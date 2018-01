Stiri pe aceeasi tema

- Malin Bot a fost ridicat de jandarmi si bagat in duba jandarmeriei din fata sediului PSD din Bucuresti. Acesta a opus rezistenta, acuzand ca este un "abuz", si a rupt un semn de circulatie din fata portii. Bot protestase timp de circa o ora in fata sediului si fusese legitimat.

- Nu e gluma! Arhiepiscopul Tomisului, InaltPreaSfintitul Teodosie, a reusit sa faca spectacol la slujba de sfintire a apei, din Ajunul Bobotezei. Imaginea cu el urcat pe cisterna care a adus apa in fata Catedralei Arhiepiscopale Petru si Pavel din Constanta a devenit virala pe retelele de socializare.

- Povestea unui scandal cu mesaje de amenințare și o dubla injunghiere in apa raului Arieș Un dosar cu obiect ”tentativa de omor” aflat pe rolul instanțelor din Alba Iulia are la baza o poveste care poate fi oricand scenariul unui film. Agresorul, Purel Iulian Mihai, un tanar in varsta de 23 de ani, din…

- Accident violent in raionul Edineț. Trei persoane au fost traumate dupa ce mașina cu care se deplasau s-a tamponat intr-un copac. Impactul a avut loc azi dimineața in jurul orei 05:30 in apropiere de localitatea Hlinaia.

- La nivel national medicii de familie au decis sa nu mai acorde pacientilor trimiteri si retete medicale compensate incepand de astazi ca urmare a nemultumirilor legate de modul in care au decurs negocierile cu reprezentantii Guvernului.Dr. Laura Condur, presedintele Asociatiei Medicilor de Familie Tomis…

- "Proteste vor fi intotdeauna. Poate unii asa inteleg deja sa traiasca: protestand pentru ceva. (...) Eu cred ca la unii, da (a ajuns sa fie un mod de viata, n.r.) Dar este in regula. Stiti, era intr-un celebru desen animat, "Oblio", Omul semnal. Tot atragea el atentia si indrepta lumea incolo sau…

- Potrivit sursei citate, concertul a fost unul cu momente extrem de neplacute pentru Gheorghe Turda. Astfel, un grup de persoane care aniversau 28 de ani de la Revoluția din 1989 au inceput sa țipe, jandarmii reușind sa-i stapaneasca cu greu. "Gheorghe Turda a cantat in piața, in aer liber.…

- Dupa o ora in care consilierii locali ramași in Primarie s-au cinstit cu un pahar de șampanie in cinstea lui Mihai Ștefan care și-a serbat ziua de naștere, ședința de indata convocata de grupul PSD a inceput cu intonarea Imnului Național.

- La data de 24 decembrie a.c., in jurul orei 00.00, politistii de siguranta publica din Aiud l-au depistat pe un barbat de 40 de ani, in timp ce conducea un autoturism, pe o strada din municipiu, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat…

- "Am dat instructiuni ministrului de externe Sandra Jovel pentru a incepe demersul" de punere in aplicare a acestei decizii, a scris presedintele Jimmy Morales pe contul sau de Twitter, potrivit Agerpres. Presedintele Guatemalei a precizat pe reteaua sociala ca a luat aceasta decizie dupa o…

- Scandal intre doi frati din Mehedinti, incheiat la spital pentru unul dintre ei, iar celalalt a ajuns in arestul IPJ Mehedinti. Totul ar fi pornit de la un pahar de bautura, apoi cei doi au ajuns la cearta. Cu un cutit, unul l-a lovit pe celalalt. Doar medicii sositi prompt la locul agresiunii au facut…

- UPDATE ora 11:15 – Sicriul cu trupul neinsufletit al Regelui Mihai I a fost urcat, sambata, pe un afet de tun tras de un vehicul militar operational, cortegiul funerar deplasandu-se din Piata Palatului Regal spre Catedrala Patriarhala, unde va avea loc slujba de inmormantare a fostului suveran. Dupa…

