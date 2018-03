Stiri pe aceeasi tema

- Irinel Columbeanu a ajuns in gura lui Serghei Mizil in urma cu ceva vreme. Acesta din urma a fost extrem de dur la adresa omului de afaceri. Irinel Columbeanu, tatal unei fete din mariajul pe care l-a avut cu Monica Gabor , a avut o viața foarte plina. In tinerețe, acesta a facut parte din gașca in…

- Diana Bulimar a trecut printr-o dezamagire cumplita in viața de sportiva. Ea a ratat Campionatele Mondiale din 2013, din cauza unei accidentari la genunchi. Bruneta s-a operat atunci la Viena. Recuperarea a facut-o la clinica lui Tuncay Ozturk, fostul soț al Andreei Marin. Diana Laura Bulimar, cunoscuta…

- Vremea se va schimba radical in perioada 18 – 22 martie. In intreaga țara vor fi precipitatii sub forma de ploaie, lapovita si ninsoare. Poliția a facut un apel la șoferi sa circule cu atenție sporita și sa evite viteza. „Ploaia, lapovita, ninsoare si vantul ingreuneaza circulatia rutiera. De aceea,…

- Oana Neț, educatoarea care și-a ucis fetița de 4 ani, inecand-o in cada și apoi taindu-i venele de la maini, a avut momente de regret in celula in care este reținuta pentru 30 de zile. Ea și-ar fi smuls parul din cap, la un moment dat, și ar fi plans in hohote. Colegele de celula […] The post Oana Neț,…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 26.990 locuri de munca, in data de 16 martie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 8.014, Prahova…

- Se anunța ninsori! Vremea se schimba radical in urmatoarele zile. In unele zone din țara deja a inceput sa se intoarca iarna. Itimp ce in zeci de localitati din tara inundatiile au facut ravagii, la munte a inceput sa ninga serios. La Sinaia a viscolit si s-a așternut un strat nou de zapada.Si la Fundata,…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) anunța ca, in 15 martie 2018, in evidentele sale sunt inregistrate 26.555 locuri de munca, potrivit datelor furnizate de agentii economici. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 7.994, Prahova – 2.357, Sibiu – 1.731,…

- Tragedie pe o șosea din Vaslui, miercuri seara (14 martie). Un tanar de 21 de ani a pierdut controlul mașinii și a intrat pe contrasens. Șoferul beat a lovit din plin un autoturism care circula regulamentar. Tanarul era clar baut, potrivit martorilor, și gonea nebunește pe strazi. Șoferul din mașina…

- Oana Neț, educatoarea criminala din Timiș, a șocat o țara intreaga! Femeia și-a ucis cu sange rece fetița de doar 4 ani, marți (13 martie). Femeia in varsta de 38 de ani i-a taiat venele micuței și a inecat-o in baie. Potrivit anchetatorilor, dupa ce a comis oribila crima, Oana Neț a incercat sa se…

- Prognoza meteo 14 martie. Vremea va fi in general instabila, dar se va mentine calda pentru aceasta data, desi valorile termice vor marca o usoara scadere fata de zilele precedente. Nu scapam de ploi, iar cantitatile de apa vor depasi 10…15 l/mp in zona de est a țarii. Cerul va fi mai mult noros, iar…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) anunța ca, in data de 13 martie 2018, exista 25.177 locuri de munca vacante, la nivel național, potrivit datelor furnizate de agentii economici. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 7.918, Prahova – 2.190, Arad –…

- ROMANII AU TALENT 9 MARTIE. Florin Calinescu a dat “Golden Buzz”, vineri seara, la “Romanii au talent”, iar gestul sau a fost starnit un val de reacții in mediul on-line. Laura Bisog si Grigore Luca au primit din partea actorului “Golden Buzz”, deși momentul lor nu i-a satisfacut deloc pe fanii show-ului…

- Un polițist din Arad a fost retinut, in noaptea de marți spre miercuri, de catre colegii sai, dupa ce, beat fiind, a calcat cu mașina un biciclist care traversa regulamentar strada, pe o trecere de pietoni. Șoferul, agent de poliție la o secție din oraș, gonea cu viteza nebuna pe bulevard, in condițiile…

- Mihai Bendeac a fost la un pas sa fie omorat in bataie, intr-un club din Timișoara. Codin Maticiuc a povestit in cel mai recent episod din emisiunea noizz.ro, pe care o modereaza impreuna cu Otrava, prin ce a trecut actorul, in urma cu cațiva ani. “Acum vreo cinci ani, cand m-am cunoscut cu Bendeac…

- Eșec total al Coaliției PSD-ALDE în tentativa de a petici din nou legea salarizarii! Sindicatele anunța proteste, suparate pe corecțiile facute în comisia de Munca a Camerei Deputaților, anunta Realitatea TV.

