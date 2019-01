Scandal Isărescu - Teodorovici. Ilie Șerbănescu: Băncile fac ceva despre care nu vorbește nimeni Șerbanescu spune ca taxa pe lacomie este o masura cu caracter unic dupa 1989. "ROBOR-ului nu i se poate imputa nici macar 20% problema pentru care a fost aplicata acea taxa impusa de guvern. Taxa este complet justificata și este singura masura economica pro- Romania adoptata in ultimii 30 de ani. Aceleași banci, care sunt și aici și in țarile lor de origine, obțin profituri minime acolo și unele de cateva ori mai mari in Romania. Mai mult, aici au de-a face cu niște clienți mult mai saraci, ceea ce scoate in evidența ilogica acestui lucru", a declarat Șerbanescu pentru DC News. Despre ce… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

