Scandal între vecini finalizat cu dosar penal Politistii din cadrul Sectiei 1 Politie Rurala Zalau au fost sesizați prin apelul de urgența 112, vineri, 4 octombrie a.c., la ora 18:25, de catre un barbat, din comuna Treznea, cu privire la faptul ca un consatean i-a distrus acoperișul garajului. In urma cercetarilor, polițiștii au stabilit faptul ca un barbat de 50 de ani, din comuna, pe fondul unui conflict mai vechi pe care l-a avut cu proprietarul, a legat cu un cablu metalic un stalp de susținere al garajului pe care l-a tras cu troliul, moment in care… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

