favoarea premierului Viorica Dancila, astfel incat aceasta sa ocupe funcția de președinte-executiv al partidului. Banicioiu a acuzat voalat fraudarea votului…

- Secretarul adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a afirmat, sambata, ca ''batalia'' din partid se da pe voturi, adaugand ca ''bataliile, de obicei, nu sunt corecte''. ''Greu de spus daca este corecta. Bataliile, de obicei, nu sunt corecte. Acum e o batalie care se…

- Deputatul Catalin Radulescu iese la rampa in Congresul PSD, unde candideaza pentru o functie de vicepresedinte pe regiunea Muntenia. Pentru ca exista posibilitatea sa nu i se dea voie sa-si sustina discursul pe scena, inainte de vot, Radulescu a lansat un atac la Dragnea, dar si la contracandidatul…

- E scandal mare la Congresul PSD! Nicolae Bancioiu a anuntat ca doar unul dintre el si Ecaterina Andronescu va mai candida pentru functia de presedinte executiv si vor face anuntul in sala, daca vor fi lasati sa vorbeasca. Cei doi spun ca nu sunt lasați sa vorbeasca și ca majoritatea delegaților au…

- Premierul Viorica Dancila a declarat sambata, la Congresul extraordinar al PSD, ca Guvernul vrea sa adopte modelul german in domeniul achizitiilor publice. "Astazi avem o noua viziune, o noua directie care trebuie introdusa in dezbaterea publica cu privire la pilonii de dezvoltare pe termen…

- Social democratii prezenti sambata la Congresul extraordinar al PSD au votat in unanimitate in favoarea inceperii dezbaterilor pentru cinci conventii nationale, informeaza Agerpres.ro Propunerea a venit din partea liderul PSD, Liviu Dragnea. El a precizat ca la aceste dezbateri vor fi invitate sa participe:…

- Social-democratii prezenti sambata la Congresul extraordinar al PSD au votat in unanimitate in favoarea inceperii dezbaterilor pentru cinci conventii nationale. Propunerea a venit din partea liderul PSD, Liviu Dragnea. El a precizat ca la aceste dezbateri vor fi invitate sa participe:…

- Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, i-a solicitat, sambata, ministrului de Externe sa faca, foarte rapid, o propunere pentru functia de ambasador al Romaniei in Israel. El a declarat, la Congresul extraordinar al PSD, ca "este inadmisibil sa stam mai mult de un an de zile fara…

- Romania va intari parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii dezvoltand si componenta economica, a declarat sambata presedintele PSD, Liviu Dragnea, la Congresul extraordinar al partidului. "Vom intari parteneriatul strategic cu Statele Unite, dezvoltand si componenta economica. Avem un parteneriat…

- Suveranitatea Romaniei va fi protejata de legi explicite, dezbatute si votate in Parlament, a declarat sambata presedintele PSD, Liviu Dragnea, la Congresul extraordinar al partidului, subliniind ca atacul impotriva propriei tari reprezinta o insulta la adresa tuturor romanilor. "Romania…

- PSD este si va ramane o echipa, cea mai performanta, care va continua sa aduca romanii in clasa de mijloc si sa aduca milioanele de concetateni plecati in lumea larga acasa, a declarat sambata, la Congresul extraordinar al partidului, secretarul general, Marian Neacsu. "Noi, PSD, suntem cel mai mare,…

- Fostul premier Victor Ponta sustine ca nu poate participa la Congresul PSD, deoarece Liviu Dragnea a confiscat partidul si "il foloseste doar pentru propria sa putere si imbogatire, pentru promovarea oamenilor sai fideli de la Teleorman si pentru a se apara de raspundere in fata legii". Victor Ponta…