- EXATLON. Scandal mare in timpul disputei dintre Romania și Turcia! Totul a plecat dupa ce un component al romanilor a aruncat bila pe pista turcilor. Unul dintre componenții echipei din Țara Semilunei a luat atitudine. Mai precis, a aruncat cu nisip! EXATLON. Ionuț a luat mingea și a aruncat pe pista…

- Vremea rea care s-a abatut asupra țarii noastre nu a „paralizat” doar sistemul de invațamant. Saptamana aceasta, numarul donatorilor a scazut alarmant. Doctorii susțin ca ne confruntam cu oacuta criza de sange. Cei mai afectați sunt bolnavii a caror viața depinde de tranfuzii. Andreea Bianca Zidaru…

- Florin Bratu și-a implinit un vis, dupa cum a dezvaluit, in urma cu mai bine de o saptamana, cand a fost uns antrenor la Dinamo! Dar cel poreclit „Mitraliera” nu va avea viața ușoara in ”Ștefan cel Mare”. Ioan Andone, fost antrenor al ”cainilor”, a facut dezvaluiri uluitoare despre ”lucraturile” din…

- Fiscul a dat-o in judecata pe fosta soție a lui Irinel Columbeanu și cere dizolvarea firmei SC Monica Columbeanu Media SRL, unde actuala iubita a lui Mr. Pink deține 99 % din acțiuni, iar milionarul de la Izvorani restul de 1 %. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, toate…

- Carmen Bruma și-a pus in cap mai multe femei, dupa ce a lansat un program de slabit pentru viitoarele mirese. Iubita lui Mircea Badea a creat aceasta dieta special pentru doamnele care trebuie sa slabeasca intr-un timp scurt. Prețul programului de slabit nu este scump, dar tocmai asta le-a facut pe…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) anunța ca, potrivit datelor furnizate de agentii economici, in evidentele instituției sunt inregistrate 23.777 locuri de munca vacante, in data de 1 martie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 8.379, Prahova…

- Deputatii au decis, miercuri, ca acorde inca o zi libera romanilor, aproband un proiect de lege care prevede stabilirea zilei de Vinerea Mare ca sarbatoare legala nelucratoare. Vinerea Mare, zi nelucratoare| PSD: Vremea lozincilor ca totul se rezolva prin munca trebuie sa treaca „Vinerea Mare sau Vinerea…

- Voyager 1 implinit 40 de ani. A furnizat poze din sistemul solar nevazut, iar cand se va intalni cu o rasa mai avansata are cate un mesaj de la fiecare popor. Cand NASA a lansat in spațiu sondele Voyager 1 și 2, dr. Carl Sagan, de la Universitatea Cornell, a fost desemnat drept omul care sa transmita…

- Un tanar de 30 de ani din Vaslui, care, acum cateva zile, a condus beat și a intrat in plin intr-o mașina a poliției – in timp ce era urmarit pentru ca nu oprise la un filtru – punand in pericol viețile a doi agenți, a fost plasat sub control judiciar, masura ce a starnit […] The post Scandal monstru…

- Vremea ii da batai de cap lui Stelian Ogica. Barbatul se afla in drum spre satul unde locuiește și nu mai poate pleca de acolo. Aflat intr-o stare disperata, a facut un apel la 112 și a solicitat sa vina autoritațile pentru a-l putea scoate din nameți. „Am fost implicat in multe evenimente de genul…

- O femeie insarcinata pe cale sa nasca, din localitatea constanteana Calugareni, a fost preluata de o senilata in conditiile in care drumul era inchis circulatiei din cauza Codului Portocaliu de viscol si ger. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, apelul la 112…

- Vremea s-a racit semnificativ pe ultima suta de metri a sezonului de iarna. Valul de frig a cuprins toata țara, iar in cursul dimineții de luni s-au inregistrat temperaturi cu peste 10-15 grade mai coborate decat valorile normale pentru aceasta perioada din an. Temperaturile maxime vor fi negative in…

- Scandal mare in vestiarul FCSB, dupa eliminarea in fața lui Lazio, dar mai mult din cauza umilinței de la Roma, 1-5! Gigi Becali e un car de nervi. Abia schimbase obiectivul: renunțase la titlu, in favoarea unui trofeu mult mai prețios, Europa League! Este, insa, picatura care a umplut paharul! CANCAN.RO,…

- Vremea se va raci semnificativ in urmatoarele zile, in Capitala, temperatura minima va ajunge si la minus 18 grade, vantul se va intensifica si va amplifica senzatia de rece si va ninge, conform prognozei speciale pentru Bucuresti, publicate de Administratia Nationala de Meteorologie. Astfel, incepand…

- Vremea va fi deosebit de rece in acest sfarsit de saptamana, cu valori termice negative atat minime, cat si maxime, la nivelul intregii tari. Potrivit meteorologului de serviciu al Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), Dinu Marasoiu, in acest weekend vremea se va raci considerabil. In cursul…

- Vremea va intra intr-un proces de racire accentuata, in cea mai mare parte a țarii. Meteorologii sustin ca incepind de vineri temperatura medie diurna a aerului va fi cuprinsa intre -15…3°C. Vremea va fi in general inchisa. Pe parcursul zilei pe arii restranse, la munte, in nord și in nord-est și cu…

