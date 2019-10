Stiri pe aceeasi tema

- Președintele turc, Recep Tayyip Erdogan, l-a informat pe omologul sau american, Donald Trump, ca Turcia nu va declara niciodata o încetare a focului în nordul Siriei și nici nu va negocia cu forțele kurde din respectiva regiune, informeaza Mediafax citând Reuters. Turcia…

- McKinley a fost consilier politic al lui Pompeo din mai 2018. Anterior, el reprezentase Statele Unite ca ambasador in Brazilia, Afganistan, Columbia si Peru. Plecarea consilierului de rang inalt, care ar putea fi anuntata chiar vineri, survine in contextul implicarii Departamentului de Stat…

- Casa Alba a blocat, marti, audierea ambasadorului Statelor Unite la Uniunea Europeana, Gordon Sondland, in cadrul investigatiei pentru destituirea presedintelui Donald Trump in legatura cu cu Ucraina, masura la care democratii din Camera Reprezentantilor vor raspunde cu o citatie, transmite Reuters.

- SMS-uri facute publice de democratii din Congres arata ca diplomatia americana i-a cerut presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski sa ancheteze cu privire la Joe Biden si fiul acestuia Hunter Biden in schimbul unei intalniri ulterioare cu Donald trump, la Casa Alba, relateaza AFP, potrivit news.ro.In…

- Acest mesaj a fost livrat sambata prin video, pe Twitter, intr-unul dintre atacurile aproape zilnice ale sefului statului impotriva adversarilor sai democrati. Acestia au lansat marti o procedura de ”impeachment”, din cauza cererilor sale insistente pe langa presedintele ucrainean Volodimir Zelenski…

- Casa Alba a publicat un rezumat al continutului convorbirii din 25 iulie, in contextul efortului democratilor americani de a-l suspenda pe Trump pe motiv ca a facut presiuni asupra lui Zelenski pentru a-l determina sa contribuie la denigrarea fostului vicepresedinte al SUA Joe Biden. Joe Biden…

- Președintele iranian Hassan Rohani a exclus, marți, orice negocieri bilaterale cu Washingtonul și a avertizat ca Teheranul, așa cum a anunțat deja, va reduce in continuare din angajamentele in materie nucleara luate prin acordul internațional de la Viena, daca in urmatoarele doua zile nu are loc vreun…

- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo, considerat un aliat loial al lui Donald Trump, nu a exclus luni sa candideze, intr-o buna zi, la presedintia Statelor Unite, relateaza AFP.”Eu n-am fost niciodata in masura sa prezic care va fi urmatorul meu job si cred ca este cazul in acest subiect”,…