- Arges a terminat ca o mare echipa prima parte a stagiunii, formatia ajungand la cinci victorii in sase meciuri cu Eduard Augustin si Paul mCiobanu ca interimari la echipa. Duminica seara a fost organizat si banchetul de final de an al echipei, atmosfera fiind una de zile mari, cel putin…

- Calin Popescu Tariceanu, liderul ALDE, crede ca cei care protesteaza fața de modificarile la legile justiției nu sunt prea bine informați. De asemenea, președintele Senatului a declarat, ieri, la Arad, ca ALDE și PSD iși doresc, de fapt, sa intareasca independența justiției. “Pachetul de legi de reforma…

- Un TIR a indoit un semn dintr-un giratoriu, fiind prea mare pentru mica strada din cartierul Cetate, iar in acest context un cititor al ziaruluiunirea.ro se intreaba daca are autorizație de circulație in oraș. ”Locuitorii de pe strazile din apropierea Pieței Pascu sunt terorizați de camioanele de mare…

- Din neglijența, un muncitor angajat al unei firme din Harghita a fost omorat de un copac. „In data de 29 noiembrie, in jurul orei 10 a avut loc un accident de munca soldat cu decesul victimei P-D F. fost angajat al unei societați cu profil exploatari forestiere cu sediul in județul Harghita. Victima…

- S-a intors la masina, s-a urcat in ea si a pornit la drum. Insa nici prin cap nu ii trecea ce avea sa se intample dupa cativa kilometri. Dupa ce a oprit masina, dupa 16 kilometri parcursi, soferul a auzit un planset venind de sub masina, pe partea stanga a motorului.

- Un batran a fost snopit in bataie de protestatari in Piața Victoriei. Batranul de 71 de ani a dat cu rucsacul in telefonul unui protestatar, care-l filma in timp ce-i spunea `ce cauta acolo`.

- Zeci de protestatari au ajuns sambata dimineata in Piata Victoriei si incearca sa blocheze amplasarea barierelor pentru Targul de Craciun organizat de Primaria Capitalei. Citeste mai mult: adev.ro/p0bn7f

- Simona Halep a bifat a opta saptamana consecutiva in postura de lider mondial, cu 6.175 de puncte acumulate. Podiumul este completat de Garbine Muguruza (6.135) si Caroline Wozniacki (6.015). Mihaela Buzarnescu a mai urcat o pozitie, aflandu-se acum pe 59 in lume. Pentru sportiva de 29 de ani este cea…

- Ieri, 22 noiembrie 2017, politistii din cadrul Postului de Politie Albac, au identificat un barbat de 47 de ani din localitatea Albac, judetul Alba care a taiat 10 arbori din specia molid. Cu ocazia verificarilor privind integritatea fondului forestier național, politistii au stabilit faptul ca in cursul…

- Un cititor Alba24 ne-a trimis o serie de imagini ciudate cu un barbat care s-a cocoțat luni pe podul de peste Arieș, in apropiere de Cimpeni. Omul a stat pe partea cea mai inalta a podului minute in șir. Mai mulți șoferi care treceau prin zona l-au fotografiat, unii parand chiar ca incercau sa-l convinga…

- Luni seara, magistratii Judecatoriei Galati au decis ca preotul Danut Hohota (44 ani) trebuie sa stea in arest preventiv cel putin 30 de zile, in vederea continuarii cercetarii penale in ceea ce priveste circumstantele accidentului de duminica seara, in care un barbat de 49 de ani ani a fost ucis pe…

- "Am fost și eu in strada, asta ca sa ma inscriu și eu pe lista doctorașului din Iași. Stai liniștit, de azi inainte, nu voi veni sa-mi bagi mațul ala. Ma voi duce la Tudor Chirila pentru ca mi se pare un om de incredere și un artist foarte mișto. La celalalt (n.r. - Rareș Bogdan) nu ma duc", a zis…

- Un microbuz de pe linia 184 a ajuns noaptea trecuta intr-un copac. Soferul in varsta de 66 de ani aflat la volanul autovehiculului s-a ales cu rani usoare. Accidentul s-a produs pe strada Podgorenilor din sectorul Rașcani al Capitalei.