- Romania are nevoie de leadershipul puternic si democratic al PSD-ului, iar stabilitatea si unitatea din partid sunt fundamentale pentru o guvernanta de succes, a declarat sambata Serghei Stanisev, presedintele Partidului Socialistilor Europeni. Potrivit acestuia, o tara condusa de social-democrati…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat, sambata, ca din decembrie 2016 coalitia PSD ALDE nu a avut zile simple, dar se afla pe drumul cel bun, informeaza Agerpres.ro. Va invit sa va amintiti un moment care nu a trecut de multa vreme, decembrie 2016. Vreau sa va duc aminte de tot circul…

- Presedintele PES, Serghei Stanisev, a declarat, sambata, la Congresul PSD, ca majoritatea partidelor din Europa pot doar spera de rezutatul obtinut de PSD, in alegeri, sub conducerea lui Liviu Dragnea, afirmand ca demersul PSD de a sustine o femeie pentru functia de premier este ”remarcabil”.

- Presedintele PES, Serghei Stanisev, a afirmat, sambata, la congresul extraordinar al PSD, ca Romania are nevoie de ”leadershipul puternic si democratic” al formatiunii social-democrate.”Draga PSD, draga Liviu, draga Viorica, Romania are nevoie de leadershipul puternic si democratic al PSD.…

- Congresul PSD in cadrul caruia vor avea loc alegeri pentru functiile de presedinte executiv, secretar general, vicepresedinti, a inceput. La lucrari participa peste 4.000 de delegati. La reuniune este prezent Serghei Stanisev, presedintele Partidului Socialistilor Europeni, presedintele PSD, Liviu Dragnea,…

- Congresul PSD in cadrul caruia vor avea loc alegeri pentru functiile de presedinte executiv, secretar general, vicepresedinti, a inceput, informeaza Agerpres.ro. La lucrari participa peste 4.000 de delegati. La reuniune este prezent Serghei Stanisev, presedintele Partidului Socialistilor Europeni, presedintele…

- Congresul PSD. Primele incidente. Cativa protestatari au fost ridicati de jandarmi Cateva zeci de persoane s-au adunat, sambata dimineata, in fata Salii Palatului, unde are loc Congresul extraordinar PSD, jandarmii ridicand unii protestatari care au scandat impotriva PSD. Trei protestatari au…

- Cateva zeci de persoane s-au adunat, sambata dimineata, in fata Salii Palatului, unde are loc Congresul extraordinar PSD, jandarmii ridicand unii protestatari care au scandat impotriva PSD.

- PSD se reuneste sambata in Congresul extraordinar care a fost convocat in urma cu mai putin de o luna. Desi membrii Biroului Permanent National al partidului mai aveau mandat inca un an si jumatate, s-a decis organizarea de alegeri pentru functiile de presedinte executiv, secretar general si vicepresedinti,…

- Congresul extraordinar al PSD, unde au loc alegeri pentru functiile de presedinte executiv, secretar general si vicepresedinti, are loc sambata, 10 martie. Comitetul Executiv National al PSD a validat, vineri, toate candidaturile depuse pentru functiile de conducere ale partidului. Primarul Sectorului…

- Astfel, toti sefii organizațiilor județene au primit ordin sa desfaca plicul cu buletinele inaintea votului si sub supravegherea șefului de zona sa fie taiate cu pixul numele Ecaterinei Andronescu, ale lui Nicolae Banicioiu și Codrin Ștefanescu. Potrivit acestui scenariu, la momentul votului, cu…

- Scene incredibile in sedinta Comitetului Executiv National al PSD de vineri, in care s-au validat candidaturile din Congresul de sambata. In timpul sedintei, Liviu Dragnea si-a acuzat unii colegi ca dau i...

