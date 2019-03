Scandal la Bolintin. Șase persoane au fost reținute Un minor de 16 ani si alte cinci persoane cu varste cuprinse intre 18 si 46 de ani din localitatea Bolintin Vale au fost retinute in urma scandalului ce a avut loc in localitate intre doua familii care s-au lovit reciproc cu bate si cu un topor, trei persoane fiind ranite, a informat, vineri, IPJ Giurgiu. "In continuarea cercetarilor privind infractiunea de tentativa de omor din ziua de 20 martie din orasul Bolintin Vale, procurorul de caz a dispus retinerea a sase barbati cu varste cuprinse intre 16 si 46 de ani, unul pentru tentativa de omor, cinci pentru incaierare, iar sub control… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au fost grav ranite intr un accident rutier produs in noaptea de duminica spre luni pe DN 1A, in localitatea Gura Vitioarei, a informat Inspectoratul de Politie Judetean IPJ Prahova citat de Agerpres.roPotrivit sursei citate, pe fondul neadaptarii vitezei la conditiile de drum, intr o…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN13A Praid Odorheiu Secuiesc, in zona localitatii Lupeni judetul Harghita , a avut loc o coliziune intre un autocamion si o autoutilitara.In urma impactului, trei persoane au fost ranite.Circulatia rutiera se desfasoara…

- Doua persoane au fost retinute de politistii Serviciului de Investigatii a Criminalitatii Economice din Mures, in urma celor 68 de perchezitii facute, miercuri, in Bucuresti si in 14 judete, la sediile unor firme si la domiciliile unor persoane banuite de evaziune fiscala cu prejudiciu de 1,3 milioane…

- Un șofer a murit dupa ce a intrat pe contrasens, astazi, lovind în plin un autoturism de teren, pe DN2A, în județul Constanța. Alte doua persoane au fost ranite. Potrivit polițiștilor constanțeni, șoferul unui autoturism care mergea pe DN2A, dinspre Hârșova catre Constanța, a pierdut…

- Doua persoane au murit si doua au fost ranite, in aceasta dimineata, in urma impactului dintre o masina si un TIR, pe Autostrada A1 Sebes – Orastie. „Victimele au fost declarate decedate de echipajul SMURD din cauza leziunilor incompatibile cu viata. Este vorba de pasagerul dreapta si cel…

- "Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 6 (E60), in localitatea Ghimpati, judetul Giurgiu, a avut loc un accident rutier, in care au fost implicate doua autoturisme. Cauza producerii a fost neadaptarea vitezei intr-o curba si patrunderea pe contrasens,…

- Trei persoane au fost ranite in urma unui accident rutier produs pe DN 6, in localitatea Ghimpati, judetul Giurgiu, informeaza duminica IGPR, scrie Agerpres. "Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 6 (E60), in localitatea Ghimpati, judetul Giurgiu,…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza pe DN 6, in localitatea Ghimpati, judetul Giurgiu.Potrivit Infotrafic, trei persoane au fost ranite in accident.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 6 E60 , in localitatea Ghimpati, judetul Giurgiu, a…