- Viceprim-ministrul pentru Reintegrare, Cristina Lesnic, a discutat despre situatia tensionata din satul Varnița, raionul Anenii Noi, cu Serghei Gubarev, reprezentantul special al Federației Ruse in procesul de reglementare a conflictului transnistrean.

- Coreea de Nord s-ar putea pregati pentru tirul unei rachete, a afirmat sambata postul national de radio american NPR, sprijinindu-se pe imagini luate prin satelit ale unui complex de cercetare situat in apropiere de Phenian, relateaza AFP. Citește și: Dosarul Tel Drum, BLOCAT de SIIJ inainte…

- Zi de foc pentru Kovesi. Dragnea joaca tare chiar inainte de audierea fostei șefe a DNA. Laura Codruta Kovesi va fi audiata marti, 26 februarie, in comisia LIBE din Parlamentul European pentru functia de procuror-sef european.

- Viceprim-ministrul Romaniei, Ana Birchall, are in cursul acestor zile o vizita oficiala in SUA, participand la evenimente importante, alaturi de diferite intrevederi cu oficialitați ale Departamentului de Stat al Apararii.

- Raportul Freedom House privind libertatea națiunilor in 2019 arata ca la nivel mondial democrația s-a erodat in ultimul an, inclusiv in țari foarte dezvoltate. Potrivit raportului, Romania se afla in topul națiunilor "libere". Raportul "Democratia in lume 2019", al Freedom House, arata ca in 2018, pentru…

- „Ne confruntam cu o campanie de dezinformare impotriva tarii noastre alimentata de oameni politici romani, mergand pana la cel mai inalt nivel. Acest lucru este inacceptabil”, a buchisit vineri, in dechiderea ședinței de Guvern, premierul Viorica Dancila. „Dezinformatorii” sunt evident polticienii și…

Silviu Sebastian Suciu, sportivul nascut la Campia Turzii in 16 octombrie 1991, activa la Știința Baia Mare, in prima liga a Romaniei, avand prezențe inclusiv in echipa naționala!