- Așadar, presedintele social-democratilor Liviu Dragnea a declarat, joi, legat de nemultumirile exprimate de unii membri PSD in privinta candidaturilor la Congresul din 10 martie, ca nu stie cat de bine le face 'acest scandal exagerat', dar ar fi bine sa se gandeasca si la partid. 'Daca mi-aduc…

- Presedintele social-democratilor Liviu Dragnea a declarat, joi, legat de nemultumirile exprimate de unii membri PSD in privinta candidaturilor la Congresul din 10 martie, ca nu stie cat de bine le face "acest scandal exagerat", dar ar fi bine sa se gandeasca si la partid. "Daca mi-aduc…

- „Am venit sa imi depun candidatura pentru secretar general, in conditiile in care nu stiu daca pot intra in sala. Astazi de dimineata, colegii din PSD Sector 1, Biroul permanent, vazand in presa ce se intampla cu aceste situatii complicate si aberante, s-au autosesizat si au cerut un Birou permanent,…

- PSD a scazut in sondaje. A fost detronat de PNL in ultimele sondaje in ceea ce privește intențiile de vot ale romanilor. Uniunea Salvați Romania a ajuns pe locul trei, cu un procent de 11%. Este o veste care vine cu doua zile inainte de Congresul PSD de pe 10 martie cand va fi ales și președintele…

- O delegație a PSD Lugoj va participa la Congresul extraordinar al PSD, care va avea loc in 10 martie, la București. Delegația social-democraților lugojeni va fi formata din zece persoane și va fi condusa de Francisc Boldea, președintele PSD Lugoj, și de secretarul organizației, Iosif Craciunescu.…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a anuntat miercuri ca a depus o contestatie la hotararea Comitetului Executiv National al Partidului Social Democrat, in baza careia fiecare regiune va fi reprezentata de doi vicepresedinti, un barbat si o femeie, iar din fiecare judet ar urma sa existe doar doi candidati.…

- Adrian Dobre a abordat cele mai importante teme de pe scena politica, printre care ședința CExN PSD, Congresul PSD programat pentru finalul saptamanii și programul de guvernare. Intrebat despre tensiunile din PSD și momentul declicului din cadrul CExN, in urma caruia pare ca s-au liniștit…

- Liviu Dragnea: PSD nu mai accepta intrigi mici pentru functii si functioare Presedintele PSD, Liviu Dragnea. Foto:Arhiva. Sedinta prelungita a Comitetul Executiv National al PSD, la care se pregateste Congresul extraordinar din 10 martie al partidului, când Liviu Dragnea…

- Liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan, a declarat miercuri ca va candida pentru o functie de vicepresedinte la Congresul extraordinar al partidului din luna martie, daca se va impune alegerea unui nou Birou Permanent National, informeaza Agerpres.ro. El a adaugat ca a demonstrat intregii natiuni ca nu…

- VREA RECONFIRMARE… Liviu Dragnea anunta Congres in PSD, in luna martie. “Voi cere vot pentru mine, ca presedinte al partidului”, spune Dragnea. Un bun prilej pentru unii dintre baronii locali sa-si arate atasamentul fata de presedintele actual al partidului, cel care isi elimina fara scrupule opozantii…

- Primarul social-democrat al Iasului, Mihai Chirica, este de parere ca PSD are nevoie de un congres extraordinar care sa urmareasca statutul partidului din viziunea membrului de partid, si nu a liderului unic. Mihai Chirica spune ca la Comitetul Executiv National al PSD ar trebui, in primul…

- Mihai Chirica e de parere ca la Comitetul Executiv National al PSD de luni ar trebui in primul rand sa fie o sedinta de bilant pentru anul care tocmai s-a scurs, in care sa se vada cu realism ce s-a putut face, ce nu s-a facut bine si care ar fi pasii de urmat pentru 2018 si pentru anii care urmeaza.…

- Partidul Social Democrat este un butoi cu pulbere și explozia nu va intarzia sa apara. Deși in public președintele PSD, Liviu Dragnea, neaga ca ar exista grupari in cadrul partidului: ”In fiecare zi citesc pe stiripesurse ca sunt grupari in PSD!”, spunea șeful PSD acum cateva saptamani.Lovitura…

