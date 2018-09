Stiri pe aceeasi tema

- Rod Rosenstein, adjunctul procurorului general al SUA si responsabil de activitatea comisiei Robert Mueller, care ancheteaza ingerintele ruse in scrutinul prezidential din SUA, isi va prezenta demisia, iar presedintele Donald Trump o va acceptat, afirma surse citate de presa americana.

- Numarul doi din Departamentul american al Justitiei, Rod Rosenstein, a dezmintit cu fermitate vineri ca ar fi discutat in 2017 despre posibilitatea indepartarii de la putere a presedintelui Donald Trump, pentru incapacitatea de a guverna, asa cum a informat New York Times (NYT), relateaza AFP preluat…

- Jurnalul se bazeaza pe mai multe surse, fie informate direct despre aceste discutii, fie care au consultat note luate de agenti ai FBI, relateaza AFP. Unul dintre autorii acestor note, fostul director interimar al politiei federale, Andrew McCabe, nu a dezmintit vineri continutul lor. "Nu stie cum…

- Aparitia acestei inregistrari survine intr-un moment in care presedintele Trump si congresmeni republicani acuza Google, Facebook sau Twitter ca reduc la tacere vocile conservatoare pe retelele lor de socializare si ca favorizeaza opiniile progresiste. Donald Trump chiar a acuzat Google ca falsifica…

- Donald Trump a catalogat drept ”ilegala” ancheta procurorului special Robert Mueller cu privire la amestecul rus in campania electorala din 2016 – tot mai amenintatoare la adresa Casei Albe -, intr-un interviu acordat agentiei Bloomberg News in care evoca – fara sa-i numeasca – ”mari specialisti” potrivit…

- Doua știri dezastruoase pentru Trump au aparut aproape deodata: 1. Paul Manafort, omul care a petrecut cinci luni in campania lui Trump din 2016, a fost gasit vinovat pentru 8 infracțiuni de frauda. Cu privire la celelalte 10 acuzații aduse impotriva lui Manafort, juriul nu a putut ajunge la o concluzie…

- Intr-un editorial virulent publicat joi in New York Times, John Brennan a declarat ca aceasta decizie, anuntata in ajun de Casa Alba, este politica. "In mod clar, Donald Trump vrea cu orice pret sa se protejeze si sa protejeze persoane apropiate lui", a spus Brennan , care vede in aceasta…

- Casa Alba și Departamentul de Stat al SUA par sa fie pe poziții diametral opuse privind una din propunerile neașteptate facute de președintele rus Vladimir Putin la conferința de presa de luni cu președintele Donald Trump. Șeful de a Kremlin a propus luni ca echipa procurorului independent Robert Mueller…