- Monica Gabor s-a stabilit de mai mulți ani in SUA, unde traiește o poveste de dragoste alaturi de Mr. Pink. Amandoi au copii din casniciile anterioare, dar nu unul al lor. Recent, a aparut un zvon conform caruia fosta soție a lui Irinel Columbeanu ar fi insarcinata cu actualul iubit. Chestionata pe…

- Scandal la a Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iasi. Totul a pornit dupa ce o studenta la Psihologie și-a facut curaj sa vorbeasca deschis despre ceea ce i-a facut un profesor la care nu reușea sa promoveze examenul. Studenta i-a trims un e-mail barbatului, in care și-a aratat disponibilitatea…

- Autoritațile din Michigan sunt șocate de cazul modelului Lauren Stuart (45 de ani), care și-a ucis intreaga familie, apoi s-a sinucis. Trupurile neinsuflețite ale celor patru au fost gasite de poliție in casa lor. Lauren și-a impușcat cei doi copii și pe soțul ei, iar motivul este unul care intrece…

- Vremea se schimba de duminica in toata tara, dupa ce sambata am avut parte de o zi ca de primavara. Se intorc ploile, lapovita si chiar ninsorile, iar temperaturile vor scadea simtitor. De luni, vremea se raceste si mai mult fata de duminica, iar frigul va persista toata saptamana. Meteorologii spun…

- VREMEA SAMBATA IN BUCUREȘTI ”Maine, vom avea maxima de 8 – 9 grade și minima de -1 – 0 grade, cer variabil ziua și se va innora treptat din orele serii, vantul va fi in general slab. Precipitațiile vor lipsi. VREMEA DUMINICA IN BUCUREȘTI Duminica, vremea va fi inchisa, normala din punct de vedere termic,…

- ”Am o opinie destul de clara și despre SPP și activitatea SPP de la director pana la ultimul angajat, este un corp de profesioniști care fac o munca foarte buna, foarte grea, ii apreciez pentru munca pe care o depun, nu numai eu, ci mulți alții. De exemplu, ONU apeleaza frecvent la SPP pentru protecția…

- Artista ar fi trebuit sa faca curațenie in camere, dar cand celelalte concurente au venit sa continue munca ei, au observat ca Rona nu maturase deloc, scrie click.ro. Diana Dumitrescu a fost nemulțumita ca a trebuit sa faca ea toata munca Ronei, dar aceasta din urma se apara și spune ca nu s-a simțit…

- Piata muncii din Romania se confrunta cu cea mai acuta criza de personal din ultimele doua de­cenii, dar cu toate acestea exista in continuare ju­dete in care rata so­­majului este de peste 10%, ceea ce in­seamna ca unu din zece lo­cuitori apti de munca nu lucreaza. Citește și: Scandal URIAȘ…

- In lumea pariurilor a izbucnit un adevarat scandal, in urma cu cateva zile, dupa ce realizatorul TV Mircea Badea a anuntat, public, ca si-a inchis contul la firma UNIBET, nemultumit de ”descreieratii astia securistoizi”, asa cum a scris el pe retelele de socializare. CANCAN.ro a aflat ce sta in spatele…

- Doctorita Cristina Iofcea s-a pomenit miercuri dimineata, 31 ianuarie, la cabinet, cu o avalansa de pacienti ingrijorati ca au ramas fara medic de familie. Oamenii aflasera din ziare ca doctorita ar fi murit.

- Pana la aceasta data, o singura firma a anuntat, in decembrie 2017, ca disponibilizeaza 77 de muncitori. Practic, temperaturile ridicate din aceasta iarna au permis ca activitatea de pe santiere si din agricultura sa poata continua fara probleme. Cum la nivelul judetului Vaslui este o nevoie imensa…

- Bogdan Toader, presedintele Consiliului Judetean Prahova, a anuntat ca Vlad Oprea, primarul localitatii Siniaia, si-a depasit atributiunile atunci cand a decis de la sine putere sa suspende cursurile joi, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile. Toader a motivat supararea prin faptul ca vremea…

- Medicii de familie din Ialomița au renunțat deocamdata la proteste, insa se declara nemulțumiți de situația generata de Casa Naționala de Asigurari de Sanatate impreuna cu Ministerul Sanatații. Intr-un comunicat de presa remis publicitații, medicul Andreea Radu, președintele Asociației Medicilor de…

- Autoritațile din Galați sunt in mijlocul uni scandal internațional din cauza proiectului care prevedea construirea unui tunel pe sub Dunare. In urma cu ceva timp se discuta despre ideea construirii unui tunel pe sub Dunare . Ideea a fost, insa abandonata. Acum este scandal la Galați, iar proiectul tunelului…

- ISTORIE… S-au implinit 28 ani de la caderea comunismului și a tot ceea ce insemna el: stat polițienesc, securitate și regim de austeritate. Un moment de cotitura in istoria Romaniei, culminat cu o adevarata revoluție violenta, cu proteste, lupte de strada, demonstrații desfașurate in toata țara, sute…