- Preturile de consum au continuat sa creasca in luna octombrie a acestui an, rata anuala a inflatiei urcand la 2,6 , de la 1,8 in septembrie, pe fondul scumpirii marfurilor alimentare cu 3,52 si a celor nealimentare cu 3,26 , potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate joi citate de…

- Aproape 2.000 de persoane s-au adunat in Piata Victoriei, duminica seara, la protestul impotriva modificarilor la legile justitiei, iar numarul demonstranților era in creștere. Traficul rutier este blocat partial in Piata Victoriei, unde nu se mai circula dinspre Bulevardul Kiseleff. Oamenii scandeaza…

- Leosvel si Diosmani sunt din Republica Ceha, care au participat la un show francez. Cei doi frați acrobați au demonstrat ca pentru om, aproape nimic nu este imposibil, daca muncește extrem de mult. Aceștia s-au folosit de o bara poziționata vertical și au facut exerciții foarte complicate,…

- La aceasta ora, polițiștii din Ploiești efectueaza 8 percheziții la domiciliile unor persoane banuite de implicarea intr-un scandal. 6 mandate de aducere vor fi puse in aplicare. La data de 1 noiembrie a.c., polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Prahova efectueaza 8 percheziții la domiciliile…

- Patru persoane au fost arestate si un minor este cercetat sub control judiciar dupa ce saptamana trecuta au provocat un scandal in judetul Olt, acestea aruncand cu pietre in casa vecinului si distrugandu-i partial gardul, iar la sosirea oamenilor legii ei au continuat sa fie agresivi, iar la un moment…

- Volkswagen, BMW si Daimler au avertizat autoritatile de reglementare din Uniunea Europeana ca un plan de recomandari privind redeventele pentru brevede, care in opinia lor favorizeaza Qualcomm si Ericsson, ar putea afecta consumatorii si ingradi inovatia, miza fiind vanzari de ordinul miilor de miliarde…

- Oprit in trafic, lui Vasile Iliuța i s-a cerut sa prezinte documentele la control. A fost rugat sa ramana in mașina si urma sa fie testat cu aparatul alcooltest, in schimb el a fugit pana la domiciliul de pe strada București din Calarași. Polițiștii s-au urcat in mașini și l-au urmarit pe…

- CSU joaca impotriva celor de la FCSB tot la Severin, se amana inaugurarea arenei din Banie, iar suporterii s-au rasculat impotriva clubului. Marea inaugurare s-a transformat in marea dezamagire! Iar oltenilor nu le-a luat mult sa sara la scandal. La fix jumatate de secol de la inaugurarea "Centralului"…

- F. T. Ofițerii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice, impreuna cu inspectori din cadrul Directiei Regionale Vamale Ploiesti, au efectuat o verificare la o persoana fizica in legatura cu producerea, detinerea si comercializarea de bauturi spirtoase fara sa aiba autorizatie.…

- Coca-Cola a raportat venituri si profituri peste estimari in trimestrul trei din 2017, dupa ce vanzarile au urcat cu 3% in America de Nord, pe fondul majorarii cererii de Sprite, ceai si cafea, transmite Reuters. Compania americana a anuntat ca si-a majorat cota de piata, confirmand astfel…

- Primaria Capitalei a informat ca opt pacienți din patru saloane de la Spitalul Obregia au fost mutați preventiv, dupa ce un copac s-a prabușit peste cladire, ca urmare a furtunii.

