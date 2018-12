Stiri pe aceeasi tema

- Ion Barca ii critica dur pe deputatii Victor Ponta si Alin Vacaru dupa ce Partidul Social Democrat a pierdut majoritatea in Camera Deputatilor. Primarul comunei Turburea ii acuza pe fostul premier si pe fostul prefect de Gorj ca au intors spatele Partidului Social Democrat, pe listele caruia au ajuns…

- Autoritatile locale din comuna Albeni au ramas fara bani de salarii pe ultimele doua luni ale anului. Functionarii nu au primit leafa pe luna trecuta. Ionut Stan spune ca daca nu va primi bani la rectificarea bugetara, angajatii primariei nu vor lua salariile nici pe luna noiembrie. Primarul sustine…

- Edilul Municipiului Targu-Jiu anunta ca, incepand de anul viitor, parcul auto al societatii de transport in comun va fi innoit cu 20 de troleibuze. Marcel Romanescu sustine ca Ministerul Dezvoltarii urmeaza sa scoata la licitatie publica proiectul prin care municipiile Targu-Jiu si Ploiesti vor fi dotate…

- 50.000 de lei, aceasta este suma pe care autoritațile locale motrene refuza sa o aprobe de aproape un an de zile pentru mamele care au adus pe lume copii. Stimulentul respectiv a fost aprobat in 28 decembrie 2017 de CL Motru dar, deși la primarie s-au depus in jur de 100 de cereri pentru acesta, … Articolul…

- Gigel Jianu susține ca, pentru luna decembrie, nu exista sumele necesare plații salariilor angajaților și nici pentru funcționarea primariei. Primarul celui de-al doilea municipiu al județului a solicitat Consiliului Județean suma de 1,6 milioane de lei, pentru a incheia anul in bune condiții. Gigel…

- O ședința foto unica a avut loc in acest sfarșit de weekend pe Transalpina. Patru tinere din Targu-Jiu s-au lasat fotografiate la peste 1.600 metri altitudine imbracate in rochii de mireasa. „Trashthedress” a devenit momentul nelipsit din viața mirilor care are loc la scurt timp dupa ce aceștia și-au…

- Primarul comunei Aninoasa, Ilie Petroi, acuza ca anumite persoane au incercat sa-l lase fara functia de primar. Ediul il banuieste pe fostul primar Nicolae Popa pentru ce i s-a intamplat. Primaria condusa de Ilie Petroi are, si acum, conturile blocate pe investitii. Totul, dupa ce ANAF-ul a constatat…

- Primarul comunei Turburea este revoltat ca nu a primit niciun leu la repartizarea cotelor defalcate din TVA. Ba mai mult, in dreptul localitații sale a fost trecuta suma minus 600 de milioane de lei vechi Suparat foc, Ion Barca a mers, la sfarsitul saptamanii trecute, la Marin Ciumag pentru a-l lua…