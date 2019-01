''Nu numai ca Lora Dicarlo a creat un vibrator high-tech pentru femei, dar sustine incluziunea si abordarea tabuurilor sexualitatii feminine - ceva ce CES ar trebui sa promoveze, fara a exclude. Dar, aceasta nu este prima data cand CES si-a aratat adevarata fata,'', scrie The Next Web. CTA (Consumer Technology Association) a declarat ca "produsul nu se incadreaza in niciuna dintre categoriile de produse existente si nu ar fi trebuit acceptat. "Ne-am (...)