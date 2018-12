„Stimați colegi, va rog sa-mi permiteți sa nu fac o discuție legata de persoane. (...) Spuneți ca putem ignora regulamentul, in condițiile in care plenul este suveran. Vreau sa va spun ca acest lucru nu este posibil. E suveran, dar nu poate decide in legatura cu candidații pentru conducerea Autoritații de Supraveghere Financiara decat daca ei iși depun candidaturile la comisiile avizatoare. Daca ei iși depun candidaturile direct la plen, nu merge. (...) Plenul este suveran in momentul in care i se ofera ceva spre vot. El nu poate prelua spre vot ignorand procedurile”, a spus Varujan Vosganian.