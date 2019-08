CFR Cluj a reusit sa se califice in play-off-ul Ligii Campionilor, dupa ce a trecut in turul III preliminar al competitiei de Celtic Glasgow, 5-4 la general (1-1 in tur si 4-3 in retur). Dupa aceasta isprava a campioanei Romaniei, un scandal monstru a izbucnit in cadrul gruparii scotiene.