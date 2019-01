Scandal Iohannis - Dăncilă. Tăriceanu, atac: Este pregătită pentru șicane "Doamna prim-ministru este pregatita pentru aceste sicane si trebuie sa mergem mai departe. Nu o sa stea guvernarea si Guvernul si majoritatea in loc din acest motiv. Toate sicanele pe care le face presedintele nu ne pot impiedica sa adoptam masurile pe care le-am programat in programul de guvernare, care sunt destinate imbunatatirii vietii cetatenilor, cresterii veniturilor lor. (...) Nu ne lasam impresionati, nici intimidati de aceste lucruri. Fiecare gaseste sa lupte cu mijloacele pe care le considera. Asta considera presedintele, atata poate, asta ne arata, noi ne vedem inainte de drum.… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