- Inca de cand au intrat in platou, Mihai Morar i-a facut multe complimente Denisei, care a implinit 30 de ani. Raluca s-a enervat atunci cand, la un moment dat, sora ei mai mica a inceput sa vorbeasca despre o cariera solo pe care ar vrea sa o inceapa. "Da, pentru ca vreau sa merg și pe linia…

- Renumitul avocat Daniel Ionascu se confrunta cu acuzatii dure din partea unui roman stabilit in Marea Britanie, pe care vi le prezentam in exclusivitate. Ovidiu Dragan, in varsta de 50 de ani, sustine ca i-a platit avocatului Daniel Ionascu o suma mare de bani pentru a-l reprezenta in instanta pe fiul…

- Daca in sezonul precedent mutarea pentru meciul cu UTA pe „Dan Paltinișanu” nu a fost de bun augur pentru cei de la ASU Politehnica, de aceasta data in teren situația a fost diferita. ASU Politehnica e o echipa mai matura, iar aceasta s-a vazut in jocul prestat. Partida a inceput mai…

- Maria Sharapova, numarul 86 WTA, s-a calificat in finala turneului de la Tianjin, dupa ce a trecut in doua seturi de chinezoaica Shuai Peng, favorita numarul 3, scor 6-3, 6-1. Rusoaica, fostul lider mondial din clasamentul femin, si-a adjudecat cate doua break-uri in fiecare set si a obtinut o victorie…

- Ziua naționala a produselor agroalimentare romanești, sarbatoare instituita prin legea 168/2017, a fost marcata astazi, 10 octombrie 2017, la Alba Iulia, printr-un simpozion” organizat la cantina Universitații ”1 Decembrie 1918”. Avand ca tema „Promoveaza și tu produsele agrolimentare romanești”, evenimentul…

- Radu Moraru, acționarul majoritar al televiziunii Nașul TV, a fost destituit din toate funcțiile pe care le avea la postul Nașul TV, potrivit unui comunicat care ruleaza pe ecranului acestui post, în condițiile în care emisia a fost preluata de reprezentanții acționarilor minoritari. …

- Un barbat a urcat, in aceasta dimineata, pe cladirea Palatului Roznovanu, unde functioneaza Primaria Iasi, el afirmand ca protesteaza astfel pentru ca nu a putut sa isi desfasoare o activitate de mic comert in zona unde au venit pelerinii pentru hramul Sf Parascheva, informeaza Agerpres.ro. Protestatarul…

- Un barbat a urcat, miercuri dimineața, pe cladirea Palatului Roznovanu, unde funcționeaza Primaria Iași, el afirmand ca protesteaza astfel pentru ca nu a putut sa iși desfașoare o activitate de mic comerț in zona unde au venit pelerinii pentru hramul Sf Parascheva. Protestatarul a aratat…

- Un barbat a urcat, miercuri dimineata, pe cladirea Palatului Roznovanu, unde functioneaza Primaria Iasi, el afirmand ca protesteaza astfel pentru ca nu a putut sa isi desfasoare o activitate de mic comert in zona unde au venit pelerinii pentru hramul Sfintei Cuvioase Parascheva. Protestatarul a aratat…

- Un barbat a urcat, miercuri dimineața, pe cladirea Palatului Roznovanu, unde funcționeaza Primaria Iași, el afirmand ca protesteaza astfel pentru ca nu a putut sa iși desfașoare o activitate de mic comerț in zona unde au venit pelerinii pentru hramul Sf Parascheva.

- Scandal de proportii in online dupa o campanie Dove! Compania și-a cerut public scuze dupa ce a publicat o reclama pe Facebook, reclama in care o femeie de culoare devine alba dupa ce folosește crema de corp lansata de Dove.Citeste si: Agentia Nationala de Integritate da lovitura in primarii:…

- Inflatia anuala a urcat, in septembrie, la 1,8%, de la 1,2% in august, potrivit datelor Institutului National de Statistica. Fata de luna august a acestui an preturile au urcat cu 0,5%, in septembrie.