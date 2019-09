Scandal la casa familiei Melencu. Bogdan Chirieac: Vi se pare stat puternic? O mie de dorobanţi au tăbărât pe oamenii ăia "Procurorul general isi face treaba, nu avem ce spune. Si cand a fost cazul cu fetita Sorina, de fiecare data. Cea mai mare problema a noastra este ca justitia are nevoie de o reforma fundamentala. Din motive politice, aceasta reforma s-a blocat, inclusiv pe la inaltele porti din exteriorul tarii. Ea nu s-a mai facut, iar rezultatul il vedem acum la Caracal. S-a spus ca este o decizie a unui judecator. Eu intreb asa: cum a fost informat judecatorul? Pai un procuror i-a cerut acea ordonanta sau cum se numeste acea hartie. Judecatorul o fi fost, stiu eu, din acela care facea greva pe treptele… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

