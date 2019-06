Stiri pe aceeasi tema

- Alina Vidican și Valentina Pelinel nu au o relație deloc buna, motivele fiind ușor de ințeles pentru toata lumea, prima acuzand-o The post Scandal mocnit intre timisoreanca Alina Vidican și Valentina Pelinel! appeared first on Renasterea banateana .

- De-a lungul timpului, relatia dintre Valentina Pelinel si Alina Vidican a tinut primele pagini ale ziarelor. Acum insa, scandalul s-ar fi reaprins, iar situatia nu pare a fi aproape de o rezolvare.

- Pentru multe femei, divorțul poate fi o experiența traumatizanta, ce lasa urme extrem de adanci in suflet. Totuși, la trei ani de la desparțirea oficiala, fosta soție a lui Cristi Borcea s-a transformat total și atrage imediat privirile tuturor!

- Valentina Pelinel și Cristi Borcea au devenit din nou parinți de gemene, la 1 martie, însa afaceristul nu a putut fi prezent la nașterea micuțelor, din cauza ca a fost nevoit sa revina la închisoare, fiind condamnat la 5 ani în

- Agentia dpa comenteaza ca nu este clar daca decizia va duce la ruperea coalitiei de guvernamant intre Partidul Popular a lui Kurz si FPOe sau va atrage dupa sine doar demisia lui Strache din functia de vicecancelar.Scandalul a izbucnit vineri seara, cand revista Der Spiegel si ziarul Suddeutsche…

- Dupa o perioada in care nu s-a mai afișat in public, Valentina Pelinel a fost prezenta la ziua de naștere a uneia dintre prietenele sale bune. Blonda a mers insoțita de fiul ei, Milan. Dupa ce a devenit mamica de gemene, Valentina Pelinel a preferat sa iși vada liniștita de viața, departe de ochii curioșilor.…

- Razboiaele sunt cele mai serioase si sangeroase aspecte din istoria umanitatii. De-a lungul timpului au existat conflicte atat de stupide, incat in ciuda pierderii de vieti omenesti putini se pot abtine sa nu schiteze macar un zambet. Sunt razboaie pornite de la motive incredibile, precum porci, caini…

- Fructul oprit. Sezon 2. Episod 26. Conflictul dintre Alex și Adrian a explodat. Scandalul ia amploare, iar la scurt timp se aud focuri de arma, dar și țipetele ingrozite ale celor din casa Caragea. Pentru care dintre barbați a fost glonțul?